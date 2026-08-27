Η πρώτη εγχείρηση με τεχνητή νοημοσύνη παγκοσμίως αφαίρεσε όγκο από ασθενή

Μια πρωτοποριακή εγχείρηση πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά παγκοσμίως που η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) χρησιμοποιήθηκε σε πραγματικό χρόνο για την αφαίρεση όγκου. Ο ασθενής, Ρις Χίμπερτ, πατέρας δύο παιδιών από τη Βρετανία, απαλλάχθηκε επιτυχώς από τον όγκο που είχε στο κεφάλι, ο οποίος τον απειλούσε με απώλεια όρασης.

Η περίπτωση του Ρις Χίμπερτ

Ο 48χρονος Ρις Χίμπερτ, διευθυντής εξυπηρέτησης πελατών, ήταν υγιής και σε καλή φυσική κατάσταση μέχρι και πριν από 18 μήνες, κάνοντας καθημερινά μικρούς περιπάτους. Ωστόσο, μια απεικονιστική εξέταση εγκεφάλου αποκάλυψε την ύπαρξη ενός καλοήθους όγκου μεγέθους 11 χιλιοστών.

Ο όγκος εντοπίστηκε στην υπόφυση, έναν αδένα στο μέγεθος βώλου που βρίσκεται στη βάση του κρανίου. Η υπόφυση είναι υπεύθυνη για την έκκριση ζωτικών ορμονών που ρυθμίζουν σημαντικές σωματικές λειτουργίες, όπως η ανάπτυξη, ο μεταβολισμός, η αρτηριακή πίεση και η θερμοκρασία του σώματος.

Ο κίνδυνος για την όραση

Η κρίσιμη θέση του όγκου ήταν κοντά στις καρωτίδες, τα αγγεία που τροφοδοτούν τον εγκέφαλο με αίμα, καθώς και στα οπτικά νεύρα που ελέγχουν την όραση. Καθώς ο όγκος του Χίμπερτ αναπτυσσόταν, άρχισε να ασκεί πίεση στα οπτικά του νεύρα, με αποτέλεσμα να περιορίζεται το οπτικό του πεδίο.

Οι χειρουργοί του νοσοκομείου University College London ενημέρωσαν τον Χίμπερτ για την κατάσταση και του πρότειναν να υποβληθεί στην πρωτοποριακή επέμβαση με τη χρήση του ειδικά σχεδιασμένου εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης. Ο ίδιος δεν δίστασε καθόλου να δεχτεί, καθώς ο όγκος βρισκόταν κοντά σε ευαίσθητες περιοχές, αλλά ήταν κρυμμένος πίσω από στρώματα οστού και ανθεκτικών μεμβρανών.

Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης λειτούργησε σε πραγματικό χρόνο. Ανέλυε συνεχώς τη ζωντανή εικόνα της επέμβασης καθώς αυτή εξελισσόταν, παρέχοντας καθοδήγηση στους χειρουργούς.

Η καθοδήγηση αυτή ήταν ζωτικής σημασίας, καθώς τους επέτρεψε να αποφύγουν κρίσιμα, αλλά κρυμμένα, αγγεία και νεύρα στον εγκέφαλο. Με αυτόν τον τρόπο, οι χειρουργοί μπόρεσαν να αφαιρέσουν με ασφάλεια όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του όγκου, διασφαλίζοντας την επιτυχή έκβαση της επέμβασης.

Με πληροφορίες από: cnn.gr