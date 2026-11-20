Σεσημασμένος ο 39χρονος με το «μίνι» οπλοστάσιο στα Καλύβια – Θαμμένο στον κήπο το ένα πιστόλι

Σε σύλληψη ενός 39χρονου προχώρησαν το πρωί της Τετάρτης άνδρες του «ελληνικού FBI» στα Καλύβια Αττικής. Κατά την επιχείρηση, εντοπίστηκε στην κατοχή του ένα «μίνι» οπλοστάσιο, μεγάλο χρηματικό ποσό, χρυσές λίρες, καθώς και πλαστά έγγραφα με στοιχεία αλλοδαπού.

Ο 39χρονος φέρεται να είναι σεσημασμένος για πλήθος αδικημάτων, συμπεριλαμβανομένης και ανθρωποκτονίας σε μικρή ηλικία. Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τη Δίωξη Εκβιαστών να έχει αναλάβει την υπόθεση.

Η σύλληψη και το «μίνι» οπλοστάσιο

Η έφοδος των αρχών πραγματοποιήθηκε στην πολυτελή κατοικία όπου διέμενε ο 39χρονος, η οποία διέθετε πλήθος βοηθητικών χώρων στο οικόπεδο. Οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα «Καλάσνικοφ» και δύο πιστόλια.

Ένα από τα πιστόλια βρέθηκε θαμμένο στον κήπο της κατοικίας, γεγονός που ενεργοποίησε τα αντανακλαστικά των αρχών. Επιπλέον, κατασχέθηκαν πλήθος από σφαίρες, ενισχύοντας την εικόνα του «μίνι» οπλοστασίου.

Τα ευρήματα στην πολυτελή κατοικία

Πέρα από τα όπλα, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν και σημαντικά χρηματικά ποσά και αντικείμενα αξίας. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν πάνω από 151.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και 200 χρυσές λίρες.

Στην κατοικία βρέθηκε επίσης ένας μετρητής χρημάτων, ενώ κατασχέθηκε και ένα σπορ αυτοκίνητο. Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν μια ευρύτερη οικονομική δραστηριότητα, η οποία ερευνάται από τις αρχές.

Η αρχική έρευνα και η αλλαγή κατεύθυνσης

Η έφοδος στην κατοικία του 39χρονου πραγματοποιήθηκε αρχικά στο πλαίσιο έρευνας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών. Οι αρχές θεωρούσαν πως ο άνδρας εμπλέκεται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη ενώ πήγαινε σε γυμναστήριο. Στους αστυνομικούς ισχυρίστηκε ότι δεν κατείχε ναρκωτικά, παραδέχτηκε ωστόσο ότι είχε στην κατοχή του όπλα. Η ανακάλυψη του θαμμένου πιστολιού οδήγησε την έρευνα να αναλάβει η Δίωξη Εκβιαστών, καθώς πλέον εξετάζεται εάν τα όπλα έχουν χρησιμοποιηθεί σε κάποια εγκληματική ενέργεια και αν ο 39χρονος εμπλέκεται σε άλλη, ευρύτερη εγκληματική δραστηριότητα.

Τα πλαστά έγγραφα και η σύνδεση με καταζητούμενο

Στην κατοχή του 39χρονου βρέθηκαν επίσης ταυτοποιητικά έγγραφα Τσεχίας και ένα διαβατήριο Βελγίου. Το πιο σημαντικό εύρημα, ωστόσο, ήταν ένα πλαστό διαβατήριο που έφερε τη φωτογραφία ενός 38χρονου Σέρβου.

Ο συγκεκριμένος Σέρβος φέρεται να καταζητούνταν από την Ιντερπόλ και είχε συλληφθεί τον περασμένο Αύγουστο στην Κρήτη. Η σύλληψή του είχε γίνει για πρόκληση σωματικής βλάβης που οδήγησε σε θάνατο, περιστατικό που συνέβη στο Μαυροβούνιο. Η σύνδεση του 39χρονου με τον καταζητούμενο Σέρβο αποτελεί ένα ακόμα σημείο διερεύνησης για τις αρχές.

Το ποινικό παρελθόν και οι εξελίξεις

Σε βάρος του 39χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Το γεγονός ότι είναι σεσημασμένος για πλήθος αδικημάτων, ακόμη και για ανθρωποκτονία σε μικρή ηλικία, προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστώσουν το πλήρες εύρος της ποινικής δραστηριότητας του συλληφθέντος, καθώς και τυχόν εμπλοκή του σε άλλες εγκληματικές ενέργειες, πέραν της διακίνησης ναρκωτικών και της παράνομης οπλοκατοχής.

Με πληροφορίες από: Enikos