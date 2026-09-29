Ανακαλύφθηκε κρανίο ρινόκερου 8 εκατομμυρίων ετών στο Γεωπάρκο Σητείας

Ένα απολιθωμένο κρανίο ρινόκερου, ηλικίας 8 έως 8,5 εκατομμυρίων ετών, ήρθε στο φως στο Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO Σητείας. Το σημαντικό αυτό εύρημα ανήκει στο είδος Dihoplus pikermiensis και αναδεικνύει για μία ακόμη φορά τον πλούσιο παλαιοντολογικό χαρακτήρα της περιοχής. Η ανακάλυψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο επιστημονικής έρευνας από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Η ανακάλυψη και η επιστημονική έρευνα

Η επιστημονική έρευνα που οδήγησε στην ανακάλυψη ανήκει στον καθηγητή Παλαιοντολογίας και Στρωματογραφίας, Γιώργο Ηλιόπουλο, και την ομάδα του εργαστηρίου Παλαιοντολογίας και Στρωματογραφίας του τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Ο κ. Ηλιόπουλος, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, εξήγησε ότι η ανακάλυψη έγινε τον περασμένο Μάρτιο.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο συνεργασίας και χρηματοδότησης μεταξύ του εργαστηρίου Παλαιοντολογίας και Στρωματογραφίας, του Παγκόσμιου Γεωπάρκου UNESCO Σητείας και του δήμου Σητείας, πραγματοποιήθηκε παλαιοντολογική επισκόπηση. Κατά τη διάρκεια αυτής της επισκόπησης, στις περιοχές Μαγαντζέ και Τραπεζά, εντοπίστηκε μία νέα θέση με απολιθωμένα οστά, ανάμεσα στα οποία ξεχώρισε το κρανίο ενός μεγάλου θηλαστικού.

Μελέτη και ταυτοποίηση του ευρήματος

Το υλικό που εντοπίστηκε μεταφέρθηκε άμεσα στο εργαστήριο Παλαιοντολογίας και Στρωματογραφίας του τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Εκεί, υποβλήθηκε σε διαδικασίες καθαρισμού και συντήρησης, απαραίτητες για την περαιτέρω μελέτη του. Κατά τη διάρκεια της μελέτης, έγινε προφανές ότι το εύρημα αποτελούσε κρανίο ρινόκερου.

Ο κ. Ηλιόπουλος διευκρίνισε ότι, με βάση τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του κρανίου, προσδιορίστηκε ότι ανήκει στο είδος Dihoplus pikermiensis. Πρόκειται για έναν ρινόκερο που διέθετε δύο κέρατα και έζησε κατά την περίοδο του ανώτερου Μειόκαινου. Το συγκεκριμένο είδος αποτελεί τυπικό δείγμα της λεγόμενης Πικερμικής Πανίδας, η οποία αναπτύχθηκε στη Δυτική Ευρασία κατά την ίδια χρονική περίοδο.

Ηλικία και προηγούμενα ευρήματα

Η ηλικία του ρινόκερου προσδιορίστηκε στα 8 με 8,5 εκατομμύρια έτη. Ο κ. Ηλιόπουλος σημείωσε ότι αυτή η ηλικία είναι αντίστοιχη με εκείνη του γιγάντιου δεινοθήριου της Αγίας Φωτιάς Σητείας, γνωστού ως Deinotherium proavum. Το είδος Dihoplus pikermiensis έχει εντοπιστεί και σε άλλες παρόμοιες θέσεις στην Ελλάδα, όπως στο Πικέρμι Αττικής, γεγονός που υπογραμμίζει την ευρεία εξάπλωσή του στην περιοχή.

Η ανακάλυψη αυτή επιβεβαιώνει τις προσδοκίες για τον εντοπισμό και άλλων μειοκαινικών θηλαστικών στην ευρύτερη περιοχή του Γεωπάρκου Σητείας. Παρόλο που υπήρχε αυτή η ελπίδα, η συγκεκριμένη θέση όπου βρέθηκε το κρανίο αποτέλεσε έκπληξη για τους ερευνητές, καθώς ήταν παράκτια.

Η παλαιοντολογική σημασία του Γεωπάρκου Σητείας

Ο καθηγητής Ηλιόπουλος υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία της περιοχής του Παγκόσμιου Γεωπάρκου UNESCO Σητείας. Το Γεωπάρκο καλύπτει μια εκτεταμένη παλαιοντολογική ιστορία που εκτείνεται σε σχεδόν 300 εκατομμύρια χρόνια. Αυτή η ιστορία περιλαμβάνει από τα φυτικά υπολείμματα του Λιθανθρακοφόρου έως τους Ρουδιστές του Κρητιδικού.

Επίσης, περιλαμβάνει το γιγάντιο Δεινοθήριο του Μειοκαίνου και τα νάνα ενδημικά θηλαστικά του Πλειστοκαίνου. Η νέα ανακάλυψη του κρανίου του Dihoplus pikermiensis έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω αυτόν τον πλούτο και, όπως εξήγησε ο κ. Ηλιόπουλος, μπορεί να αποτελέσει την αρχή μιας σειράς νέων, σημαντικών ευρημάτων για την περιοχή.

Με πληροφορίες από: Reader