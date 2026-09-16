Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών χαρακτηρίζει «ανυπόστατη» την «κβαντική ιατρική»

Ερωτήματα σχετικά με την ύπαρξη και την εγκυρότητα του όρου «κβαντική ιατρική» έχουν ανακύψει πρόσφατα, ιδίως μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Η ιατρική κοινότητα, αλλά και η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, έχουν τοποθετηθεί επί του θέματος, χαρακτηρίζοντας τον εν λόγω όρο ως ανυπόστατο. Ο Νίκος Παπαδημητρίου, ειδικός γραμματέας της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για μια παραπλανητική έννοια που προωθείται ως εναλλακτική θεραπεία.

Το πλαίσιο της υπόθεσης Μαζωνάκη και η «κβαντική ιατρική»

Μετά τον θάνατο του καλλιτέχνη Γιώργου Μαζωνάκη, έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα σχετικά με τους δύο γιατρούς που εργάζονταν στην κλινική όπου άφησε την τελευταία του πνοή. Ένα από τα βασικά ζητήματα αφορά το πτυχίο της Ιωάννας Γάκα, το οποίο φέρεται να προέρχεται από ιδιωτικό ίδρυμα στη Χονολουλού και φέρει τον τίτλο της «Κβαντικής Ιατρικής».

Οι ανακοινώσεις επιστημόνων αναφορικά με την ύπαρξη του όρου «κβαντική ιατρική» ήρθαν στο προσκήνιο με φόντο αυτή την υπόθεση. Τόσο η ιατρική κοινότητα όσο και η Ένωση Ελλήνων Φυσικών έχουν εκφράσει τις επιφυλάξεις τους, χαρακτηρίζοντας τον όρο «ανυπόστατο».

Τι σημαίνει ο όρος «κβαντικό»

Για να γίνει κατανοητή η έννοια του «κβαντικού», ένας απλός ορισμός αναφέρει ότι σημαίνει πως η ενέργεια ή η ύλη δεν ρέει συνεχόμενα, όπως το νερό. Αντιθέτως, εμφανίζεται σε μικρά, συγκεκριμένα «πακέτα», τα οποία ονομάζονται κβάντα.

Αυτός ο ορισμός αποτελεί τη βάση της κβαντικής φυσικής, ενός πεδίου με συγκεκριμένες επιστημονικές εφαρμογές. Ωστόσο, η χρήση του όρου σε συνδυασμό με την ιατρική έχει προκαλέσει αντιδράσεις και διευκρινίσεις από τους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς.

Η θέση της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών

Ο Νίκος Παπαδημητρίου, ειδικός γραμματέας της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, επικοινώνησε με το Reader και επιβεβαίωσε ότι ο όρος «κβαντική ιατρική» δεν υφίσταται σε καμία περίπτωση. Ο ίδιος τόνισε ότι πρόκειται για μια παραπλανητική έννοια που «πλασάρεται» στην αγορά ως εναλλακτική θεραπεία.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαδημητρίου, παρατηρείται μια «επιδημία» όπου πολλοί χρησιμοποιούν τον «όμορφο» όρο «κβαντικό» για να παρουσιάσουν τις πρακτικές τους ως κάτι πιο εναλλακτικό ή καλύτερο από τις συμβατικές μεθόδους. Ο βασικός σκοπός αυτής της πρακτικής είναι να δείξουν ότι εφαρμόζουν κάτι «πάρα πολύ καλό», ενώ παράλληλα υπάρχει και το κέρδος.

Πλαστές πιστοποιήσεις και έλλειψη επιστημονικής βάσης

Ο ειδικός γραμματέας της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών υπογράμμισε ότι όποιες πιστοποιήσεις παρουσιάζονται σε αυτόν τον χώρο είναι πλαστές. Εξήγησε ότι η κβαντική φυσική δεν περιλαμβάνει τέτοια ειδικότητα και δεν έχει εφαρμογή στην ιατρική αυτή τη στιγμή. Η χρήση της ομορφιάς της κβαντικής φυσικής γίνεται, όπως ανέφερε, για να δοθεί μια ψευδής εντύπωση αξιοπιστίας.

Ο κ. Παπαδημητρίου ξεκαθάρισε ότι οι έννοιες που συνδέονται με την «κβαντική ιατρική» είναι παραπλανητικές και δεν έχουν επιστημονική βάση. Η κβαντική φυσική, ως επιστημονικό πεδίο, δεν υποστηρίζει την ύπαρξη ή την εφαρμογή μιας τέτοιας ιατρικής ειδικότητας.

Πραγματικές εφαρμογές της κβαντικής φυσικής

Αντιθέτως, υπάρχουν πραγματικές εφαρμογές της κβαντικής φυσικής σε άλλα πεδία. Ο Νίκος Παπαδημητρίου ανέφερε ως παράδειγμα τους κβαντικούς υπολογιστές, οι οποίοι βρίσκονται σε ένα αρχικό στάδιο ανάπτυξης. Αυτές, όπως δήλωσε, είναι αληθινές έννοιες και αποτελούν τομείς όπου η κβαντική φυσική έχει συγκεκριμένη και αναγνωρισμένη εφαρμογή.

Στο πλαίσιο των εξελίξεων γύρω από την υπόθεση Μαζωνάκη, έχει διαταχθεί κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες που μπορεί να υπάρχουν.

Με πληροφορίες από: Reader