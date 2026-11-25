Η ιταλική εφημερίδα La Repubblica, μία από τις κορυφαίες στην Ευρώπη και μέλος του Ομίλου Antenna, συμπλήρωσε μισό αιώνα ζωής. Η σημαντική αυτή επέτειος γιορτάστηκε με μία μεγάλη εκδήλωση που έλαβε χώρα στο Μιλάνο, στις 23 Νοεμβρίου 2026. Στον εορτασμό παρευρέθηκαν περισσότερες από 300 εξέχουσες προσωπικότητες από την πολιτική, θεσμική, επιχειρηματική και πολιτιστική ζωή της Ιταλίας, καθώς και ο πρόεδρος του Ομίλου Antenna, Θοδωρής Κυριακού.

Μεγάλη επετειακή εκδήλωση στο Μιλάνο

Η επετειακή εκδήλωση για τα 50 χρόνια της La Repubblica φιλοξενήθηκε στο Museo della Permanente του Μιλάνου. Η ημερομηνία της εκδήλωσης ήταν η 23η Νοεμβρίου 2026, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο στην ιστορία της εφημερίδας. Η παρουσία πλήθους διακεκριμένων προσώπων υπογράμμισε τη σημασία της La Repubblica στο ιταλικό και ευρωπαϊκό τοπίο των μέσων ενημέρωσης.

Στο πλαίσιο του εορτασμού, μηνύματα για την ιστορική επέτειο της εφημερίδας απηύθυναν κορυφαίες προσωπικότητες της ευρωπαϊκής και ιταλικής πολιτικής σκηνής. Συγκεκριμένα, η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Giorgia Meloni, καθώς και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Roberta Metsola, τίμησαν την εκδήλωση με τις δηλώσεις τους.

Η παρουσία της πολιτικής και επιχειρηματικής ηγεσίας

Μεταξύ των παρευρισκομένων στον εορτασμό ήταν ο πρόεδρος της Γερουσίας της Ιταλίας, Ignazio La Russa, ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας και πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Romano Prodi, καθώς και ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας, γερουσιαστής και πρόεδρος του κόμματος Italia Viva, Matteo Renzi. Το παρών έδωσε επίσης ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ της Ιταλίας, αρμόδιος για θέματα Ενημέρωσης και Τύπου, Alberto Barachini, και η γραμματέας του Δημοκρατικού Κόμματος της Ιταλίας, Elly Schlein.

Την πολιτική σκηνή εκπροσώπησαν επίσης η πρώην υπουργός Δικαιοσύνης της Ιταλίας, Paola Severino, ο γερουσιαστής, πρώην υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης και επικεφαλής του κόμματος Azione, Carlo Calenda, ο βουλευτής και γραμματέας του κόμματος Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, και ο εκπρόσωπος του κόμματος Europa Verde, Angelo Bonelli. Από την τοπική αυτοδιοίκηση παραβρέθηκαν ο νομάρχης του Μιλάνου, Claudio Sgaraglia, και ο δήμαρχος της πόλης, Giuseppe Sala.

Επιπλέον, την επιχειρηματική και αθλητική κοινότητα τίμησαν με την παρουσία τους ο πρόεδρος του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Assolombarda, Alvise Biffi, ο πρόεδρος της Ένωσης Ιταλικών Εμπορικών Επιμελητηρίων, Andrea Prete, και ο πρόεδρος του Ιταλικού Πρακτορείου Ειδήσεων ANSA, Giulio Enrico Anselmi. Στον εορτασμό συμμετείχαν επίσης ο πρώην πρόεδρος της Ιταλικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Giovanni Malagò, και η χρυσή Ολυμπιονίκης και παγκόσμια πρωταθλήτρια κολύμβησης, Federica Pellegrini.

Το όραμα του Ομίλου Antenna για το μέλλον

Ο πρόεδρος του Ομίλου Antenna, Θοδωρής Κυριακού, εξέφρασε την υπερηφάνειά του για την επένδυση στη La Repubblica. Όπως δήλωσε, έχει επιλεγεί μια εξαιρετική, αμιγώς ιταλική ομάδα διοίκησης, η οποία θα αναλάβει να οδηγήσει την εφημερίδα στα επόμενα 50 χρόνια της ιστορίας της. Τόνισε ότι η δουλειά που έχει γίνει μέχρι σήμερα είναι σημαντική και οι προοπτικές για το μέλλον της εφημερίδας είναι εξαιρετικές.

Ο κ. Κυριακού υπογράμμισε τον βασικό στόχο του Ομίλου Antenna, ο οποίος είναι η διεύρυνση της παρουσίας της εφημερίδας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτή η δήλωση αναδεικνύει τη φιλοδοξία του Ομίλου να ενισχύσει περαιτέρω το αποτύπωμα της La Repubblica πέρα από τα σύνορα της Ιταλίας.

Επίσημο δείπνο προς τιμήν των καλεσμένων

Μετά την ολοκλήρωση της επετειακής εκδήλωσης, ο πρόεδρος του Ομίλου Antenna, Θοδωρής Κυριακού, παρέθεσε επίσημο δείπνο. Το δείπνο πραγματοποιήθηκε στο εμβληματικό εστιατόριο Cracco του Μιλάνου, σε μια κίνηση τιμής προς τους κορυφαίους εκπροσώπους της πολιτικής, θεσμικής και επιχειρηματικής ηγεσίας της χώρας. Η φιλοξενία αυτή επισφράγισε τις εορταστικές εκδηλώσεις για τα 50 χρόνια της La Repubblica.

Με πληροφορίες από: Newsit