Τα τηλεοπτικά κανάλια προχωρούν σε μια διαφορετική προσέγγιση του κοινού για το δεύτερο μισό της χρονιάς, με την ψυχαγωγία να επανέρχεται δυναμικά στην prime time ζώνη. Παρά το προεκλογικό κλίμα στην πρωινή ζώνη, η επαναφορά ψυχαγωγικών προγραμμάτων και μεγάλων shows βρίσκεται σε παραγωγή. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί φαίνεται πως στρέφονται ξανά σε αυτή την κατεύθυνση, καθώς κάθε διαφορετική κίνηση δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Αναμένονται, μάλιστα, νέες προσθήκες στο πρόγραμμα ακόμα και τον Δεκέμβριο, μήνα που παραδοσιακά χαρακτηρίζεται από σταδιακή αδράνεια λόγω των εορτών.

Η παράταση του The Voice στον ΣΚΑΪ

Στον ΣΚΑΪ, το δημοφιλές talent show The Voice παίρνει παράταση στις προβολές του, με την παραγωγή να σχεδιάζει περισσότερα live επεισόδια. Τα γυρίσματα για τα πρώτα blind auditions ξεκίνησαν 20 ημέρες αργότερα, λόγω του τραγικού θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, γεγονός που επηρέασε τον αρχικό προγραμματισμό. Ως αποτέλεσμα, ο μεγάλος τελικός του φετινού κύκλου αναμένεται να προβληθεί στα μέσα του Φεβρουαρίου.

Για να καλυφθούν οι επιπλέον βραδιές που θα προβληθούν, θα παρουσιαστούν τουλάχιστον τέσσερα περισσότερα live στα cross battles. Αυτό σημαίνει πως οι ομάδες των coaches φέτος θα ξεπεράσουν τους 40 διαγωνιζόμενους, ώστε να υποστηρίξουν τις επιπλέον αυτές βραδιές. Παράλληλα, η παραγωγή του talent show εξετάζει την προετοιμασία για τουλάχιστον ένα μαγνητοσκοπημένο εορταστικό επεισόδιο, προσφέροντας ένα διαφορετικό θέαμα στο κοινό.

Η επιτυχία του ΣΚΑΪ και τα μελλοντικά σχέδια

Ο ΣΚΑΪ, μετά τη μεγάλη επιτυχία του The Voice, το οποίο αγγίζει το 30% στο γενικό σύνολο της τηλεθέασης στην prime time του Σαββατοκύριακου, επιδιώκει να διατηρήσει την πρωτιά του. Η τρέχουσα χρονιά χαρακτηρίζεται ως πολύ καλή για το Φάληρο, με το κανάλι να σχεδιάζει δυναμικές κινήσεις και για το μέλλον.

Συγκεκριμένα, ο σταθμός ετοιμάζεται για ένα πολύ δυναμικό follow-up από τον Σεπτέμβριο του 2027. Στο πλαίσιο αυτό, ενισχύει το πρόγραμμά του με την παραγωγή του Star Academy, το οποίο θα παρουσιαστεί στην «εργοστασιακή» και πολύ δοκιμασμένη μορφή του. Αυτή η προσέγγιση αναμένεται να το καταστήσει διαχρονικό και λιγότερο κιτς, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις.

Νέο game show με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη

Ένα νέο τηλεπαιχνίδι με παρουσιαστή τον Γιάννη Τσιμιτσέλη ενδέχεται να κάνει την εμφάνισή του στον ΣΚΑΪ λίγο πριν εκπνεύσει το 2026. Τα επεισόδια του συγκεκριμένου game show, από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο, βρίσκονται ήδη στο συρτάρι του καναλιού, έτοιμα για προβολή. Η προσθήκη αυτή αναμένεται να γίνει σε μια καίρια θέση στο πρόγραμμα του σταθμού.

Πρόκειται για το The Quiz with Balls, ένα τηλεπαιχνίδι που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Περιγράφεται ως το πιο φρέσκο, απρόβλεπτο, διασκεδαστικό και δροσερό game show. Ο πολυτάλαντος Γιάννης Τσιμιτσέλης αναλαμβάνει την παρουσίαση του ομότιτλου format των Talpa Studios, το οποίο έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία στη διεθνή αγορά. Ο ίδιος, με την άνεση, το επικοινωνιακό χάρισμα και το χιούμορ που τον χαρακτηρίζουν, θα καθοδηγεί τους διαγωνιζόμενους σε ερωτήσεις που συνδυάζουν τη σοβαρότητα με τη διάθεση για παιχνίδι.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis