Μια θολή φωτογραφία 80 ετών ίσως λύνει το μυστήριο της πρώτης γυναίκας φαραώ της Αιγύπτου

Μια θολή ασπρόμαυρη φωτογραφία, ηλικίας περίπου 80 ετών, ενδέχεται να προσφέρει νέα στοιχεία για ένα από τα παλαιότερα μυστήρια της αρχαίας Αιγύπτου. Ερευνητές επεξεργάστηκαν ψηφιακά την εικόνα μιας αρχαίας σφραγίδας, εστιάζοντας στη βασίλισσα Meretneith, η οποία ίσως κυβέρνησε τη χώρα ως φαραώ πριν από περισσότερα από 5.000 χρόνια. Τα αποτελέσματα της μελέτης ενισχύουν την άποψη ότι η επίμαχη επιγραφή αναφέρεται στη Meretneith, ωστόσο το ερώτημα αν ήταν πράγματι φαραώ παραμένει αντικείμενο επιστημονικής συζήτησης.

Η ψηφιακή ανάλυση και τα νέα ευρήματα

Οι ερευνητές προχώρησαν σε ψηφιακή επεξεργασία της παλιάς φωτογραφίας, μετατρέποντας τα δυσδιάκριτα σύμβολα σε ψηφιακά διανύσματα. Αυτή η μέθοδος τους επέτρεψε να εξετάσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τα ιερογλυφικά που απεικονίζονταν στην αρχαία σφραγίδα. Η συγκεκριμένη διαδικασία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Prague Egyptological Studies.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, η ψηφιακή ανάλυση ενισχύει σημαντικά την άποψη ότι η επιγραφή που αναλύθηκε αναφέρει το όνομα της Meretneith. Παρόλα αυτά, η οριστική επιβεβαίωση του ρόλου της ως φαραώ εξακολουθεί να αποτελεί θέμα συζήτησης μεταξύ των αιγυπτιολόγων, καθώς δεν υπάρχει απόλυτη συμφωνία.

Η βασίλισσα Meretneith και η πρώτη δυναστεία

Η Meretneith έζησε κατά την περίοδο της Πρώτης Δυναστείας της Αιγύπτου, λίγες μόνο γενιές μετά τον Νάρμερ, τον ηγεμόνα που συνδέεται με την ενοποίηση της Άνω και της Κάτω Αιγύπτου. Οι αρχαιολογικές ενδείξεις, σύμφωνα με ορισμένες ερμηνείες, την τοποθετούν ως κόρη του φαραώ Djer και σύζυγο του φαραώ Djet. Η περίοδος της ζωής της τοποθετείται πριν από περισσότερα από 5.000 χρόνια.

Μετά τον θάνατο του φαραώ Djet, ο γιος τους, Den, ήταν ακόμη πολύ μικρός σε ηλικία για να αναλάβει την εξουσία του θρόνου. Αυτό οδήγησε στην πιθανότητα η Meretneith να ανέλαβε την εξουσία είτε ως αντιβασίλισσα είτε, ενδεχομένως, ως ηγεμόνας της Αιγύπτου. Εάν η δεύτερη ερμηνεία επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για μια εξαιρετικά πρώιμη περίπτωση γυναίκας που κυβέρνησε την Αίγυπτο ως φαραώ, πολύ πριν από άλλες γνωστές μορφές όπως η Χατσεψούτ και η Σομπεκνεφερού.

Οι πρώτες ανασκαφές και οι διαφωνίες

Η ιστορία πίσω από την επίμαχη σφραγίδα ξεκινά το 1900, όταν ο Βρετανός αιγυπτιολόγος Flinders Petrie πραγματοποιούσε ανασκαφές στην Άβυδο. Εκεί, στον τάφο Υ, εντόπισε μια βασιλική στήλη η οποία δεν έφερε το λεγόμενο serekh, το ορθογώνιο σύμβολο που χρησιμοποιούνταν για την αναγραφή του ονόματος ενός φαραώ. Σε άλλο σημείο του ίδιου τάφου, ο Petrie βρήκε ένα όνομα που θεώρησε βασιλικό, αλλά η κατάληξή του παρέπεμπε σε θηλυκό πρόσωπο.

Περίπου 40 χρόνια αργότερα, ο αιγυπτιολόγος Walter B. Emery εντόπισε στη Σακκάρα, συγκεκριμένα στον τάφο S3503, αποτυπώματα σφραγίδων. Στα αποτυπώματα αυτά εμφανιζόταν ένα ασαφές όνομα δίπλα στο serekh του Djer. Ο Emery υποστήριξε ότι το όνομα αυτό ανήκε στη Meretneith, ωστόσο, άλλοι ερευνητές της εποχής δεν συμφώνησαν με την ερμηνεία του, δημιουργώντας έτσι μια επιστημονική διαφωνία που διήρκεσε για δεκαετίες.

Το χαμένο αντικείμενο και η σημασία της φωτογραφίας

Το βασικό πρόβλημα που δυσχέραινε την οριστική επίλυση του μυστηρίου ήταν το γεγονός ότι το ίδιο το αρχικό αντικείμενο, το οποίο έφερε την επίμαχη επιγραφή, δεν έχει διασωθεί μέχρι σήμερα. Ως εκ τούτου, οι ερευνητές είχαν στη διάθεσή τους μόνο τις παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες που είχε τραβήξει ο Emery κατά τη διάρκεια των ανασκαφών του.

Στις συγκεκριμένες εικόνες, διακρίνεται ένα πήλινο πώμα αγγείου, πάνω στο οποίο είχε αποτυπωθεί δύο φορές το επίμαχο όνομα και δύο φορές το serekh του Djer. Οι ερευνητές Sue Kelly από το Πανεπιστήμιο του Καρόλου στην Πράγα και Crystal Miller από το Macquarie University του Σίδνεϊ, αξιοποίησαν μια νέα ψηφιακή διαδικασία για να μελετήσουν αυτές τις φωτογραφίες. Απομόνωσαν τα επιμέρους ιερογλυφικά και τα μετέτρεψαν σε διανύσματα, δηλαδή σε ψηφιακές αναπαραστάσεις που βασίζονται στη γεωμετρία, επιτρέποντας μια πιο λεπτομερή ανάλυση των αρχαίων συμβόλων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta