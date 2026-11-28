Ένας από τους πιο ιστορικούς τίτλους αθλητικών εφημερίδων στην Ελλάδα, το «Φως των Σπορ», αλλάζει οριστικά σελίδα, καθώς περνά και επίσημα στα χέρια του Βαγγέλη Μαρινάκη. Η συμφωνία για την εξαγορά της εφημερίδας, που συνδέεται με τον αείμνηστο Θόδωρο Νικολαΐδη, έχει πλέον οριστικοποιηθεί. Την ίδια ημέρα, αποκαλύφθηκε πως η ALTER EGO του Βαγγέλη Μαρινάκη βρίσκεται πολύ κοντά στην εξαγορά του ομίλου 24MEDIA, σηματοδοτώντας μια ευρύτερη κίνηση στον χώρο των μέσων ενημέρωσης.

Η επίσημη συμφωνία για το «Φως των Σπορ»

Η συμφωνία για την απόκτηση του «Φωτός των Σπορ» από τον Βαγγέλη Μαρινάκη έχει οριστικοποιηθεί επίσημα, φέρνοντας έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους αθλητικούς τίτλους σε νέα ιδιοκτησία. Τη συμφωνία υπέγραψε η Μαρία Νικολαΐδου, κόρη του σπουδαίου εκδότη Θόδωρου Νικολαΐδη, η οποία είχε την ευθύνη για την έκδοση της εφημερίδας μετά τον θάνατο του πατέρα της.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που έχουν έρθει στο φως, το πρώτο μέρος του χρηματικού τιμήματος της εξαγοράς έχει ήδη καταβληθεί. Το deal περιλαμβάνει όχι μόνο τον ιστορικό τίτλο της έντυπης εφημερίδας, αλλά και την ψηφιακή της παρουσία μέσω του site fosonline.gr, καθώς και το εξαιρετικά σημαντικό ιστορικό αρχείο της.

Το ιστορικό αρχείο και οι εργαζόμενοι

Το ιστορικό αρχείο του «Φωτός των Σπορ» αποτελεί ένα μοναδικό και πλούσιο θησαυρό, ο οποίος περιλαμβάνει πλήθος υλικού από δημοσιεύματα και ένα εκτενές φωτογραφικό αρχείο. Το υλικό αυτό καλύπτει μια περίοδο από το 1955 και μετά, προσφέροντας μια αναδρομή στην αθλητική ιστορία της χώρας. Η απόκτησή του προσδίδει ιδιαίτερη αξία στο συνολικό deal.

Όσον αφορά τους εργαζόμενους της εφημερίδας, δεν έχει γίνει ακόμη καμία επίσημη ενημέρωση από καμία από τις δύο πλευρές σχετικά με το μέλλον τους. Αναμένεται να αποζημιωθούν για τα έτη εργασίας τους, όπως προβλέπεται. Η νέα διοίκηση θα έχει την ευθύνη να τους ενημερώσει για το αν θα συνεχίσουν να εργάζονται υπό το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς που διαμορφώνεται.

Η ιστορία μιας αθλητικής εφημερίδας

Η πρώτη κυκλοφορία του «Φωτός των Σπορ» πραγματοποιήθηκε στις 11 Απριλίου του 1955, αρχικά με τον προσωρινό τίτλο «Αθλητικόν Φως». Στα πρώτα της βήματα, η έκδοση της εφημερίδας γινόταν δύο φορές την εβδομάδα. Έναν χρόνο αργότερα, το 1956, η ονομασία της άλλαξε και πήρε τον τίτλο «Φως των Σπορ», τον οποίο διατήρησε μέχρι σήμερα, καθιερώνοντας την παρουσία της στον αθλητικό Τύπο.

Η εφημερίδα ιδρύθηκε από τον Κωνσταντίνο Σισμάνη και τον Θεόδωρο Νικολαΐδη και αποτέλεσε την πρώτη επίσημη εφημερίδα που συνδέθηκε άρρηκτα με τον Ολυμπιακό. Ο Κωνσταντίνος Σισμάνης αποχώρησε από την έκδοση σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ο Θεόδωρος Νικολαΐδης συνέχισε να εκδίδει το «Φως» ως ιδιοκτήτης, εκδότης και διευθυντής, διατηρώντας αυτή τη θέση έως τον θάνατό του, στις 18 Μαρτίου του 2017.

Άλλες προσφορές και η εξαγορά της 24MEDIA

Πριν την οριστικοποίηση της συμφωνίας με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, υπήρχαν τρεις ακόμη προσφορές για την εξαγορά του ιστορικού αθλητικού τίτλου «Φως των Σπορ». Μία από αυτές προερχόταν από τον Πέτρο Κουσουλό, μία άλλη από την εταιρεία Lifo, και η τρίτη από γνωστό ιδιοκτήτη ΚΑΕ, γεγονός που υπογραμμίζει το ενδιαφέρον για τον τίτλο.

Παράλληλα με την εξέλιξη αυτή, το iEidiseis είχε αποκαλύψει νωρίτερα την ίδια ημέρα, στις 28 Νοεμβρίου, ότι η ALTER EGO του Βαγγέλη Μαρινάκη βρίσκεται πολύ κοντά στην εξαγορά του ομίλου 24MEDIA. Ο όμιλος αυτός περιλαμβάνει γνωστά μέσα ενημέρωσης όπως το SPORT24 και το NEWS 24/7. Αν και η συμφωνία για την 24MEDIA δεν έχει ακόμη κλείσει επίσημα, έγκυρες πηγές αναφέρουν ότι είναι πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή της και θεωρείται δύσκολο να χαλάσει, προμηνύοντας περαιτέρω ανακατατάξεις στο τοπίο των μέσων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis