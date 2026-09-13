Φθινοπωρινός ουρανός: Πέντε μοναδικά φαινόμενα θα μαγέψουν τους παρατηρητές

Το φθινόπωρο φέρνει μαζί του όχι μία, ούτε δύο, αλλά πέντε μοναδικές ευκαιρίες για να παρατηρήσουμε τον ουρανό και να απολαύσουμε σπάνια ή λιγότερο σπάνια ουράνια φαινόμενα. Οι μεγαλύτερης διάρκειας νύχτες στο βόρειο ημισφαίριο προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες για να βγούμε έξω και να παρατηρήσουμε τον νυχτερινό ουρανό, καθώς η σειρά των θεαμάτων ξεκινά με τις Πλειάδες και κορυφώνεται τον Νοέμβριο.

Οι Πλειάδες, οι «Επτά Αδελφές»

Καθώς οι νύχτες μεγαλώνουν κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σμήνη άστρων στον νυχτερινό ουρανό γίνεται ολοένα και πιο ευδιάκριτο. Πρόκειται για τις Πλειάδες, γνωστές και ως «Επτά Αδελφές», ένα σμήνος νεαρών άστρων που βρίσκεται περίπου 440 έτη φωτός από τη Γη.

Παρά την ονομασία τους, οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να διακρίνουν περίπου έξι άστρα με γυμνό μάτι. Ωστόσο, με τη χρήση κιαλιών ή τηλεσκοπίου, γίνονται ορατά πολλά περισσότερα από αυτά τα λαμπερά ουράνια σώματα. Κατά τα φθινοπωρινά βράδια, οι παρατηρητές μπορούν να κοιτάξουν προς τα ανατολικά, όπου θα εντοπίσουν τις Πλειάδες στον αστερισμό του Ταύρου.

Η εντυπωσιακή βροχή διαττόντων των Ωριωνίδων

Στα τέλη Οκτωβρίου, ο ουρανός θα φωτιστεί από την εντυπωσιακή βροχή διαττόντων των Ωριωνίδων. Αυτό το φαινόμενο συμβαίνει δύο φορές τον χρόνο, όταν η Γη περνά μέσα από ίχνη σκόνης και υπολειμμάτων που έχει αφήσει πίσω του ο κομήτης του Χάλεϊ. Καθώς αυτά τα μικροσκοπικά σωματίδια εισέρχονται με μεγάλη ταχύτητα στην ατμόσφαιρα της Γης, θερμαίνονται και δημιουργούν τις φωτεινές γραμμές που βλέπουμε ως διάττοντες αστέρες.

Για να έχετε τις καλύτερες πιθανότητες να παρατηρήσετε τις Ωριωνίδες, συνιστάται να αναζητήσετε ένα σκοτεινό σημείο, μακριά από τεχνητό φωτισμό. Επιπλέον, είναι σημαντικό να αφήσετε τα μάτια σας λίγο χρόνο ώστε να προσαρμοστούν πλήρως στο σκοτάδι, μεγιστοποιώντας έτσι την ορατότητα των λαμπερών διαττόντων.

Οι ουράνιες εκπλήξεις του Νοεμβρίου

Ο Νοέμβριος επιφυλάσσει επίσης τρία ακόμη ενδιαφέροντα ουράνια φαινόμενα. Πρόκειται για μια πλανητική παρέλαση, τη βροχή διαττόντων των Λεοντίδων και μια υπερπανσέληνο, γνωστή ως υπερπανσέληνος του Κάστορα. Αυτά τα γεγονότα προσφέρουν επιπλέον ευκαιρίες για τους λάτρεις της αστρονομίας να παρατηρήσουν τον νυχτερινό ουρανό.

Σχετικά με την πλανητική παρέλαση, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ερμής θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο να παρατηρηθεί. Αυτό οφείλεται στο ότι θα βρίσκεται χαμηλά στον ουρανό και πολύ κοντά στη λάμψη του ανατέλλοντος Ήλιου, καθιστώντας την παρατήρησή του μια πρόκληση για τους επίδοξους αστροπαρατηρητές.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr