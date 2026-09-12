Καθησυχαστικός ο Άκης Τσελέντης για τον σεισμό στην Κεφαλονιά

Ένας σεισμός μεγέθους 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ ανοιχτά της Κεφαλονιάς, προκαλώντας ανησυχία στην περιοχή. Ωστόσο, ο σεισμολόγος Άκης Τσελέντης εμφανίστηκε καθησυχαστικός σχετικά με την εξέλιξη του φαινομένου.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Τσελέντης εκτίμησε ότι το χειρότερο δυνατό σενάριο για την περιοχή είναι η εκδήλωση ενός σεισμού που δεν θα ξεπεράσει τα 5,5 Ρίχτερ, με το επίκεντρο να βρίσκεται στη θάλασσα και άρα να έχει ελάχιστες επιπτώσεις.

Η εκτίμηση του σεισμολόγου

Ο σεισμολόγος Άκης Τσελέντης, μετά τον σεισμό των 4,9 βαθμών που έγινε ανοιχτά της Κεφαλονιάς, έκανε λόγο για ελάχιστες επιπτώσεις ακόμα και στην περίπτωση ενός μεγαλύτερου σεισμού. Συγκεκριμένα, τόνισε πως το πολύ να σημειωθεί ένας σεισμός μέχρι 5,5 Ρίχτερ, ο οποίος θα έχει επίκεντρο στη θάλασσα.

Αυτή η εκτίμηση υποδηλώνει ότι οι επιπτώσεις στην ξηρά θα είναι περιορισμένες, καθησυχάζοντας τους κατοίκους της Κεφαλονιάς. Ο κ. Τσελέντης αναμένει επίσης την εκδήλωση μικρών μετασεισμών κατά τη διάρκεια της νύχτας, τους οποίους οι κάτοικοι θα αντιληφθούν.

Το σεισμικό τόξο σε διέγερση

Ο κ. Τσελέντης εξήγησε ότι ο σεισμός των 4,9 Ρίχτερ οφείλεται στο σεισμικό τόξο που καταλήγει στην Κεφαλονιά. Σύμφωνα με τον ίδιο, το συγκεκριμένο τόξο βρίσκεται σε φάση διέγερσης, κάτι που είχε αναφέρει και πριν από λίγες ημέρες.

«Όπως σας έλεγα πριν λίγες ημέρες είναι διεγερμένο το τόξο και στο τέλος του προς Κεφαλονιά είχαμε μόλις 4,9R», ανέφερε χαρακτηριστικά ο σεισμολόγος στην ανάρτησή του, υπογραμμίζοντας τη σύνδεση του πρόσφατου σεισμού με την κατάσταση του τόξου.

Σημαντικά τα επόμενα 24ωρα

Παρά τις καθησυχαστικές εκτιμήσεις, τα επόμενα 24ωρα θεωρούνται σημαντικά για την πλήρη διαμόρφωση της εικόνας της σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή. Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος, αναμένεται να παρατηρηθούν και να αξιολογηθούν περαιτέρω οι μετασεισμικές δονήσεις.

Ο κ. Τσελέντης προέβλεψε ότι οι κάτοικοι θα αντιληφθούν «μερικούς μικρούς μετασεισμούς» απόψε, κάτι που είναι σύνηθες μετά από έναν κύριο σεισμό και αποτελεί μέρος της φυσικής εξέλιξης του φαινομένου.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr