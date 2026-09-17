Ευρωπαϊκή διαστημική «ασπίδα»: οι δορυφόροι Sentinel-3C και FLEX στέλνουν τα πρώτα τους σήματα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει τον στόλο της στο διάστημα με μια διπλή εκτόξευση ιστορικής σημασίας. Με την επιτυχή εκτόξευση του ευρωπαϊκού πυραύλου Vega-C από το Ευρωπαϊκό Διαστημικό Κέντρο στο Κουρού της Γαλλικής Γουιάνας, η Ευρώπη έθεσε ταυτόχρονα σε τροχιά δύο υπερσύγχρονες διαστημικές πλατφόρμες: τον δορυφόρο Copernicus Sentinel-3C και τον επιστημονικό δορυφόρο FLEX (Fluorescence Explorer).

Η διπλή εκτόξευση και η σημασία της

Η θωράκιση της Μεσογείου απέναντι στις βίαιες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής περνά πλέον μέσα από την τροχιά της Γης. Η τεχνολογία τηλεπισκόπησης αιχμής από τους νέους δορυφόρους μεταφράζεται σε κρίσιμα δεδομένα για την Πολιτική Προστασία, την Αγροτική Οικονομία και τη Δημόσια Υγεία στη χώρα μας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί και διευθύνει το πρόγραμμα Copernicus, ενώ η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία (ESA) σχεδιάζει και κατασκευάζει την τεχνολογία. Τη διαχείριση της ροής των δεδομένων προς τους κρατικούς φορείς και την επιστημονική κοινότητα αναλαμβάνει η EUMETSAT.

Επιβεβαίωση λειτουργίας και συνέργειες

Τα πρώτα σήματα από τους δορυφόρους ελήφθησαν με επιτυχία στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Διαστημικών Επιχειρήσεων (ESOC) της ESA και στα κεντρικά γραφεία της EUMETSAT στο Ντάρμσταντ της Γερμανίας. Αυτή η εξέλιξη επιβεβαίωσε ότι οι ηλιακοί συλλέκτες αναπτύχθηκαν και όλα τα συστήματα λειτουργούν στην εντέλεια.

Πρόκειται για μια γιγαντιαία συνέργεια μεταξύ των ευρωπαϊκών οργανισμών, η οποία εξασφαλίζει την αδιάλειπτη παροχή δεδομένων για τις επόμενες δεκαετίες, ενισχύοντας την ικανότητα της Ευρώπης να παρακολουθεί και να αντιμετωπίζει περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Ο δορυφόρος Copernicus Sentinel-3C: παρακολούθηση Γης και ωκεανών

Ο Sentinel-3C αποτελεί τη συνέχειες των δορυφόρων Sentinel-3A και 3B, οι οποίοι βρίσκονται σε τροχιά από το 2016 και το 2018 αντίστοιχα. Αυτός ο νέος δορυφόρος εξασφαλίζει την αδιάλειπτη παροχή δεδομένων για τις επόμενες δεκαετίες.

Λειτουργεί ως ένας πολυ-σταθμός μέτρησης σε υψόμετρο άνω των 800 χιλιομέτρων, φέροντας εξειδικευμένα όργανα υψηλής διακριτικής ικανότητας. Τα οπτικά όργανα ευρέος πεδίου (OLCI) καταγράφουν το χρώμα της θάλασσας και της ξηράς σε 21 διαφορετικά φασματικά κανάλια.

Παράλληλα, τα ραδιόμετρα επιφανειακής θερμοκρασίας (SLSTR) μετρούν τη θερμική ακτινοβολία από την επιφάνεια του νερού και του εδάφους με ακρίβεια δεκάτων του βαθμού Κελσίου. Επιπλέον, τα υψόμετρα ραντάρ (SRAL) παρακολουθούν συνεχώς τη στάθμη των ωκεανών, των λιμνών και το πάχος των πάγων στους πόλους.

Ο FLEX και η «ακτινογραφία» της φυτικής ζωής

Ο FLEX (Fluorescence Explorer) είναι ένας αμιγώς επιστημονικός δορυφόρος της ESA, ο οποίος εισάγει μια πρωτοφανή τεχνολογία στον τομέα της τηλεπισκόπησης. Φέρει το καινοτόμο όργανο FLORIS (Fluorescence Imaging Spectrometer), ένα φασματόμετρο υψηλής ανάλυσης.

Το FLORIS σχεδιάστηκε για να καταγράφει ένα σχεδόν αόρατο φυσικό φαινόμενο: τον φθορισμό της χλωροφύλλης. Αυτό το φαινόμενο είναι κρίσιμο για την κατανόηση της υγείας των φυτών και των επιπτώσεων του περιβάλλοντος σε αυτά.

Η τεχνολογία του FLEX: ο φθορισμός της χλωροφύλλης

Κατά τη διάρκεια της φωτοσύνθεσης, τα φυτά απορροφούν το ηλιακό φως. Ένα μικρό ποσοστό αυτής της ενέργειας επανεκπέμπεται υπό μορφή αχνού ερυθρού φωτός, το οποίο είναι ο φθορισμός της χλωροφύλλης.

Όταν ένα φυτό είναι υγιές, η φωτοσύνθεση λειτουργεί στο μέγιστο και ο φθορισμός διατηρεί συγκεκριμένα επίπεδα. Αντίθετα, όταν το φυτό υφίσταται καταπόνηση, για παράδειγμα από έλλειψη νερού, ο φθορισμός αλλάζει, παρέχοντας έτσι πολύτιμες πληροφορίες για την κατάσταση της βλάστησης.

Με πληροφορίες από: Topontiki