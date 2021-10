Δύο τρόποι για φυσική αναζωογόνηση του δέρματός σας

Το δεδομένο είναι ότι δέρμα σας αναζωογονείται συνεχώς. Το σώμα σας δημιουργεί συνεχώς νέα κύτταρα για να αντικαταστήσει τα παλαιότερα που έχουν εκτεθεί σε στρεσογόνους παράγοντες. Στην πραγματικότητα, αυτό συμβαίνει κάθε 27 ημέρες στην επιδερμίδα.



Ωστόσο, υπάρχουν επιστημονικά υποστηριζόμενοι τρόποι, αναφέρει το mindbodygreen.com, που μπορείτε -και πρέπει- να υποστηρίξετε αυτήν τη διαδικασία. Δίνοντας στο σώμα σας, λοιπόν, τα «εργαλεία» που χρειάζεται για να θεραπευτεί, μπορείτε να διατηρήσετε τα κύτταρα του δέρματός σας ζωντανά και υγιή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.



Χρησιμοποιήστε έναν ορό με βιταμίνες C και Ε

Όσον αφορά το υγιές δέρμα, υπάρχει ένας λόγος που η βιταμίνη C βρίσκεται συνεχώς στην κορυφή της λίστας για τοπική χρήση. Το αντιοξειδωτικό έχει αποδειχθεί ότι υποστηρίζει το κολλαγόνο με δύο τρόπους: πρώτον προωθώντας την παραγωγή κολλαγόνου και δεύτερον σταθεροποιώντας το κολλαγόνο που έχει ήδη το δέρμα σας. Αυτό σημαίνει ότι το δέρμα σας είναι σε θέση να αναδομήσει την εσωτερική του δομή με κολλαγόνο -και να το διατηρήσει εκεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτό που ίσως δεν έχετε συνειδητοποιήσει είναι ότι η τοπική χρήση βιταμίνης C είναι πιο αποτελεσματική όταν συνδυάζεται με βιταμίνη Ε. Για να καταλάβετε γιατί, πρέπει να φτάσετε στο κυτταρικό επίπεδο.



Η βιταμίνη C είναι υδατοδιαλυτή βιταμίνη, ενώ η βιταμίνη Ε είναι λιποδιαλυτή. Όταν χρησιμοποιούνται μαζί, η βιταμίνη Ε βοηθά τη βιταμίνη C να διεισδύσει καλύτερα στο λιπιδικό στρώμα των κυττάρων του δέρματος στο νερό μέσα στο κύτταρο, όπου μπορεί να δράσει η αντιοξειδωτική μαγεία της. Επιπλέον, η βιταμίνη C είναι ένα πολύ ασταθές αντιοξειδωτικό και χάνει τη δύναμη που καταπολεμά τις ελεύθερες ρίζες μόλις εξουδετερώσει μια ελεύθερη ρίζα. Ωστόσο, η βιταμίνη Ε είναι στην πραγματικότητα ικανή να «ξυπνήσει» ξανά τη βιταμίνη C, ώστε να συνεχίσει να καταπολεμά το οξειδωτικό στρες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.Χρησιμοποιήστε τοπικά ρετινόλη

Οι τοπικές ρετινόλες λειτουργούν αυξάνοντας τον ρυθμό με τον οποίο τα κύτταρα του δέρματός σας αναπαράγονται και βγαίνουν στην επιφάνεια του δέρματος. Ουσιαστικά αυτό που κάνει η ρετινόλη είναι να μειώνει αυτόν τον 27 ημερών κύκλο που χρειάζονται τα κύτταρα για την παραπάνω διαδικασία. Αυτό βοηθά το δέρμα, κάνοντάς το να φαίνεται νεότερο, φωτεινότερο και πιο υγιές. Βοηθά, επίσης, όσους έχουν ατέλειες, καθώς η αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης των κυττάρων σημαίνει ότι είναι λιγότερο πιθανό να κολλήσουν στους πόρους. (Αυτός είναι επίσης ο λόγος που υπάρχει μια μακρά «περίοδος προσαρμογής» της ρετινόλης -το δέρμα σας πρέπει να συνηθίσει στον νέο κύκλο κύκλου εργασιών του).



Η ρετινόλη, όμως, βοηθά το δέρμα και με άλλους τρόπους. Για χρόνια οι άνθρωποι πίστευαν ότι η ρετινόλη έκανε το δέρμα σας λεπτότερο καθώς τα κύτταρά σας πέφτουν γρηγορότερα – ωστόσο, η έρευνα δείχνει ότι βοηθά στην πάχυνση του δερματικού στρώματος με την πάροδο του χρόνου. Ωστόσο, καθιστά το δέρμα σας εξαιρετικά ευαίσθητο στη φωτοχημία, οπότε φροντίστε να εξασκήσετε την κατάλληλη φροντίδα για τον ήλιο εάν χρησιμοποιείτε αυτό το συστατικό.

