Αποτυπώματα Τυραννόσαυρου στη Βόρεια Ντακότα: Εντοπίστηκαν βήματα 66,5 εκατομμυρίων ετών

Μια σημαντική ανακάλυψη έρχεται στο φως από τη Βόρεια Ντακότα, όπου εντοπίστηκαν τέσσερα τεράστια αποτυπώματα που εκτιμάται ότι ανήκουν σε ενήλικο Τυραννόσαυρο. Τα ίχνη αυτά παρέμειναν θαμμένα κάτω από το έδαφος για 66,5 εκατομμύρια χρόνια, προσφέροντας στους επιστήμονες μια σπάνια ευκαιρία να μελετήσουν τον τρόπο κίνησης του θηριώδους δεινοσαύρου. Η σειρά των διαδοχικών βημάτων αποτελεί ένα εύρημα που δεν είχε καταγραφεί ξανά σε ενήλικο T. rex.

Ο εντοπισμός των σπάνιων ιχνών

Η ανακάλυψη πραγματοποιήθηκε το 2025 από τον Κεντ Χαπς, έναν καθηγητή Λυκείου και ερασιτέχνη κυνηγό απολιθωμάτων, ο οποίος έχει αφιερώσει περίπου τρεις δεκαετίες στην αναζήτηση ιχνών προϊστορικών ζώων. Ο Χαπς βρισκόταν στα badlands της Βόρειας Ντακότα, αναζητώντας έναν ευκολότερο δρόμο για να εξέλθει από μια στενή κοιλάδα, όταν παρατήρησε κάτι ασυνήθιστο στο έδαφος.

Το σχήμα που αντίκρισε έμοιαζε με τρία τεράστια δάχτυλα. Αντιλαμβανόμενος αμέσως τη σπανιότητα του ευρήματος, ο Χαπς έστειλε μήνυμα στον παλαιοντολόγο Τάιλερ Λάισον, αναφέροντας ότι είχε βρει αποτύπωμα T. rex.

Η αρχική επιφυλακτικότητα και η σημασία του ευρήματος

Αρχικά, ο παλαιοντολόγος Τάιλερ Λάισον αντιμετώπισε την πληροφορία με επιφυλακτικότητα. Ο λόγος ήταν σοβαρός: τα αποτυπώματα ενήλικων T. rex είναι εξαιρετικά σπάνια. Μέχρι την παρούσα ανακάλυψη, είχαν αναφερθεί μόνο μεμονωμένα ίχνη που είχαν αποδοθεί σε ενήλικους Τυραννόσαυρους.

Δεν υπήρχε καταγεγραμμένη σειρά διαδοχικών βημάτων που να μπορούσε να αποδοθεί σε ένα ενήλικο T. rex. Αυτό καθιστά το εύρημα στη Βόρεια Ντακότα μοναδικό και ιδιαίτερα σημαντικό για την επιστημονική κοινότητα.

Τα χαρακτηριστικά και οι διαστάσεις των αποτυπωμάτων

Η περαιτέρω έρευνα στην περιοχή αποκάλυψε συνολικά τέσσερα μεγάλα τριδάκτυλα αποτυπώματα. Πρόκειται για δύο ίχνη από το αριστερό πόδι και δύο από το δεξί, τα οποία σχηματίζουν μια διαδρομή μήκους περίπου επτά μέτρων. Κάθε ένα από τα αποτυπώματα έχει μήκος περίπου ένα μέτρο και πλάτος που φτάνει έως και τα 80 εκατοστά.

Το μέγεθος και το σχήμα των δακτύλων, σε συνδυασμό με την ηλικία των πετρωμάτων και τη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, οδήγησαν τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι ο πιθανότερος δημιουργός αυτών των ιχνών ήταν ένας ενήλικος Tyrannosaurus rex. Ωστόσο, οι επιστήμονες διατηρούν μια επιφύλαξη, καθώς οι επιφάνειες των αποτυπωμάτων έχουν υποστεί σημαντικές ρωγμές και δεν διατηρούν όλες τις λεπτομέρειες της ανατομίας του ποδιού. Για αυτόν τον λόγο, η επιστημονική εργασία αναφέρεται σε ίχνη που «πιθανότατα» αποδίδονται σε ενήλικο T. rex.

Αποκαλύψεις για την κίνηση του Τυραννόσαυρου

Το πραγματικά σημαντικό στοιχείο αυτής της ανακάλυψης δεν είναι μόνο το μέγεθος των πατημασιών. Ενώ τα οστά μπορούν να προσφέρουν στους επιστήμονες πληροφορίες για τη δομή και την κατασκευή ενός T. rex, τα ίχνη παρέχουν πολύτιμα δεδομένα για τον τρόπο που κινούνταν το προϊστορικό ζώο.

Η απόσταση ανάμεσα στα αποτυπώματα επέτρεψε στους ερευνητές να κάνουν μια εκτίμηση της κίνησής του. Υπολόγισαν μια ταχύτητα περίπου 1,5 έως 2 μέτρα το δευτερόλεπτο, η οποία αντιστοιχεί σε περίπου 5,4 έως 7,2 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτή η ταχύτητα υποδηλώνει έναν σχετικά ήρεμο βηματισμό ενός τεράστιου αρπακτικού, και όχι κυνήγι ή τρέξιμο.

Το περιβάλλον της προϊστορικής εποχής

Τα ίχνη δημιουργήθηκαν στον σχηματισμό Hell Creek, μια περιοχή που πριν από περίπου 66,5 εκατομμύρια χρόνια παρουσίαζε ένα διαφορετικό τοπίο. Εκείνη την εποχή, η περιοχή ήταν ένα υγρό περιβάλλον, χαρακτηριζόμενο από ποτάμια, ρυάκια, δάση και βάλτους. Αυτό το περιβάλλον ήταν ιδανικό για τη διατήρηση των αποτυπωμάτων, επιτρέποντας στους επιστήμονες να τα ανακαλύψουν εκατομμύρια χρόνια αργότερα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta