Moderna και Merck: Εμβόλιο κατά του καρκίνου δημιουργεί ισχυρές προσδοκίες μετά από έναν αιώνα αποτυχιών

Έπειτα από περισσότερο από έναν αιώνα αποτυχημένων προσπαθειών για την ανάπτυξη ενός εμβολίου κατά του καρκίνου, η συνεργασία της Moderna με τη Merck δημιουργεί για πρώτη φορά ισχυρές προσδοκίες. Το εξατομικευμένο εμβόλιο mRNA κατά του καρκίνου, το οποίο αναπτύσσεται από τις δύο εταιρείες, πέτυχε τον βασικό στόχο μεγάλης κλινικής δοκιμής, σηματοδοτώντας μια πιθανή νέα εποχή στην αντιμετώπιση της νόσους.

Η ιστορική επιτυχία και οι προσδοκίες

Πρόκειται για την πρώτη επιτυχία θεραπευτικού αντικαρκινικού εμβολίου σε προχωρημένο στάδιο κλινικών δοκιμών ύστερα από περισσότερα από 100 χρόνια αποτυχημένων προσπαθειών. Η συγκεκριμένη προσέγγιση μπορεί πλέον να περάσει από τη θεωρία στην πράξη, σύμφωνα με τους ειδικούς. Οι δύο εταιρείες ετοιμάζονται να καταθέσουν τον φάκελο στον Οργανισμό Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ για την κυκλοφορία του εμβολίου.

Τα αποτελέσματα της κλινικής δοκιμής

Σε μια μελέτη που περιλάμβανε περισσότερους από 1.000 ασθενείς με εντοπισμένο μελάνωμα, ο συνδυασμός του εξατομικευμένου εμβολίου με το Keytruda της Merck περιόρισε σημαντικά την πιθανότητα επανεμφάνισης ή εξάπλωσης των όγκων. Παρόλο που τα πλήρη στοιχεία της δοκιμής δεν έχουν ακόμη παρουσιαστεί, ειδικοί κάνουν ήδη λόγο για την πιθανή αρχή μιας νέας εποχής στην αντιμετώπιση του καρκίνου.

Η τεχνολογία mRNA και η εξατομικευμένη προσέγγιση

Το εμβόλιο, γνωστό ως intismeran autogene, βασίζεται στην καινοτόμο τεχνολογία mRNA και σχεδιάζεται ξεχωριστά για κάθε ασθενή. Οι επιστήμονες αναλύουν γενετικά τον όγκο του ασθενούς, εντοπίζοντας μεταλλάξεις που είναι μοναδικές για τον συγκεκριμένο καρκίνο. Στη συνέχεια, δημιουργείται ένα εμβόλιο που «δείχνει» στο ανοσοποιητικό σύστημα ποια χαρακτηριστικά πρέπει να αναγνωρίζει ως στόχους, ώστε να μπορεί να επιτίθεται στον δικό του καρκίνο.

Η καινοτομία στον στόχο των μεταλλάξεων

Οι προηγούμενες προσπάθειες ανάπτυξης εμβολίων κατά του καρκίνου στόχευαν συνήθως μία ή δύο μεταλλάξεις και απέτυχαν. Η τεχνολογία mRNA επέτρεψε στη Moderna και τη Merck να στοχεύσουν ταυτόχρονα δεκάδες μεταλλάξεις, προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση. Στην περίπτωση του intismeran, το εμβόλιο μπορεί να προσφέρει έως και 34 διαφορετικούς, εξατομικευμένους στόχους στο ανοσοποιητικό σύστημα, ενισχύοντας την ικανότητά του να αναγνωρίζει και να καταπολεμά τα καρκινικά κύτταρα.

Η στιγμή της ανακοίνωσης

Ο διευθύνων σύμβουλος της Moderna, Στεφάν Μπανσέλ, δέχθηκε το τηλεφώνημα με τα πολυαναμενόμενα θετικά αποτελέσματα το βράδυ της 13ης Αυγούστου, ενώ βρισκόταν σε ένα λιβανέζικο εστιατόριο για τα γενέθλια ενός φίλου. Ο Μπανσέλ συνέκρινε τη στιγμή αυτή με εκείνη του 2020, όταν η Moderna έμαθε τα θετικά αποτελέσματα του εμβολίου της κατά της Covid-19, υπογραμμίζοντας τη σημασία της νέας αυτής εξέλιξης.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr