Πόσα αστέρια υπάρχουν στο Σύμπαν: Η εντυπωσιακή απάντηση των αστρονόμων

Όταν κοιτάζουμε τον νυχτερινό ουρανό σε μια καθαρή νύχτα, η εντύπωση είναι ότι είναι γεμάτος από αστέρια. Ωστόσο, η απάντηση στο ερώτημα πόσα αστέρια υπάρχουν πραγματικά είναι πιο περίπλοκη. Ο αριθμός αυτός εξαρτάται από το αν υπολογίζουμε μόνο τα ορατά με γυμνό μάτι αστέρια, όλα τα αστέρια του Γαλαξία ή εκείνα που βρίσκονται σε ολόκληρο το παρατηρήσιμο Σύμπαν.

Η σύγχρονη αστρονομία δεν μπορεί να καταμετρήσει κάθε αστέρι μεμονωμένα, αλλά χρησιμοποιεί γαλαξιακές έρευνες, μοντέλα αστρικών πληθυσμών και παρατηρήσεις από διαστημικά τηλεσκόπια για να καταλήξει σε αξιόπιστες εκτιμήσεις.

Ο αριθμός των ορατών αστέρων

Ένας παρατηρητής σε μια περιοχή με εξαιρετικά σκοτεινό ουρανό μπορεί να διακρίνει περίπου 2.000 έως 2.500 αστέρια κάθε στιγμή. Ωστόσο, η Γη περιορίζει την παρατήρηση του μισού ουράνιου θόλου, ενώ οι ατμοσφαιρικές συνθήκες και η φωτεινότητα των άστρων μειώνουν περαιτέρω την ορατότητα. Σε μια χρονική περίοδο ενός έτους, ένας παρατηρητής χωρίς φωτορύπανση μπορεί να δει συνολικά περίπου 6.000 αστέρια, ενώ στις πόλεις με έντονη φωτορύπανση, ο αριθμός αυτός περιορίζεται σε μερικές εκατοντάδες.

Αστέρια στον Γαλαξία

Η φωτεινή λωρίδα που διακρίνεται στον νυχτερινό ουρανό είναι ο Γαλαξίας μας, ο οποίος εκτιμάται ότι περιέχει από 100 έως 400 δισεκατομμύρια αστέρια. Η NASA συνήθως αναφέρει έναν αριθμό που ξεπερνά τα 100 δισεκατομμύρια. Οι αστρονόμοι δεν μπορούν να φωτογραφίσουν ολόκληρο τον Γαλαξία και να μετρήσουν κάθε άστρο, γι' αυτό υπολογίζουν τον συνολικό αριθμό με βάση τη μάζα του Γαλαξία και τη σύγκρισή του με άλλους παρόμοιους σπειροειδείς γαλαξίες. Ακόμα και η αποστολή Gaia της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας, που έχει χαρτογραφήσει περίπου δύο δισεκατομμύρια αστέρια, έχει καταγράψει μόνο ένα μικρό ποσοστό του συνολικού αστρικού πληθυσμού του Γαλαξία.

Αστέρια στο παρατηρήσιμο Σύμπαν

Η συζήτηση γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή όταν επεκτείνεται στο παρατηρήσιμο Σύμπαν. Οι αστρονόμοι εκτιμούν ότι περιλαμβάνει τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια γαλαξίες, με νεότερες μελέτες να υποδεικνύουν ότι ο πραγματικός αριθμός μπορεί να είναι μεγαλύτερος. Εάν κάθε γαλαξίας περιέχει κατά μέσο όρο περίπου 100 δισεκατομμύρια αστέρια, τότε ο συνολικός αριθμός των άστρων στο παρατηρήσιμο Σύμπαν φτάνει περίπου το ένα σεπτιλιόν (1 ακολουθούμενο από 24 μηδενικά). Οι επιστήμονες σημειώνουν ότι πιθανότατα υπάρχουν περισσότερα αστέρια στο παρατηρήσιμο Σύμπαν από όσους είναι οι κόκκοι άμμου σε όλες τις παραλίες της Γης.

Συνεχιζόμενες ανακαλύψεις

Αν και μπορεί να φαίνεται ότι οι αστρονόμοι έχουν καταγράψει όλα τα κοντινά αστέρια, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Πολλά από αυτά είναι πολύ αμυδρά για να εντοπιστούν με το ορατό φως, όπως οι ερυθροί νάνοι, που είναι ο πιο πολυάριθμος τύπος άστρων στον Γαλαξία. Σύγχρονα υπέρυθρα παρατηρητήρια, όπως το Διαστημικό Τηλεσκόπιο Τζέιμς Γουέμπ, έχουν τη δυνατότητα να εντοπίσουν αυτά τα ψυχρότερα και πιο αμυδρά αστέρια πολύ πιο αποτελεσματικά από τα οπτικά τηλεσκόπια. Παράλληλα, η αποστολή Gaia συνεχίζει να δημιουργεί τον πιο λεπτομερή τρισδιάστατο χάρτη του Γαλαξία, μετρώντας τις θέσεις και τις κινήσεις των άστρων με πρωτοφανή ακρίβεια.

Μια μικρή εικόνα του Σύμπαντος

Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι τα αστέρια που βλέπουμε από τη Γη αποτελούν μόνο ένα ελάχιστο δείγμα του Σύμπαντος. Ακόμα και στις καλύτερες συνθήκες παρατήρησης, τα περίπου 6.000 αστέρια που μπορεί να δει κάποιος με γυμνό μάτι αντιπροσωπεύουν ένα εξαιρετικά μικρό ποσοστό των εκτιμώμενων 100 έως 400 δισεκατομμυρίων άστρων του Γαλαξία. Στην πραγματικότητα, τα ορατά αστέρια αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το ένα δεκάκις χιλιοστό του ενός τοις εκατό του συνολικού αστρικού πληθυσμού του Γαλαξία μας. Η συντριπτική πλειονότητα των άστρων βρίσκεται σε τεράστιες αποστάσεις, είναι πολύ αμυδρή ή κρύβεται πίσω από νέφη διαστρικής σκόνης, και μπορεί να παρατηρηθεί μόνο με ισχυρά τηλεσκόπια.

Κάθε νέα τεχνολογική πρόοδος στην αστρονομία, από το Διαστημικό Τηλεσκόπιο Χαμπλ και το Gaia έως το Διαστημικό Τηλεσκόπιο Τζέιμς Γουέμπ, συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση του αστρικού πληθυσμού του Γαλαξία και του Σύμπαντος στο σύνολό του.