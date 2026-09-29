Η ψηφιακή ανακατασκευή φέρνει στο φως το πρόσωπο ενός από τους παλαιότερους Homo sapiens

Επιστήμονες αναπαρέστησαν ψηφιακά το πρόσωπο ενός από τους παλαιότερους γνωστούς Homo sapiens, ηλικίας 315.000 ετών, τα απολιθώματα του οποίου εντοπίστηκαν στο Μαρόκο. Μετά από περισσότερα από 310.000 χρόνια θαμμένος στο έδαφος, ένας αρχαίος πρόγονος «ζωντάνεψε» μέσα από μια εντυπωσιακή ψηφιακή ανακατασκευή, αποκαλύπτοντας πώς μπορεί να έμοιαζε ένας από τους πρώτους ανθρώπους στον πλανήτη.

Η ψηφιακή αναβίωση ενός αρχαίου προγόνου

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τεχνολογία αιχμής για να συνθέσουν το αρχαίο πρόσωπο από θραύσματα απολιθωμάτων. Η μελέτη αυτή παρουσιάζει μια ιατροδικαστική προσεγγιστική αναπαράσταση προσώπου, η οποία βασίστηκε σε δεδομένα από ένα τρισδιάστατο σύνθετο κρανίο που προέρχεται από το Στρώμα 7 του αρχαιολογικού χώρου του Jebel Irhoud στο Μαρόκο. Ο συγκεκριμένος αρχαιολογικός χώρος φιλοξενεί τα παλαιότερα απολιθώματα που αποδίδονται στον Homo sapiens, τα οποία χρονολογούνται σε περίπου 315.000 χρόνια πριν από σήμερα.

Το αποτέλεσμα της έρευνας αποτελεί την παλαιότερη γνωστή αναπαράσταση του είδους μας, Homo sapiens. Η ψηφιακή αυτή ανακατασκευή ρίχνει νέο φως στην εμφάνιση των προγόνων μας στα πρώτα τους βήματα, προσφέροντας μια σπάνια ευκαιρία να δούμε πώς έμοιαζαν οι πρώτοι άνθρωποι.

Τα χαρακτηριστικά του προσώπου

Το πορτρέτο που προέκυψε από την ψηφιακή ανακατασκευή δείχνει έναν άνδρα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Πρόκειται για ένα πρόσωπο με σκούρο δέρμα, μακριά μαύρα μαλλιά και πυκνή γενειάδα. Τα μάτια του είναι βαθιά, η μύτη του πλατιά και τα χείλη του γεμάτα. Αυτή η λεπτομερής αναπαράσταση δίνει μια ζωντανή εικόνα του αρχαίου προγόνου μας, όπως πιθανόν να ήταν.

Η ανακατασκευή αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς μας επιτρέπει να οπτικοποιήσουμε την εμφάνιση των πρώτων Homo sapiens, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις μας για την ανθρώπινη εξέλιξη και την ποικιλομορφία των πρώτων ανθρώπινων πληθυσμών.

Η ανακάλυψη και η αρχική εκτίμηση

Το κρανίο, γνωστό ως Irhoud 1, εντοπίστηκε για πρώτη φορά σε χώρο εξόρυξης ορυκτών στο Jebel Irhoud κατά τη δεκαετία του 1960. Την εποχή εκείνη, οι αρχαιολόγοι που το ανακάλυψαν υπέθεσαν αρχικά ότι ανήκε σε έναν Αφρικανό Νεάντερταλ. Βάσει των τότε εκτιμήσεων, η ηλικία του κρανίου υπολογιζόταν σε περίπου 40.000 χρόνια.

Αυτή η αρχική ταξινόμηση και χρονολόγηση παρέμεινε για αρκετές δεκαετίες, διαμορφώνοντας την κατανόηση της ανθρώπινης εξέλιξης στην περιοχή. Ωστόσο, οι μεταγενέστερες έρετσες έμελλε να ανατρέψουν αυτά τα δεδομένα.

Η αναθεώρηση και η τεχνολογία αιχμής

Το 2017, οι επιστήμονες πραγματοποίησαν νέες αναλύσεις και διαπίστωσαν ότι το κρανίο ήταν στην πραγματικότητα πολύ παλαιότερο από ό,τι πιστευόταν αρχικά. Συγκεκριμένα, η ηλικία του προσδιορίστηκε σε περίπου 315.000 χρόνια. Επιπλέον, οι νέες μελέτες αποκάλυψαν ότι το κρανίο δεν ανήκε σε Νεάντερταλ, αλλά σε Homo sapiens, αλλάζοντας σημαντικά την κατανόηση της προέλευσης του είδους μας.

Για την ψηφιακή ανακατασκευή, η ομάδα των ερευνητών συνδύασε σαρώσεις, φωτογραφίες και βίντεο από το θραύσμα του κρανίου Irhoud 1. Αυτά τα δεδομένα συμπληρώθηκαν με απολιθώματα σιαγόνας και δοντιών που βρέθηκαν σε κοντινή απόσταση, επιτρέποντας τη δημιουργία ενός λεπτομερούς τρισδιάστατου μοντέλου του κρανίου.

Η διαδικασία της ανακατασκευής και οι εκδοχές του προσώπου

Η διαδικασία της ανακατασκευής περιλάμβανε τη χρήση ενός ανατομικού προτύπου σύγχρονου ανθρώπου. Αυτό το πρότυπο προσαρμόστηκε ψηφιακά ώστε να ταιριάζει ακριβώς με το σχήμα του απολιθώματος Irhoud 1. Στη συνέχεια, προστέθηκαν εκτιμώμενα στρώματα μυών, λίπους και δέρματος, ολοκληρώνοντας την αναδημιουργία του προσώπου. Η μελέτη που περιγράφει αυτή τη διαδικασία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Heritage.

Η εργασία αυτή παρήγαγε δύο διαφορετικές εκδοχές του προσώπου. Η πρώτη είναι μια απλοποιημένη επιστημονική ανακατασκευή σε γκρι κλίμακα, η οποία έχει ως στόχο να αναδείξει την υποκείμενη ανατομία του κρανίου. Η δεύτερη εκδοχή είναι ένα ζωντανό έγχρωμο πορτρέτο, το οποίο περιλαμβάνει δέρμα, μαλλιά και γενειάδα, προσφέροντας στο ευρύ κοινό μια εντυπωσιακή και ρεαλιστική ματιά σε έναν από τους παλαιότερους γνωστούς προγόνους της ανθρωπότητας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta