Επιστήμονες ανακάλυψαν θαλάσσιο μικρόβιο με μοναδικό τρόπο αναπαραγωγής

Μια πρόσφατη επιστημονική μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Protist, έφερε στο φως έναν θαλάσσιο μικροοργανισμό, το Caledochytrium aldermanii, που παρουσιάζει έναν εντελώς μοναδικό και άγνωστο μέχρι σήμερα τρόπο αναπαραγωγής. Το μικρόβιο αυτό δημιουργεί νέα κύτταρα μέσα στο σώμα του και στη συνέχεια διαρρηγνύεται για να τα απελευθερώσει στο περιβάλλον.

Η ανακάλυψη αυτή προσθέτει ένα νέο κεφάλαιο στον κόσμο των μικροβίων, αποκαλύπτοντας μυστικά που συχνά ξεπερνούν τη φαντασία. Ο συγκεκριμένος μικροοργανισμός ανήκει στην ομάδα των Λαβυρινθουλομυκήτων, οι οποίοι είναι γνωστοί για τον καθοριστικό τους ρόλο στην ανακύκλωση των θρεπτικών συστατικών στα αλμυρά περιβάλλοντα, καθώς αποσυνθέτουν νεκρά φυτά και ζώα.

Ένας πρωτοφανής τρόπος αναπαραγωγής

Ο τρόπος αναπαραγωγής του Caledochytrium aldermanii είναι αυτό που εξέπληξε τους επιστήμονες. Αντί της συνηθισμένης διαίρεσης στα δύο, τα ώριμα κύτταρα αναπτύσσουν έναν μεγάλο εσωτερικό θάλαμο. Μέσα σε αυτόν τον θάλαμο αναπτύσσονται εξ ολοκλήρου νέα θυγατρικά κύτταρα.

Ο καθηγητής Πίτερ Μόρις, βιολόγος φυτών στο Πανεπιστήμιο Χέριοτ-Γουάτ, εξήγησε ότι «ορισμένα από αυτά τα θυγατρικά κύτταρα έχουν ήδη μια άλλη αναπτυσσόμενη γενιά μέσα τους προτού καν απελευθερωθούν, τη στιγμή που το μητρικό κύτταρο διαρρηγνύεται και ανοίγει». Ο ίδιος παρομοίασε αυτή τη διαδικασία με ορισμένα είδη αφίδων (μελίγκρας) που γεννιούνται ήδη έγκυες, χαρακτηρίζοντας τα μικρόβια ως «έγκυες γιαγιές».

Οικολογική και εμπορική αξία

Πέρα από την οικολογική τους σημασία στην αποσύνθεση οργανικής ύλης, ορισμένα είδη Λαβυρινθουλομυκήτων έχουν αναγνωριστεί για την παραγωγή ωμέγα-3 λιπαρών οξέων, όπως το DHA, το οποίο βρίσκεται και στα λιπαρά ψάρια. Επιπλέον, παράγουν καροτενοειδή, δηλαδή χρωστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται ως χρωματικές ουσίες σε τρόφιμα.

Το νεοανακαλυφθέν είδος, Caledochytrium aldermanii, περιέχει περίπου 50% πρωτεΐνη. Αυτό το χαρακτηριστικό αυξάνει σημαντικά την πιθανή εμπορική του αξία, καθιστώντας το κατάλληλο για εφαρμογές σε συμπληρώματα διατροφής, βρεφικά γάλατα και την υδατοκαλλιέργεια.

Η ονομασία και ο τόπος ανακάλυψης

Οι ερευνητές ονόμασαν το νέο είδος Caledochytrium aldermanii. Το πρώτο συνθετικό της ονομασίας, «Caledochytrium», είναι εμπνευσμένο από την Καληδονία (Caledonia), τη λατινική ονομασία της Σκωτίας. Εκεί, το μικρόβιο ανακαλύφθηκε σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες.

Το όνομα του είδους, «aldermanii», αποτελεί φόρο τιμής στον Δρ. Ντέιβιντ Άλντερμαν. Η πρώιμη εργασία του Δρ. Άλντερμαν στην καλλιέργεια του συγκεκριμένου μικροβίου ήταν καθοριστική, καθώς κατέστησε δυνατή τη διεξαγωγή της παρούσας μελέτης και την αποκάλυψη των μοναδικών χαρακτηριστικών του.

Με πληροφορίες από: enikos.gr