Ο Φωκάς Ευαγγελινός, ένας από τους πιο αναγνωρισμένους creative directors στον χώρο του, παραχώρησε μια σπάνια συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο χορογράφος αναφέρθηκε εκτενώς στη σχέση του με τη Eurovision, την καριέρα του, αλλά και στους λόγους που δεν θα μπορέσει να αναλάβει τον ρόλο του creative director για την ελληνική συμμετοχή στον διαγωνισμό του 2027.

Οι λόγοι της απουσίας από τη Eurovision του 2027

Ο Φωκάς Ευαγγελινός εξήγησε ότι η απόφασή του να μην αναλάβει την ελληνική συμμετοχή στη Eurovision του 2027 οφείλεται σε ανειλημμένες υποχρεώσεις. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι την περίοδο που θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός στη Θεσσαλονίκη, έχει ήδη κλείσει τη δεύτερη σεζόν ενός θεατρικού έργου, στο οποίο θα σκηνοθετήσει.

Όπως τόνισε, η σκηνοθεσία του θεατρικού έργου απαιτεί την πλήρη αφοσίωσή του, καθώς χρειάζεται μια δίμηνη προετοιμασία. Το γεγονός αυτό καθιστά «πάρα πολύ δύσκολο» να είναι 100% συνεπής στις απαιτήσεις του ρόλου του creative director για τη Eurovision. Παρά την αγάπη του για τον διαγωνισμό, ο ίδιος παραδέχτηκε ότι η απόφαση ήταν δύσκολη, αλλά πιστεύει πως «καμιά φορά όταν παίρνεις μία απόσταση από τα πράγματα τα βλέπεις με καλύτερο μάτι αργότερα».

Η αγάπη για τον διαγωνισμό και η οικονομική πτυχή

Μιλώντας για τη συμμετοχή του στη Eurovision γενικότερα, ο Φωκάς Ευαγγελινός υπογράμμισε ότι το κάνει «επειδή το αγαπάμε». Διευκρίνισε ότι, αν και σαφώς πληρώνεται για τη δουλειά του, το οικονομικό αντίτιμο «δεν είναι και κάτι τρομερό», αναδεικνύοντας έτσι το πάθος του για τον θεσμό.

Ο χορογράφος αναφέρθηκε επίσης στην περσινή ελληνική συμμετοχή με τον Ακύλα, εκφράζοντας την άποψη ότι «δεν του άξιζε αυτή η θέση». Ωστόσο, τόνισε ότι δέχεται οποιαδήποτε θέση προκύπτει, καθώς αυτή αποφασίζεται από το κοινό και τους κριτές. Ο ίδιος επιδιώκει πάντα να κάνει το καλύτερο δυνατό και να παρουσιάζει κάτι διαφορετικό και πρωτότυπο, καθώς η Eurovision, όπως είπε, δεν είναι μόνο να εντυπωσιάσεις, αλλά να παρουσιάσεις κάτι που δεν έχει ξαναγίνει αλλού.

Αναδρομή σε προηγούμενες επιτυχίες

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Φωκάς Ευαγγελινός αποκάλυψε λεπτομέρειες για την προσθήκη της λύρας στην εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου, όταν εκείνη εκπροσώπησε την Ελλάδα. Εξήγησε ότι έψαχνε κάτι για την τρίτη μουσική γέφυρα, γιατί «βαριέμαι». Ρώτησε πόσες χορδές έχει η κρητική ή η ποντιακή λύρα και όταν του είπαν τρεις, σκέφτηκε να το ενσωματώσει.

Ο ίδιος σχολίασε τη συγκεκριμένη επιλογή λέγοντας: «Γιατί καμιά φορά το να κάνεις κάτι που σε ενοχλεί πλεονέκτημα, είναι πολύ πιο ωραίο», υπογραμμίζοντας τη φιλοσοφία του να μετατρέπει τις προκλήσεις σε ευκαιρίες για δημιουργικότητα.

Η πορεία του στον χορό

Ο Φωκάς Ευαγγελινός μίλησε και για το πώς ο χορός μπήκε στη ζωή του, αποκαλύπτοντας ότι ξεκίνησε να χορεύει αρκετά αργά. Πριν ασχοληθεί με τον χορό, ήταν εμποροπλοίαρχος. Μάλιστα, τρεις μήνες πριν λάβει το πτυχίο του, αποφάσισε να εγκαταλείψει την καριέρα του στη ναυτιλία για να αφοσιωθεί στον χορό. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, «όλα στη ζωή μου συνέβησαν».

Με πληροφορίες από: Newsit