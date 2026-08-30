Στα ίχνη της βιβλικής Βηθσαϊδά: Αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι βρήκαν τη «χαμένη» πόλη όπου ο Ιησούς έκανε θαύματα

Ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της βιβλικής αρχαιολογίας φαίνεται να επιλύεται, καθώς αρχαιολόγοι στο Ελ Αράτζ, στις βόρειες όχθες της Θάλασσας της Γαλιλαίας, πιστεύουν ότι εντόπισαν τη βιβλική Βηθσαϊδά. Η πόλη αυτή, η οποία παρέμενε χαμένη από τον χάρτη της Ιστορίας για δεκαετίες, κατέχει ξεχωριστή θέση στα Ευαγγέλια ως γενέτειρα κορυφαίων Αποστόλων και σκηνικό για γνωστά θαύματα του Ιησού. Οι ανασκαφές που διήρκεσαν δέκα χρόνια, φέρνουν στο φως ευρήματα που ενισχύουν σημαντικά την υπόθεση.

Η επίλυση ενός μακροχρόνιου μυστηρίου

Για περισσότερο από ενάμισι αιώνα, η ακριβής τοποθεσία της βιβλικής Βηθσαϊδά παρέμενε ένα άλυτο ερώτημα για την επιστημονική κοινότητα. Η πόλη, που αναφέρεται συχνά στην Καινή Διαθήκη, είχε χαθεί στο πέρασμα του χρόνου, προκαλώντας διαμάχες μεταξύ των μελετητών για πάνω από 150 χρόνια σχετικά με την πραγματική της θέση.

Σήμερα, μετά από μια δεκαετία επίμονων ανασκαφών, μια ομάδα αρχαιολόγων και εθελοντών στο Ελ Αράτζ εκφράζει την πεποίθηση ότι έχει στα χέρια της τις αποδείξεις που κλείνουν οριστικά αυτή την υπόθεση. Τα ευρήματα που έρχονται στο φως δεν περιορίζονται σε αρχαίους τοίχους, αλλά θεωρείται ότι ζωντανεύουν τις ίδιες τις σελίδες της Καινής Διαθήκης.

Η τοποθεσία των ανασκαφών και οι προκλήσεις

Οι ανασκαφές πραγματοποιήθηκαν σε μια πλαγιά ανατολικά του Ιορδάνη ποταμού, σε σημείο όπου η Θάλασσα της Γαλιλαίας συναντά τον ορίζοντα. Η συγκεκριμένη τοποθεσία, γνωστή ως Ελ Αράτζ ή και Αρχαία Ιουλιάδα, αποτέλεσε το επίκεντρο της δεκαετούς προσπάθειας των ερευνητών.

Για δεκαετίες, η επιστημονική κοινότητα ήταν διχασμένη, με διάφορες τοποθεσίες να διεκδικούν τον τίτλο της χαμένης πόλης της Βηθσαϊδά. Μάλιστα, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, μια ανταγωνιστική τοποθεσία είχε το προβάδισμα στην επιστημονική συζήτηση, καθιστώντας την αναζήτηση ακόμη πιο περίπλοκη.

Η βιβλική σημασία της Βηθσαϊδά

Η Βηθσαϊδά κατέχει μια ιδιαίτερη και εξέχουσα θέση στα Ευαγγέλια. Σύμφωνα με τις γραφές, ήταν η γενέτειρα τριών κορυφαίων Αποστόλων: του Πέτρου, του Ανδρέα και του Φιλίππου. Η σύνδεσή της με αυτούς τους μαθητές του Ιησού της προσδίδει μεγάλη θρησκευτική και ιστορική αξία.

Η πόλη συνδέεται άμεσα με μερικά από τα πιο γνωστά και πολυσυζητημένα θαύματα που πραγματοποίησε ο Ιησούς. Μετά την Ιερουσαλήμ και την Καπερναούμ, η Βηθσαϊδά είναι η πιο συχνά αναφερόμενη τοποθεσία στην Καινή Διαθήκη. Αυτό υπογραμμίζει τη σημασία της για την κατανόηση των γεγονότων της εποχής.

Η αφοσίωση της ερευνητικής ομάδας

Η ομάδα που εργάστηκε στο Ελ Αράτζ αποτελείται από αρχαιολόγους, φοιτητές και εθελοντές, οι οποίοι αφιέρωσαν δέκα ανασκαφικές περιόδους στην αναζήτηση της απάντησης στο ερώτημα της τοποθεσίας της Βηθσαϊδά. Η επιμονή τους κρίθηκε καθοριστική για την πρόοδο των ερευνών.

Ο Δρ. Στίβεν Νότλεϊ, ακαδημαϊκός διευθυντής του αρχαιολογικού χώρου, έχει κυνηγήσει αυτό το ερώτημα από το 1983. Τότε, είχε φτάσει στο Ισραήλ με σκοπό να μελετήσει το ιουδαϊκό υπόβαθρο των Ευαγγελίων, δείχνοντας τη μακροχρόνια δέσμευσή του στην επίλυση αυτού του ιστορικού και βιβλικού μυστηρίου.

Με πληροφορίες από: Enikos