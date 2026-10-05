Πειράματα δείχνουν ότι γήινοι μικροοργανισμοί επιβιώνουν σε συνθήκες του Εγκέλαδου

Επιστήμονες διαπίστωσαν ότι μπορεί να υπάρξει ζωή στον υπόγειο ωκεανό του Εγκέλαδου, ενός μικρού δορυφόρου του Κρόνου, αν δεν υπάρχει ήδη. Σε ένα σημαντικό βήμα, αναδημιούργησαν στο εργαστήριο τις συνθήκες του ωκεανού του Εγκέλαδου και έβαλαν μικροοργανισμούς μέσα σε αυτές, οι οποίοι και επέζησαν. Η ανακάλυψη αυτή ενισχύει την πιθανότητα ύπαρξης εξωγήινης ζωής σε αυτόν τον παγωμένο κόσμο.

Ο Εγκέλαδος: Ένας παγωμένος κόσμος με κρυφό ωκεανό

Ο Εγκέλαδος αποτελεί έναν μικρό, κατάλευκο κόσμο που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 1,4 δισεκατομμυρίων χιλιομέτρων από τον Ήλιο. Οι επιφανειακές θερμοκρασίες του μπορούν να πέσουν κάτω από τους -200 βαθμούς Κελσίου, καθιστώντας τον ένα εξαιρετικά ψυχρό περιβάλλον.

Παρά τις ακραίες αυτές συνθήκες στην επιφάνεια, κάτω από το παγωμένο του κέλυφος κρύβεται ένας παγκόσμιος ωκεανός υγρού νερού. Αυτό το χαρακτηριστικό καθιστά τον Εγκέλαδο ένα από τα καλύτερα μέρη σε ολόκληρο το Ηλιακό Σύστημα για την αναζήτηση εξωγήινης ζωής, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Η πρωτοποριακή εργαστηριακή προσομοίωση

Σε μια πρόσφατη επιστημονική εξέλιξη, οι ερευνητές προχώρησαν πέρα από τη θεωρητική διερεύνηση της δυνατότητας ύπαρξης ζωής στον Εγκέλαδο. Η ομάδα του καθηγητή Γεωμικροβιολογίας William Orsi, από το Πανεπιστήμιο Ludwig Maximilian του Μονάχου, αναδημιούργησε με ακρίβεια τις συνθήκες που πιστεύεται ότι επικρατούν στον βυθό του εξωγήινου ωκεανού.

Για την προσομοίωση αυτή, χρησιμοποιήθηκε ένας συγκεκριμένος μικροοργανισμός, ο Methanothermococcus okinawensis. Πρόκειται για ένα αρχαίο που απαντάται σε υδροθερμικά περιβάλλοντα της Γης και έχει την ικανότητα να χρησιμοποιεί υδρογόνο και διοξείδιο του άνθρακα για την παραγωγή μεθανίου.

Επιβίωση σε ακραίες συνθήκες

Οι συνθήκες που αναπαράχθηκαν στο εργαστήριο δεν ήταν καθόλου ευνοϊκές για τη ζωή. Ο ωκεανός του Εγκέλαδου εκτιμάται ότι είναι εξαιρετικά αλκαλικός και ταυτόχρονα φτωχός σε διαθέσιμο διοξείδιο του άνθρακα, στοιχεία που καθιστούν το περιβάλλον ιδιαίτερα απαιτητικό.

Παρόλα αυτά, όταν οι ερευνητές αναπαρήγαγαν αυτή τη γεωχημεία, τα μικρόβια επέδειξαν αξιοσημείωτη προσαρμοστικότητα. Κατάφεραν να αναπτυχθούν και να συνεχίσουν την παραγωγή μεθανίου. Επιπλέον, επιβίωσαν σε συνθήκες με pH έως 11, αξιοποιώντας ακόμη και πολύ μικρές ποσότητες διαθέσιμου CO₂.

Αυτή η ανακάλυψη δεν υποδηλώνει την άμεση εύρεση ζωής στον Εγκέλαδο. Ωστόσο, αποδεικνύει ένα εξαιρετικά σημαντικό γεγονός: ένας γνωστός γήινος οργανισμός μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά σε ένα περιβάλλον που είναι παρόμοιο με αυτό που θεωρείται ότι υπάρχει κάτω από τους πάγους του δορυφόρου.

Οι ανακαλύψεις της αποστολής Cassini

Ο Εγκέλαδος είχε ήδη κεντρίσει το ενδιαφέρον των επιστημόνων από την εποχή της αποστολής Cassini, μιας κοινής προσπάθειας της NASA και της ESA. Το διαστημόπλοιο Cassini ήταν αυτό που αποκάλυψε την ύπαρξη τεράστιων ρωγμών κοντά στον νότιο πόλο του δορυφόρου, από τις οποίες εκτοξεύονται πίδακες υδρατμών και παγωμένων σωματιδίων.

Οι πίδακες αυτοί φτάνουν εκατοντάδες χιλιόμετρα στο Διάστημα. Περνώντας μέσα από αυτούς, το διαστημόπλοιο Cassini είχε τη δυνατότητα να «δοκιμάσει» υλικό που προερχόταν απευθείας από τον κρυμμένο ωκεανό του Εγκέλαδου, παρέχοντας πολύτιμα δεδομένα για τη σύστασή του.

Τα συστατικά της ζωή στον δορυφόρο του Κρόνου

Στα χρόνια που ακολούθησαν την αποστολή Cassini, οι αναλύσεις των δεδομένων οδήγησαν στην εντόπιση πλήθους χημικών στοιχείων και ενώσεων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται άλατα, οργανικές ενώσεις, υδρογόνο, μεθάνιο, αμμωνία και φώσφορος. Όλα αυτά αποτελούν βασικά συστατικά που θεωρούνται απαραίτητα για την ανάπτυξη και διατήρηση της ζωής.

Επιπλέον, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις αλληλεπίδρασης νερού και πετρωμάτων, καθώς και πιθανής υδροθερμικής δραστηριότητας στον πυθμένα του ωκεανού. Μια εκτενής επιστημονική ανασκόπηση, η οποία δημοσιεύθηκε φέτος, υπογραμμίζει ότι ο Εγκέλαδος διαθέτει ιδιαίτερα ισχυρές ενδείξεις για υδροθερμικές διεργασίες και την ύπαρξη ενός μακρόβιου παγκόσμιου ωκεανού. Συνολικά, ο δορυφόρος διαθέτει νερό, χημικά συστατικά απαραίτητα για τη ζωή και πιθανές πηγές ενέργειας.

Με πληροφορίες από: Topontiki