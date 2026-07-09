Βίκτωρας Γιαννικόπουλος, 15χρονος που συνεργάζεται με τη NASA : Απαραίτητη η θέσπιση ηθικών και νομικών ορίων στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Ο 15χρονος Βίκτωρας Γιαννικόπουλος, ένας διεθνώς αναγνωρισμένος μαθητής, συμμετείχε στο «30th Annual Government Roundtable - Progress in an age of upheaval - Geopolitics-Growth-Technology», που διοργάνωσε το «The Economist». Στην ομιλία του, ανέπτυξε το όραμά του για την εξερεύνηση του διαστήματος και τη σύνθεση της ιατρικής με την αστροφυσική μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Βίκτωρας, μαθητής στο Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, έχει ήδη διακριθεί για τις καινοτόμες προτάσεις και την έρευνά του από νεαρή ηλικία. Τόνισε ότι οι επόμενες γενιές θα χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη σε κάθε τομέα της ζωής τους, όπως στην Ιατρική, όπου αυτή θα μπορεί να αναλύει περίπλοκα επιστημονικά δεδομένα, να επιταχύνει την ανάπτυξη νέων φαρμάκων και να βοηθά τους γιατρούς να παίρνουν καλύτερες αποφάσεις. «Εκεί πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλή και θα επηρεάσει θετικά την εξέλιξη της ζωής τα επόμενα 20 χρόνια», πρόσθεσε.

Ωστόσο, ο Βίκτωρας επισήμανε ότι «αυτή είναι ένα εργαλείο – ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο – και πρέπει να το τονίσουμε αυτό: πρέπει να μείνει δίπλα στον άνθρωπο και όχι πάνω από αυτόν. Πρέπει να μας βοηθά, αλλά δεν πρέπει να μας αντικαθιστά». Υπογράμμισε επίσης ότι «η τεχνολογία είναι μια τεράστια ευκαιρία, αλλά το αν θα τη χρησιμοποιήσουμε σωστά ή ως μέσο για τον αυτοαφανισμό μας, εξαρτάται αποκλειστικά από εμάς».

Η ανάγκη για ηθικά και νομικά όρια

Ο Βίκτωρας Γιαννικόπουλος ανέφερε πως «εάν θέλουμε στα επόμενα 20 χρόνια να βλέπουμε το μέλλον μας ως ένα μέλλον όπου η ανθρωπότητα θα προοδεύει, πρέπει να θέσουμε στην Τεχνητή Νοημοσύνη αυστηρά ηθικά, νομικά και επιστημονικά όρια». Υπογράμμισε ότι οι γνώσεις και οι πληροφορίες του AI προέρχονται από τον μακρόχρονο μόχθο και την έρευνα των ανθρώπων, αλλά τόνισε ότι «κάποια χαρακτηριστικά, όπως τα συναισθήματα, η χαρά, ο φόβος, η αγάπη και η ενσυναίσθηση, τα οποία εμείς μπορούμε να τα κατανοήσουμε και να τα περιγράψουμε, αλλά δεν θα μπορέσουμε ποτέ να τα μετατρέψουμε σε έναν ψηφιακό κώδικα. Αυτό είναι που μας κάνει ξεχωριστούς».

Το διαστημικό του επίτευγμα

Αναφερόμενος στο διαστημικό ανιχνευτή της NASA για την αποστολή Interstellar Probe, ο Βίκτωρας εξήγησε ότι η ιδέα του είναι να λειτουργεί το διαστημικό όχημα όχι μόνο ως μέσο εξερεύνησης, αλλά και ως μέσο προστασίας για το ηλιακό μας σύστημα. «Πρέπει να προπορεύεται του ηλιακού μας συστήματος, λειτουργώντας σαν “φύλακας άγγελος” και να χαρτογραφεί την περιοχή όπου κατευθυνόμαστε, ενημερώνοντας έγκαιρα την ανθρωπότητα για πιθανούς κοσμικούς κινδύνους ή άγνωστα φαινόμενα».

Ο Βίκτωρας ερευνά τη χρήση της κβαντικής τεχνολογίας, με παγιδευμένα ιόντα qubits, που αναλύουν τεράστιους όγκους επιστημονικών δεδομένων σε χρόνους που θεωρούνται αδύνατοι για τα συμβατικά συστήματα. Πρότεινε επίσης την ενσωμάτωση μιας συσκευής που θα λειτουργεί σαν drone, συλλέγοντας δείγματα υλικού από κομήτες και αστεροειδείς για επιτόπια ανάλυση.

Σκέψεις για τον Άρη και την ανθρωπότητα

Όσον αφορά τις απόψεις του Έλον Μασκ για τον Άρη, ο Βίκτωρας εξέφρασε θαυμασμό για την ευφυΐα του, αλλά και σκεπτικισμό σχετικά με την δυνατότητα εποικισμού του Κόκκινου Πλανήτη. «Αυτή η δυσκολία μάς δείχνει, αντίστροφα, το πόσο μοναδική είναι η Γη: η ιδανική της απόσταση από τον Ήλιο, το μαγνητικό της πεδίο, το υγρό νερό. Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος για τον Άρη, απλώς θεωρώ ότι η τεχνολογία μας βρίσκεται ακόμα σε πολύ πρώιμο στάδιο για να μιλάμε για πραγματικό αποικισμό», σημείωσε.

Ο Βίκτωρας Γιαννικόπουλος τόνισε ότι αφιερώνει καθημερινά ένα σημαντικό μέρος του χρόνου του στην επιστήμη, όχι για προσωπική προβολή, αλλά με στόχο να βοηθήσει την κοινωνία. «Όταν παίρνεις την ικανοποίηση ότι προσφέρεις στο σύνολο, τότε νιώθεις διπλά χαρούμενος», δήλωσε.

Η σημασία της «Χλωμής Μπλε Κουκίδας»

Ο Βίκτωρας πρότεινε στον κόσμο να στοχαστεί για τη διάσημη φωτογραφία «Pale Blue Dot», που τραβήχτηκε από την αποστολή Voyager 1 το 1990. «Αυτή η φωτογραφία θα έπρεπε να υπάρχει σε κάθε σπίτι, σε κάθε σχολείο και σε κάθε κοινοβούλιο. Γιατί πάνω σε αυτή την κουκίδα γεννήθηκαν όλοι όσοι αγαπήσατε, και εκεί δημιουργήθηκαν όλες οι ελπίδες και τα όνειρα του είδους μας», είπε, προσθέτοντας ότι «το πραγματικό ερώτημα είναι αν συνειδητοποιούμε πόσο μοναδικοί και τυχεροί είμαστε που βρισκόμαστε σε αυτόν τον πλανήτη με τις κατάλληλες συνθήκες για να υπάρχουμε».

Κλείνοντας, ο Βίκτωρας επεσήμανε: «Ας θυμόμαστε όλοι ένα πράγμα: Η ζωή μας ορίζεται από δύο σημαντικές ημέρες – την ημέρα που γεννιόμαστε και την ημέρα που πεθαίνουμε. Ανάμεσα σε αυτές τις δύο ημερομηνίες, έχουμε μία και μοναδική ευκαιρία: να ζήσουμε με αξιοπρέπεια, να αγαπήσουμε περισσότερο, να δημιουργήσουμε και να αφήσουμε αυτόν τον κόσμο λίγο καλύτερο από ό,τι τον παραλάβαμε. Εύχομαι αυτό το μήνυμα να ακουστεί σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Γης».