Ανακάλυψη αρχαίου υπερηφαιστείου στην ανατολική Αγγλία λύνει γεωλογικό μυστήριο

Μία σημαντική γεωλογική ανακάλυψη έρχεται να δώσει απαντήσεις σε ένα μυστήριο που απασχολούσε τους επιστήμονες για δεκαετίες. Ερευνητές από το Βρετανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο και το Πανεπιστήμιο του Όσλο εντόπισαν στοιχεία που συνδέουν την περίφημη τέφρα Kinnekulle, ένα τεράστιο στρώμα ηφαιστειακής τέφρας που εκτείνεται σε πολλές χώρες, με ένα αρχαίο υπερηφαίστειο. Το υπερηφαίστειο αυτό βρίσκεται θαμμένο βαθιά κάτω από τις ανατολικές ακτές της Αγγλίας.

Το γεωλογικό μυστήριο της τέφρας Kinnekulle

Για δεκαετίες, οι επιστήμονες προσπαθούσαν να λύσουν ένα από τα μεγαλύτερα γεωλογικά μυστήρια της ηπείρου μας. Το ερώτημα αφορούσε την προέλευση ενός γιγαντιαίου στρώματος ηφαιστειακής τέφρας, γνωστού ως τέφρα Kinnekulle. Αυτό το στρώμα καλύπτει τεράστιες εκτάσεις και εκτείνεται από τη Σκανδιναβία έως τη Λευκορωσία και την Πολωνία. Συγκεκριμένα, η τέφρα Kinnekulle απαντάται σε Νορβηγία, Σουηδία, Βαλτική, Λευκορωσία και Πολωνία, αποτελώντας επί μακρόν ένα άλυτο γεωλογικό αίνιγμα.

Η παρουσία αυτού του εκτεταμένου στρώματος ηφαιστειακής τέφρας, το οποίο είναι τόσο εκτεταμένο, προκαλούσε ερωτήματα σχετικά με την πηγή του και τις γεωλογικές διεργασίες που οδήγησαν στη δημιουργία του και την εξάπλωσή του σε τόσο μεγάλη γεωγραφική έκταση.

Η ανακάλυψη του κρυμμένου υπερηφαιστείου

Μια νέα, συναρπαστική έρευνα φέρνει στο φως τα «αποτυπώματα» ενός αρχαίου υπερηφαιστείου, το οποίο βρισκόταν καλά κρυμμένο και θαμμένο βαθιά κάτω από τις ανατολικές ακτές της Αγγλίας. Επιστήμονες από το Βρετανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (BGS) και το Πανεπιστήμιο του Όσλο είναι αυτοί που πραγματοποίησαν αυτή τη σημαντική ανακάλυψη.

Η έρευνα αποκάλυψε στοιχεία που αποδεικνύουν μια θαμμένη, άγνωστη μέχρι σήμερα σύνδεση ανάμεσα σε ένα αρχαίο στρώμα ηφαιστειακής τέφρας στη Σκανδιναβία και το κρυμμένο υπερηφαίστειο στην ανατολική Αγγλία. Η ανακάλυψη αυτή όχι μόνο λύνει τον γρίφο της σκανδιναβικής τέφρας, αλλά ανατρέπει και όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα για το γεωλογικό παρελθόν της Βρετανίας.

Η τοποθεσία και η ηλικία του υπερηφαιστείου

Η πηγή της τέφρας Kinnekulle φαίνεται πως αποκαλύπτεται για πρώτη φορά. Το υπερηφαίστειο, ηλικίας 454 εκατομμυρίων ετών, βρίσκεται σήμερα θαμμένο κάτω από την περιοχή The Wash, στην ανατολική ακτή της Αγγλίας. Η τοποθεσία αυτή είναι κρίσιμη για την κατανόηση της γεωλογικής ιστορίας της περιοχής.

Η ανακάλυψη μας μεταφέρει σε μια εποχή, 454 εκατομμύρια χρόνια πριν, όπου η σημερινή Ευρώπη είχε μια εντελώς διαφορετική μορφή. Τότε, ο πλανήτης συγκλονιζόταν από κολοσσιαίες γεωλογικές ανακατατάξεις, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία και το μέγεθος της ηφαιστειακής δραστηριότητας που συνέβη στην περιοχή.

Η μεθοδολογία της έρευνας

Οι επιστήμονες του Βρετανικού Γεωλογικού Ινστιτούτου και του Πανεπιστημίου του Όσλο μελέτησαν μικροσκοπικούς κρυστάλλους για να φτάσουν σε αυτή την ανακάλυψη. Οι κρύσταλλοι αυτοί είχαν διάμετρο μικρότερη από μια ανθρώπινη τρίχα, γεγονός που υποδεικνύει την ακρίβεια και τη λεπτομέρεια της ανάλυσης.

Οι συγκεκριμένοι κρύσταλλοι εξορύχθηκαν από γεωτρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε απόσταση 65 χιλιομέτρων μεταξύ των περιοχών Λίνκολνσαϊρ και Νόρφολκ. Η ανάλυση αυτών των μικροσκοπικών δειγμάτων έφερε στο φως τα ίχνη του αρχαίου υπερηφαιστείου, επιβεβαιώνοντας την προέλευσή του και τη σύνδεσή του με την τέφρα Kinnekulle.

Με πληροφορίες από: Enikos