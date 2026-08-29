Σπάνιο αμυγδαλόδεντρο 500 ετών με σκάλα στον κορμό του εντοπίστηκε στη Σικελία

Ένα εντυπωσιακό αμυγδαλόδεντρο, ηλικίας περίπου 500 ετών, εντοπίστηκε στα βουνά Σικάνι της βορειοδυτικής Σικελίας. Το δέντρο, που ξεπερνά τα 10 μέτρα σε ύψος, φέρει στον κορμό του μια παλιά ξύλινη σκάλα και μεταλλικά σύρματα, στοιχεία που μαρτυρούν την ανθρώπινη δραστηριότητα στην περιοχή ανά τους αιώνες. Οι βοτανολόγοι που το μελέτησαν το χαρακτηρίζουν ως το μεγαλύτερο ζωντανό δείγμα του είδους που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα.

Το αμυγδαλόδεντρο-γίγαντας της Σικελίας

Το σπάνιο αυτό αμυγδαλόδεντρο (Prunus amygdalus) βρίσκεται στην περιοχή του Καστρονόβο ντι Σιτσίλια, στα βουνά Σικάνι της βορειοδυτικής Σικελίας. Η ηλικία του υπολογίζεται στα 500 περίπου χρόνια, καθιστώντας το ένα από τα αρχαιότερα του είδους του.

Οι διαστάσεις του είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακές, καθώς το ύψος του ξεπερνά τα 10 μέτρα, η περίμετρος του κορμού του φτάνει τα 5,2 μέτρα και η κόμη του έχει διάμετρο 15 μέτρα. Το δέντρο αναπτύσσεται σε υψόμετρο 910 μέτρων και έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης από τους βοτανολόγους Pasquale Marino και Francesco Maria Raimondo.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κορμού

Ένα από τα πιο ξεχωριστά χαρακτηριστικά του αμυγδαλόδεντρου είναι ο σπειροειδής κορμός του, ο οποίος χωρίζεται σε τρία μεγάλα βασικά κλαδιά. Αυτή η ιδιαιτερότητα προσδίδει στο δέντρο μια μοναδική εμφάνιση, που το διαφοροποιεί από τα συνηθισμένα δείγματα του είδους.

Πάνω στον κορμό του δέντρου παραμένει ακόμη μια παλιά ξύλινη σκάλα, στερεωμένη με καρφιά, ενώ μεταλλικά σύρματα έχουν ενσωματωθεί καθώς το δέντρο αναπτυσσόταν. Τα ευρήματα αυτά θεωρούνται σημαντικές ενδείξεις των παλαιότερων πρακτικών διαχείρισης του δέντρου και της αγροτικής δραστηριότητας που λάμβανε χώρα στην περιοχή.

Μνημειακό δέντρο με εντυπωσιακή μακροζωία

Το αμυγδαλόδεντρο του Καστρονόβο ντι Σιτσίλια αποτελεί ένα από τα μόλις 39 ζωντανά μνημειακά αμυγδαλόδεντρα που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα σε επτά χώρες. Τα μεγαλύτερα από αυτά τα μνημειακά δέντρα εντοπίζονται στη Σικελία και τη Γαλλία.

Η ηλικία των 500 ετών είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη, δεδομένου ότι η συνήθης διάρκεια ζωής μιας αμυγδαλιάς δεν ξεπερνά τα 70 με 80 χρόνια. Αυτή η μακροζωία καθιστά το συγκεκριμένο δέντρο ένα σπάνιο φαινόμενο και ένα ζωντανό μνημείο της φύσης.

Καλή κατάσταση και κίνδυνοι

Παρά την εγκατάλειψη της ευρύτερης περιοχής όπου βρίσκεται, το αμυγδαλόδεντρο διατηρείται σε καλή φυτοϋγειονομική κατάσταση. Αυτό υποδηλώνει την ανθεκτικότητα και την προσαρμοστικότητά του στις συνθήκες του περιβάλλοντος.

Ωστόσο, το δέντρο έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν τον κίνδυνο πυρκαγιών και παραμένει εκτεθειμένο σε ακραία καιρικά φαινόμενα, καθώς και σε ανθρώπινες παρεμβάσεις. Ο κορμός και η παλιά σκάλα που είναι ενσωματωμένη σε αυτόν καλύπτονται πλέον από λειχήνες, γεγονός που προσθέτει στην παλαιότητα και τη μοναδικότητα της εικόνας του.

Μελλοντική προστασία και ανάδειξη

Το εύρημα του αμυγδαλόδεντρου αναμένεται να παρουσιαστεί στο XVIII Διεθνές Συνέδριο Μεσογειακής Βοτανικής, το οποίο θα διεξαχθεί στην Καππαδοκία. Η επιστημονική κοινότητα αναμένεται να δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτό το μοναδικό δείγμα.

Ο δήμος του Καστρονόβο ντι Σιτσίλια έχει ήδη εκφράσει την πρόθεσή του να προχωρήσει στην προστασία και την ανάδειξη του δέντρου, αναγνωρίζοντας την αξία του. Οι ερευνητές, από την πλευρά τους, χαρακτηρίζουν το δέντρο ως εξαιρετικής βοτανικής, ιστορικής, πολιτιστικής και τοπιολογικής αξίας.

Επιπλέον, θεωρείται σημαντικός γενετικός πόρος για τη διατήρηση του είδους της αμυγδαλιάς, προσφέροντας πολύτιμα στοιχεία για τη μελέτη και την προστασία της βιοποικιλότητας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta