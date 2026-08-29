Η αμυγδαλιά των 500 ετών στη Σικελία με την ενσωματωμένη σκάλα

Μια αμυγδαλιά πέντε αιώνων εντυπωσίασε τους επιστήμονες, όχι μόνο για το μέγεθός της αλλά και για μια παλιά σκάλα που έχει ενσωματωθεί στον κορμό της. Το δέντρο, που εκτιμάται ότι έχει ηλικία περίπου 500 ετών, εντοπίστηκε από βοτανολόγους στα βουνά Σικάνι της Σικελίας. Αποτελεί τη μεγαλύτερη ζωντανή αμυγδαλιά που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα, ξεπερνώντας κατά πολύ το συνηθισμένο προσδόκιμο ζωής του είδους.

Η ανακάλυψη και η τοποθεσία της

Η αμυγδαλιά, που μοιάζει να έχει βγει από άλλη εποχή, εντοπίστηκε στην περιοχή του Castronovo di Sicilia, σε υψόμετρο περίπου 910 μέτρων. Η μελέτη που αφορά το συγκεκριμένο δέντρο δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Quaderni di Botanica Ambientale e Applicata». Οι βοτανολόγοι Pasquale Marino και Francesco Maria Raimondo μελέτησαν και κατέγραψαν αυτό το μοναδικό δείγμα.

Το δέντρο έχει ήδη γίνει γνωστό ως η «αμυγδαλιά του Castronovo di Sicilia», αναδεικνύοντας την ιδιαίτερη σύνδεσή του με την τοπική περιοχή όπου ανακαλύφθηκε. Η ανακάλυψη αυτή προσφέρει νέα στοιχεία για τη μακροζωία και την ανάπτυξη των αμυγδαλιών.

Εντυπωσιακές διαστάσεις και χαρακτηριστικά

Οι διαστάσεις της αμυγδαλιάς είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακές και την καθιστούν μοναδική στο είδος της. Το ύψος του δέντρου ξεπερνά τα 10 μέτρα, ενώ ο κορμός του έχει μια περίμετρο που φτάνει τα 5,2 μέτρα. Αυτές οι διαστάσεις είναι ασυνήθιστες για μια αμυγδαλιά, η οποία συνήθως δεν φτάνει τέτοια μεγέθη.

Επιπλέον, η έκταση των κλαδιών της αμυγδαλιάς είναι εξίσου εντυπωσιακή, καθώς φτάνει τα 15 μέτρα. Το δέντρο δημιουργεί έτσι ένα θέαμα εντελώς διαφορετικό από αυτό που συναντάται συνήθως στις αμυγδαλιές. Ο κορμός της παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο σπειροειδές σχήμα και χωρίζεται σε τρεις μεγάλους βασικούς κλάδους, προσδίδοντας του μια ξεχωριστή μορφή.

Το μυστήριο της ενσωματωμένης σκάλας

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα πάνω στον κορμό της αμυγδαλιάς είναι μια παλιά ξύλινη σκάλα, η οποία έχει καρφωθεί πάνω της. Με το πέρασμα των δεκαετιών, η σκάλα έχει ουσιαστικά γίνει αναπόσπαστο μέρος του ίδιου του δέντρου, καθώς έχει ενσωματωθεί στον κορμό του. Αυτό το εύρημα τραβάει ιδιαίτερα την προσοχή των ερευνητών και των επισκεπτών.

Η παλιά σκάλα δεν είναι το μοναδικό ίχνος ανθρώπινης παρουσίας που εντοπίστηκε. Στον κορμό του δέντρου έχουν βρεθεί επίσης μεταλλικά σύρματα, τα οποία, με την ανάπτυξη του δέντρου, απορροφήθηκαν σταδιακά από το ξύλο. Αυτά τα στοιχεία προσδίδουν στην αμυγδαλιά έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα, μαρτυρώντας την ιστορία της.

Μαρτυρίες ανθρώπινης παρουσίας και χρήσης

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία, όπως η ενσωματωμένη σκάλα και τα μεταλλικά σύρματα, αποτελούν απομεινάρια παλαιότερων πρακτικών διαχείρισης της αμυγδαλιάς. Αυτά τα ευρήματα μαρτυρούν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνταν το δέντρο στο αγροτικό περιβάλλον της περιοχής του Castronovo di Sicilia, επί πολλές δεκαετίες.

Η εικόνα της σκάλας που έχει γίνει ένα με τον κορμό του δέντρου αποκαλύπτει ταυτόχρονα την ηλικία του και τη στενή σχέση που είχε επί μακρόν με τους ανθρώπους. Οι κάτοικοι που ζούσαν και καλλιεργούσαν την περιοχή φαίνεται να είχαν μια διαρκή αλληλεπίδραση με αυτό το δέντρο, χρησιμοποιώντας το για τις ανάγκες τους.

Η ασυνήθιστη μακροζωία

Η ηλικία του συγκεκριμένου δέντρου είναι ένα από τα στοιχεία που προκαλούν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των επιστημόνων. Οι αμυγδαλιές θεωρούνται γενικά δέντρα με σχετικά περιορισμένο φυσικό προσδόκιμο ζωής, το οποίο συνήθως υπολογίζεται περίπου στα 70 με 80 χρόνια. Η αμυγδαλιά του Castronovo di Sicilia, όμως, έχει ξεπεράσει κατά πολύ αυτά τα όρια.

Έχοντας επιβιώσει για περίπου πέντε αιώνες, η συγκεκριμένη αμυγδαλιά αποτελεί ένα σπάνιο παράδειγμα μακροζωίας για το είδος της. Η εντυπωσιακή της αντοχή στον χρόνο και η ικανότητά της να διατηρείται ζωντανή για τόσο μεγάλο διάστημα, την καθιστούν ένα σημαντικό αντικείμενο μελέτης για τους βοτανολόγους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta