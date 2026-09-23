Το φαινόμενο Ελ Νίνιο «Γκοτζίλα» και οι προβλέψεις για χιλιάδες θανάτους

Έως και 451.000 επιπλέον θάνατοι από την ακραία ζέστη θα μπορούσαν να καταγραφούν παγκοσμίως έως τον Φεβρουάριο του 2027. Αυτή η ανησυχητική πρόβλεψη συνδέεται με το ισχυρό φαινόμενο Ελ Νίνιο, το οποίο αναμένεται να προκαλέσει περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας σε πολλές περιοχές του πλανήτη.

Οι μεγαλύτερες επιπτώσεις από την ακραία ζέστη αναμένονται σε τροπικές και ήδη θερμές περιοχές, ενώ οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η κατάσταση αυτή θα συνοδευτεί από αυξημένους κινδύνους ξηρασίας, πυρκαγιών και πλημμυρών.

Εκτιμήσεις για τους θανάτους

Η εκτίμηση για τους 451.000 επιπλέον θανάτους προέρχεται από το Climate Impact Lab του Πανεπιστημίου του Σικάγο και αφορά ολόκληρη την περίοδο του τρέχοντος Ελ Νίνιο, από τον Ιούνιο του 2026 έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2027. Πιο συγκεκριμένα, για το επόμενο εξάμηνο, από τον Σεπτέμβριο του 2026 έως τον Φεβρουάριο του 2027, οι ερευνητές υπολογίζουν περίπου 239.000 επιπλέον θανάτους, με ένα περιθώριο αβεβαιότητας περίπου 11.000.

Το φαινόμενο Ελ Νίνιο «Γκοτζίλα»

Το φετινό Ελ Νίνιο χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά ισχυρό. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Climate Impact Lab, ο αριθμός των ημερών με ακραία ζέστη αναμένεται να είναι περίπου 44% υψηλότερος από ό,τι σε μια κανονική χρονιά. Παράλληλα, η παγκόσμια θερμοκρασία στην ξηρά θα μπορούσε να είναι περίπου 1,2 βαθμούς Κελσίου υψηλότερη.

Η ένταση του φαινομένου είναι τέτοια που έχει οδηγήσει επιστήμονες να χρησιμοποιούν ιδιαίτερα έντονες περιγραφές, με τον όρο «Godzilla-level» να χρησιμοποιείται για να αποτυπώσει το μέγεθος της θερμικής ανωμαλίας. Αν και το Ελ Νίνιο είναι ένα φυσικό κλιματικό φαινόμενο, οι υψηλότερες θερμοκρασίες που καταγράφονται σήμερα λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη ενισχύουν σημαντικά τις επιπτώσεις του.

Οι χώρες και περιοχές που απειλούνται

Οι επιπτώσεις του φαινομένου αναμένεται να γίνουν αισθητές σε ένα ευρύ φάσμα χωρών, από την Ινδονησία και την Ινδία έως τη Νιγηρία, το Σουδάν και τη Βραζιλία. Οι προβλέψεις για το διάστημα Σεπτεμβρίου 2026 έως Φεβρουαρίου 2027 δείχνουν συγκεκριμένα στοιχεία για ορισμένες περιοχές.

Η Νιγηρία αναμένεται να καταγράψει περίπου 31.400 επιπλέον θανάτους από τη ζέστη. Ακολουθούν η Ινδονησία με περίπου 19.300 και το Σουδάν με περίπου 17.600 επιπλέον θανάτους. Ιδιαίτερα αυξημένος είναι ο κίνδυνος στην περιοχή του Σαχέλ, όπου οι ερευνητές υπολογίζουν περίπου 66.800 επιπλέον θανάτους από την ακραία ζέστη. Στη Νοτιοανατολική Ασία, οι Φιλιππίνες, το Βιετνάμ, η Ταϊλάνδη και η Καμπότζη αναμένεται να καταγράψουν συνολικά περίπου 19.400 επιπλέον θανάτους.

Η ανθρώπινη διάσταση των αριθμών

Ο καθηγητής Μάικλ Γκρίνστοουν, συνιδρυτής του Climate Impact Lab και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, τόνισε τη σημασία πίσω από τον αριθμό των προβλεπόμενων θανάτων. «Η εκτίμηση για 451.000 ανθρώπους είναι τόσο μεγάλος αριθμός που μπορεί να προκαλεί μούδιασμα, αλλά αποτελείται από γονείς και παιδιά, παππούδες και γιαγιάδες και γείτονες, ανθρώπους που πηγαίνουν στη δουλειά, φροντίζουν τις οικογένειές τους και ζουν τη ζωή τους», δήλωσε ο καθηγητής Γκρίνστοουν.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr