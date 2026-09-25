Αιχμές μόλις λίγων γραμμαρίων 80.000 ετών στο Ουζμπεκιστάν αλλάζουν τα δεδομένα για τον Homo sapiens

Μικροσκοπικές αιχμές που ανακαλύφθηκαν σε αρχαιολογική θέση του Ουζμπεκιστάν ενισχύουν σημαντικά την υπόθεση ότι ο Homo sapiens βρισκόταν στην Κεντρική Ασία πολύ νωρίτερα από ό,τι πιστευόταν μέχρι σήμερα. Τα ευρήματα αυτά, ηλικίας περίπου 80.000 ετών, προσθέτουν νέα και κρίσιμα στοιχεία στη συζήτηση για το πότε και με ποιον τρόπο έφτασε ο σύγχρονος άνθρωπος στην ευρύτερη περιοχή της Ευρασίας. Η ανακάλυψη εντοπίστηκε συγκεκριμένα στην αρχαιολογική θέση Obi-Rakhmat, η οποία βρίσκεται στα βουνά Τιεν Σαν του βορειοανατολικού Ουζμπεκιστάν, σε ένα υψόμετρο που αγγίζει τα 1.200 μέτρα.

Η ανακάλυψη και η χρονολόγηση

Η αρχαιολογική θέση του Obi-Rakhmat, όπου εντοπίστηκαν οι αιχμές, είχε ανακαλυφθεί αρχικά το 1962. Από τότε, οι παλαιότερες στρώσεις της έχουν αποκαλύψει πέτρινα εργαλεία που παρουσιάζουν διαχρονικά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την επιστημονική κοινότητα των αρχαιολόγων. Μια πρόσφατη μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε το 2025 στο επιστημονικό περιοδικό PLOS One, ανέλαβε την εξέταση αυτών των νέων ευρημάτων.

Οι ερευνητές, μετά από ενδελεχή ανάλυση, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ορισμένες από τις μικρές αυτές αιχμές παρουσιάζουν χαρακτηριστικά που τις διαφοροποιούν σαφώς από τα γνωστά όπλα που χρησιμοποιούσαν οι Νεάντερταλ. Αυτή η διαφορά υποδηλώνει μια πιθανή σύνδεση με την τεχνολογία και την παρουσία του Homo sapiens στην περιοχή.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αιχμών

Οι αιχμές που βρέθηκαν στο Ουζμπεκιστάν είναι μικροσκοπικές, με πλάτος που φτάνει περίπου το 1,3 εκατοστό και βάρος μόλις μερικά γραμμάρια. Πρόκειται για τριγωνικές μικρολιθικές αιχμές, δηλαδή πολύ μικρά κομμάτια κατεργασμένης πέτρας, τα οποία ήταν σχεδιασμένα για να χρησιμοποιηθούν ως άκρες σε όπλα κυνηγιού.

Το μέγεθός τους έχει ιδιαίτερη σημασία για τους ερευνητές. Σύμφωνα με τις αρχές σχεδιασμού των κυνηγετικών όπλων, οι συγκεκριμένες αιχμές είναι τόσο στενές που είναι πολύ πιθανό να είχαν προσαρμοστεί σε λεπτά στελέχη, τα οποία έμοιαζαν με αυτά των βελών. Κάποιες από αυτές τις αιχμές φέρουν μάλιστα μικροσκοπικά ίχνη από πρόσκρουση, τα οποία εξετάστηκαν με λεπτομέρεια στο πλαίσιο της μελέτης, παρέχοντας ενδείξεις για τη χρήση τους.

Ομοιότητες με ευρήματα από άλλες περιοχές

Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι οι μικροσκοπικές αιχμές που ανακαλύφθηκαν στο Obi-Rakhmat παρουσιάζουν αξιοσημείωτες ομοιότητες με αντίστοιχα ευρήματα που έχουν εντοπιστεί σε άλλες αρχαιολογικές θέσεις. Αυτές οι άλλες θέσεις περιλαμβάνουν στοιχεία που υποδηλώνουν την παρουσία του Homo sapiens.

Για παράδειγμα, παρόμοια μικρά βλήματα έχουν βρεθεί στη Νότια Αφρική και χρονολογούνται σε περισσότερα από 77.000 χρόνια. Επιπλέον, υπάρχει μια αισθητή ομοιότητα με μικρές αιχμές που κατασκευάζονταν στην κοιλάδα του Ροδανού στη Γαλλία, περίπου 25.000 χρόνια αργότερα, γεγονός που υποδεικνύει μια ευρύτερη διάδοση παρόμοιων τεχνολογιών.

Η απαιτούμενη τεχνογνωσία και οι δηλώσεις των ερευνητών

Οι ερευνητές Hugues Plisson, αρχαιολόγος στο Πανεπιστήμιο του Μπορντό, και Andrey Krivoshapkin, ερευνητής στο Ινστιτούτο Αρχαιολογίας και Εθνογραφίας της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών, υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία κατασκευής αυτών των μικροσκοπικών αιχμών απαιτούσε σημαντική τεχνογνωσία. Αυτό υπογραμμίζει την προηγμένη ικανότητα των δημιουργών τους.

Ωστόσο, οι ίδιοι ερευνητές τονίζουν ότι η παρουσία των αιχμών από μόνη της δεν αποτελεί οριστική απόδειξη ότι κατασκευάστηκαν αποκλειστικά από Homo sapiens. Η σύνδεση αυτή βασίζεται σε ένα σύνολο παραγόντων, όπως τα χαρακτηριστικά της τεχνολογίας που χρησιμοποιήθηκε, η σύγκριση με άλλα παρόμοια ευρήματα από διαφορετικές περιοχές και το ευρύτερο αρχαιολογικό πλαίσιο της περιοχής του Ουζμπεκιστάν.

Διαφορές από τα όπλα των Νεάντερταλ

Ένα από τα σημαντικά στοιχεία που εξετάζουν οι ερευνητές είναι η σαφής διαφορά ανάμεσα στις συγκεκριμένες μικρολιθικές αιχμές που βρέθηκαν και στα γνωστά όπλα που χρησιμοποιούσαν οι Νεάντερταλ. Οι αιχμές βλημάτων, δηλαδή όπλα που εκτοξεύονταν, είναι σχετικά σπάνιες στο αρχαιολογικό αρχείο που αφορά τους Νεάντερταλ.

Αντιθέτως, τα ευρήματα από το Obi-Rakhmat περιλαμβάνουν τόσο τις πολύ μικρές αιχμές, οι οποίες παραπέμπουν σε τεχνολογία βελών, όσο και μεγαλύτερα, πιο στιβαρά εργαλεία. Αυτό το εύρος ευρημάτων προσφέρει ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών για τις τεχνικές κατασκευής όπλων και εργαλείων που χρησιμοποιούνταν στην περιοχή κατά την συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta