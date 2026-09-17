Ανακαλύφθηκαν πολυτελείς αίθουσες συμποσίων με ψηφιδωτά δάπεδα στο Βασιλικό Γυμνάσιο της αρχαίας Μίεζας

Νέα αρχαιολογικά ευρήματα στην αρχαία Μίεζα έφεραν στο φως άγνωστα τμήματα του Βασιλικού Γυμνασίου. Η ανακάλυψη περιλαμβάνει ένα πολυτελές συγκρότημα αιθουσών συμποσίου με εντυπωσιακά ψηφιδωτά δάπεδα. Τα ευρήματα αυτά ρίχνουν φως στην εκπαίδευση της μακεδονικής ελίτ και ενισχύουν τη σύνδεση του χώρου με τον Αριστοτέλη και τον Μέγα Αλέξανδρο.

Το Βασιλικό Γυμνάσιο και η ιστορική του σημασία

Στη Μακεδονία του 4ου αιώνα π.Χ., σε ένα σημείο όπου η φιλοσοφία συναντούσε την παγκόσμια ιστορία, ο σπουδαιότερος φιλόσοφος της αρχαιότητας, ο Αριστοτέλης, δίδασκε τον νεαρό πρίγκιπα Αλέξανδρο και τους γόνους της μακεδονικής ελίτ. Εκεί διαμορφώνονταν οι προσωπικότητες που θα άλλαζαν τον ρου της ανθρωπότητας.

Αυτό το θρυλικό σκηνικό παίρνει ξανά σάρκα και οστά, καθώς η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως νέα, εντυπωσιακά ευρήματα στην καρδιά της αρχαίας Μίεζας. Το γυμνάσιο, το οποίο βρίσκεται κοντά στη Νάουσα, χρονολογείται στα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ., κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Φιλίππου Β΄. Οι ερευνητές συνδέουν όλο και περισσότερο το συγκρότημα με το ίδρυμα όπου πιστεύεται ότι ο Αριστοτέλης δίδαξε τον νεαρό Αλέξανδρο και άλλους γιους επιφανών μακεδονικών οικογενειών.

Η αποκάλυψη του Διδασκαλείου

Οι αρχαιολόγοι που εργάζονται στην αρχαία Μίεζα στη βόρεια Ελλάδα αποκάλυψαν νέα τμήματα του Βασιλικού Γυμνασίου, ενός μνημειώδους συγκροτήματος που συνδέεται με την εκπαίδευση των νεαρών μελών της μακεδονικής ελίτ. Η φετινή ανασκαφή επικεντρώθηκε στο ανατολικό τμήμα του συγκροτήματος, όπου οι αρχαιολόγοι έχουν εντοπίσει αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με λίθινα θρανία.

Μέσα στην ίδια περιοχή, η οποία είναι γνωστή ως Διδασκαλείο, η ομάδα αποκάλυψε μια τριμερή κατασκευή που καλύπτει περισσότερα από 160 τετραγωνικά μέτρα. Αυτό το μεγάλο τριμερές κτίριο αποτελεί ένα σημαντικό εύρημα, προσφέροντας νέα δεδομένα για την αρχιτεκτονική και τη λειτουργία του χώρου.

Οι πολυτελείς αίθουσες συμποσίων και τα ψηφιδωτά δάπεδα

Στο κέντρο της τριμερούς κατασκευής υπήρχε ένας προθάλαμος, ο οποίος πλαισιωνόταν από δύο ανδρώνες. Οι ανδρώνες ήταν επίσημες αίθουσες που χρησιμοποιούνταν παραδοσιακά για κοινά γεύματα και συμπόσια. Αυτές οι αίθουσες συμποσίων ήταν στολισμένες με περίτεχνα ψηφιδωτά δάπεδα, τα οποία σώζονται και στα δύο δωμάτια.

Επιπλέον, οι αίθουσες διέθεταν υπερυψωμένες πλατφόρμες, γνωστές ως κλίνες, οι οποίες προορίζονταν για τα ανάκλιντρα των συνδαιτυμόνων. Σε αυτό το πολυτελές συγκρότημα, οι νεαροί Μακεδόνες αριστοκράτες χαλάρωναν και συζητούσαν μετά τα μαθήματά τους, συμπληρώνοντας την εκπαιδευτική τους εμπειρία.

Παράθυρο στην καθημερινότητα του αρχαίου κόσμου

Τα νέα αυτά ευρήματα, μαζί με τις αρχαίες γραφίδες που ανασύρθηκαν από το χώμα, μας ανοίγουν ένα παράθυρο στον χρόνο. Μας επιτρέπουν να «ρυμουλκήσουμε» την καθημερινότητα στο πιο διάσημο σχολείο του αρχαίου κόσμου, προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της ζωής και της μάθησης στην αρχαία Μίεζα.

Η ανακάλυψη αυτού του πολυτελούς συγκροτήματος αιθουσών συμποσίου με τα εντυπωσιακά ψηφιδωτά δάπεδα ενισχύει περαιτέρω τη σύνδεση του χώρου με την εκπαίδευση της μακεδονικής ελίτ και την παρουσία του Αριστοτέλη και του Μεγάλου Αλεξάνδρου, προσδίδοντας νέα διάσταση στην ιστορική σημασία της περιοχής.

Με πληροφορίες από: Enikos