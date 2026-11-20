Ο Νίκος Συρίγος δεν θα εμφανίζεται πλέον στον τηλεοπτικό αέρα του MEGA, καθώς ολοκληρώθηκε η συνεργασία του με τον τηλεοπτικό σταθμό. Την εξέλιξη αυτή ανακοίνωσε επίσημα η εταιρεία παραγωγής Barking Well Media, η οποία είναι υπεύθυνη για την εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι».

Παρά την αποχώρησή του από το συγκεκριμένο κανάλι, ο δημοσιογράφος παραμένει στο δυναμικό της Barking Well Media. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Νίκος Συρίγος πρόκειται να αναλάβει έναν νέο ρόλο εντός της εταιρείας, οι λεπτομέρειες του οποίου θα γνωστοποιηθούν σύντομα στο κοινό.

Η επίσημη ανακοίνωση της Barking Well Media

Η εταιρεία παραγωγής Barking Well Media εξέδωσε μια επίσημη ανακοίνωση την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026, επιβεβαιώνοντας την ολοκλήρωση της συνεργασίας του Νίκου Συρίγου με το τηλεοπτικό κανάλι MEGA. Αυτή η ανακοίνωση ήρθε μετά από μερικές ημέρες κατά τις οποίες ο δημοσιογράφος απουσίαζε από το πλατό της εκπομπής της Σίσσυς Χρηστίδου, στην οποία συμμετείχε.

Το περιεχόμενο της ανακοίνωσης της Barking Well Media ήταν σαφές, δηλώνοντας: «Η Barking Well Media ανακοινώνει ότι, κατόπιν συνεννόησης και επικοινωνίας με τον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, ο Νίκος Συρίγος δεν θα βρίσκεται πλέον στον τηλεοπτικό αέρα του σταθμού.» Η δήλωση αυτή ξεκαθάρισε το τοπίο σχετικά με την τηλεοπτική του παρουσία στο συγκεκριμένο κανάλι.

Το τέλος της τηλεοπτικής παρουσίας στο MEGA

Η απόφαση για τη μη συνέχιση της παρουσίας του Νίκου Συρίγου στο MEGA ελήφθη κατόπιν συνεννόησης και επικοινωνίας μεταξύ της Barking Well Media και του τηλεοπτικού σταθμού. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί το τέλος της συνεργασίας του δημοσιογράφου με το κανάλι, στο οποίο είχε τηλεοπτική παρουσία μέσω της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι».

Πριν από την επίσημη δημοσιοποίηση της είδησης, είχε παρατηρηθεί η απουσία του Νίκου Συρίγου από το πλατό της εκπομπής της Σίσσυς Χρηστίδου. Η απουσία αυτή διήρκεσε για μερικές ημέρες, προκαλώντας ερωτήματα, πριν η Barking Well Media προβεί στην έκδοση της ανακοίνωσης που διευκρίνισε την κατάσταση.

Ο νέος ρόλος στην εταιρεία του Νίκου Κοκλώνη

Παρά την αποχώρησή του από το MEGA, ο Νίκος Συρίγος διατηρεί τη συνεργασία του με την Barking Well Media και παραμένει ενεργό μέλος του δυναμικού της. Η εταιρεία παραγωγής, η οποία ανήκει στον Νίκο Κοκλώνη, έχει ήδη δρομολογήσει τα επόμενα βήματα για τον δημοσιογράφο, διατηρώντας τον στην ομάδα της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε, ο Νίκος Συρίγος θα αναλάβει έναν νέο ρόλο εντός της Barking Well Media. Οι ακριβείς αρμοδιότητες και το αντικείμενο του νέου αυτού ρόλου δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά στο ευρύ κοινό, καθώς η εταιρεία έχει δηλώσει ότι θα τα ανακοινώσει το προσεχές διάστημα. Η ανακοίνωση της Barking Well Media υπογράμμισε τη συνέχιση της συνεργασίας, τονίζοντας ότι ο δημοσιογράφος παραμένει στο δυναμικό της και ότι ο νέος του ρόλος θα γνωστοποιηθεί σύντομα.

Με πληροφορίες από: Newsit