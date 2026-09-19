Παράξενες «πατημασιές» εντοπίστηκαν στον Άρη: Ο νέος γρίφος που προβληματίζει τη NASA

Το εξερευνητικό ρόβερ Curiosity της NASA εντόπισε στην επιφάνεια του Άρη παράξενους σχηματισμούς που μοιάζουν με πατημασιές, προκαλώντας προβληματισμό στους επιστήμονες. Οι νέες εικόνες από τον Κόκκινο Πλανήτη αποκαλύπτουν ιδιόμορφα αποτυπώματα που θυμίζουν ανθρώπινες πατημασιές. Το αυτόνομο όχημα κατέγραψε τους αινιγματικούς σχηματισμούς σε μια συγκεκριμένη περιοχή, προσθέτοντας έναν νέο γρίφο στις γεωλογικές διεργασίες του Άρη.

Οι αινιγματικοί σχηματισμοί στο Όρος Σαρπ

Το ρόβερ Curiosity κατέγραψε τους αινιγματικούς σχηματισμούς στην περιοχή του Όρους Σαρπ. Η επιστημονική ομάδα που χειρίζεται το ρόβερ έχει ταυτοποιήσει δομές που είναι εντελώς διαφορετικές από οτιδήποτε άλλο είχε παρατηρηθεί στο παρελθόν σε αυτή την περιοχή του Άρη. Οι φωτογραφίες που ελήφθησαν αποκαλύπτουν μια σειρά από πλατιές και αβαθείς λακκούβες, οι οποίες είναι διάσπαρτες πάνω στο συμπαγές υπόβαθρο του εδάφους.

Μικρές κοιλότητες και υποχωρήσεις του εδάφους είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο στην επιφάνεια του Άρη. Αυτές δημιουργούνται συνήθως όταν σκληρότερα πετρώματα ή βότσαλα, τα οποία είναι ενσωματωμένα στον βράχο, διαβρώνονται και αποκολλώνται σταδιακά από το μητρικό πέτρωμα. Ωστόσο, οι ερευνητές της NASA επισημαίνουν ότι τα συγκεκριμένα νέα ευρήματα παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές.

Η ιδιαιτερότητα των νέων ευρημάτων

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι οι πρόσφατα εντοπισμένοι σχηματισμοί είναι σημαντικά πιο πλατιές και πιο αβαθείς σε σύγκριση με τις αντίστοιχες μορφές που είχαν καταγραφεί έως τώρα στον Άρη. Η Μισέλ Μινίτι, αναπληρώτρια κύρια ερευνήτρια για το όργανο MAHLI του Curiosity, παρείχε διευκρινίσεις σχετικά με την ιδιαιτερότητα αυτού του ευρήματος.

Όπως εξήγησε η κυρία Μινίτι, οι λακκούβες δεν είναι κάτι ασυνήθιστο στον Άρη, καθώς δημιουργούνται όταν ανθεκτικά σφαιρίδια ή βότσαλα διαβρώνονται και βγαίνουν από το πέτρωμα-φορέα, αφήνοντας πίσω τους ένα κενό. Ωστόσο, οι λακκούβες που εντοπίστηκαν αυτή την εβδομάδα ήταν πολύ ευρύτερες και πιο αβαθείς από προηγούμενα ευρήματα και, επιπλέον, δεν συνοδεύονταν από προφανή αντικείμενα που υπήρχαν κάποτε μέσα σε αυτές.

Επιστράτευση εξειδικευμένων οργάνων για την ανάλυση

Για την ενδελεχή εξέταση των ασυνήθιστων αυτών σχηματισμών, η ομάδα του ρόβερ Curiosity επιστράτευσε τις εξειδικευμένες κάμερες και τα όργανα που διαθέτει το όχημα. Συγκεκριμένα, τα εργαλεία MAHLI και Mastcam χρησιμοποιήθηκαν για την καταγραφή διαδοχικών λήψεων υψηλής ανάλυσης.

Αυτές οι λήψεις έχουν τη δυνατότητα να επικαλυφθούν, επιτρέποντας τη δημιουργία τρισδιάστατων ψηφιακών μοντέλων υψομέτρου των δομών. Η Μισέλ Μινίτι ανέφερε ότι τα MAHLI και Mastcam ενδιαφέρθηκαν ιδιαίτερα για αυτά τα χαρακτηριστικά, λαμβάνοντας στερεοσκοπικά μωσαϊκά και επικαλυπτόμενα σετ εικόνων. Η διαδικασία αυτή θα βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση των διεργασιών που επηρέασαν αυτό το συγκεκριμένο τμήμα πετρωμάτων στη στρωματογραφία του Όρους Σαρπ.

Η μακρά αποστολή του Curiosity στον Άρη

Το εξερευνητικό ρόβερ Curiosity βρίσκεται σε αποστολή στον Άρη από το 2012, πραγματοποιώντας συνεχώς εργασίες εξερεύνησης. Καθ' όλη αυτή την περίοδο, το ρόβερ αποστέλλει αδιάκοπα φωτογραφίες, βίντεο και πολύτιμα επιστημονικά δεδομένα από το περιβάλλον του Κόκκινου Πλανήτη πίσω στη Γη. Η μακροχρόνια παρουσία του έχει συμβάλει σημαντικά στην κατανόηση της γεωλογίας και της ιστορίας του Άρη.

Το νέο αυτό εύρημα, που μοιάζει με πατημασιές, έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από πρόσφατες ανακαλύψεις που έχουν γίνει από το Curiosity. Κάθε νέα παρατήρηση προσθέτει ένα κομμάτι στο παζλ της εξερεύνησης του Άρη και των μυστηρίων που κρύβει η επιφάνειά του.

Προηγούμενες ανακαλύψεις: Οι «πολυγωνικές διακλάσεις»

Πριν από την τρέχουσα ανακάλυψη, τον περασμένο Ιούλιο, το ρόβερ της NASA είχε εντοπίσει στο έδαφος του Άρη άλλους σχηματισμούς που θύμιζαν κυψέλη. Αυτά τα ευρήματα είναι γνωστές ως «πολυγωνικές διακλάσεις». Οι συγκεκριμένοι σχηματισμοί είχαν μέγεθος από 1,5 έως 3 ίντσες η καθεμία.

Οι «πολυγωνικές διακλάσεις» καταγράφηκαν σε μεγάλη έκταση στην κοιλάδα Valle Grande του Άρη. Αυτές οι προηγούμενες ανακαλύψεις, μαζί με τις πρόσφατες «πατημασιές», υπογραμμίζουν τη συνεχή προσπάθεια των επιστημόνων να αποκρυπτογραφήσουν τις γεωλογικές διεργασίες και την εξέλιξη του πλανήτη Άρη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta