Η FIA ανακάλεσε τη διαπίστευση δημοσιογράφου της Daily Mail για χαρακτηρισμό στον Λεκλέρ

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA) ανακάλεσε τη δημοσιογραφική διαπίστευση του Τζόναθαν ΜακΕβόι, δημοσιογράφου της Daily Mail, ως συνέπεια ενός άρθρου του που περιείχε έναν προσβλητικό χαρακτηρισμό για τον οδηγό της Formula 1, Σαρλ Λεκλέρ. Η απόφαση αυτή, η οποία γνωστοποιήθηκε στον Βρετανό δημοσιογράφο λίγες ημέρες πριν από το grand prix του Λας Βέγκας, θα έχει ισχύ μέχρι το τέλος της αγωνιστικής σεζόν του 2026. Το επίμαχο κείμενο του ΜακΕβόι ασκούσε έντονη κριτική στον Μονεγάσκο οδηγό για τη συμπεριφορά του σε ένα περιστατικό με τον Λιούις Χάμιλτον στο grand prix του Μεξικού.

Η απόφαση της FIA και η ανάκληση διαπίστευσης

Η FIA προχώρησε στην ανάκληση της διαπίστευσης του Τζόναθαν ΜακΕβόι, ο οποίος καλύπτει το ρεπορτάζ της Formula 1 για την Daily Mail. Η συγκεκριμένη απόφαση τέθηκε σε ισχύ μέχρι το τέλος της αγωνιστικής σεζόν του 2026, σηματοδοτώντας μια σημαντική εξέλιξη στον χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας και των σχέσεων με τις διοργανώτριες αρχές.

Η ενημέρωση για την ανάκληση της διαπίστευσης έγινε την Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου, μέσω επίσημης επιστολής. Την επιστολή αυτή υπέγραφε ο γενικός διευθυντής της FIA, Αλμπέρτο Βιγιαρεάλ, και κοινοποιήθηκε στον Βρετανό δημοσιογράφο λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του grand prix στο Λας Βέγκας.

Το επίμαχο άρθρο και ο χαρακτηρισμός

Ο Τζόναθαν ΜακΕβόι, με μακρά πορεία στη δημοσιογραφία της Formula 1, έχοντας καλύψει πάνω από 400 grand prix για περισσότερα από 20 χρόνια, δημοσίευσε ένα άρθρο με ιδιαίτερα επικριτικό ύφος. Το κείμενο αυτό αφορούσε τον Σαρλ Λεκλέρ και τη συμπεριφορά του στον αγώνα του Μεξικού.

Στο εν λόγω άρθρο, ο ΜακΕβόι άσκησε έντονη κριτική στον Μονεγάσκο οδηγό της Ferrari. Μεταξύ άλλων, χρησιμοποίησε την έκφραση «a sneaky little bastard» για να περιγράψει τον Λεκλέρ. Ο δημοσιογράφος κατηγόρησε επίσης τον οδηγό ότι η κίνησή του στο Μεξικό ήταν επιτηδευμένη και αναφέρθηκε σε όσα, κατά τη γνώμη του, έκανε λάθος ο Λεκλέρ.

Η αντιπαράθεση Λεκλέρ - Χάμιλτον στο Μεξικό

Η αφορμή για το άρθρο του ΜακΕβόι ήταν ένα έντονο περιστατικό που έλαβε χώρα στον πρώτο γύρο του grand prix του Μεξικού, όπου ο Σαρλ Λεκλέρ ήρθε σε αντιπαράθεση με τον Λιούις Χάμιλτον. Ο Βρετανός οδηγός έδωσε μάχη με τον Μονεγάσκο, προσπαθώντας να διατηρηθεί στην πρώτη θέση της κούρσας.

Κατά τη διάρκεια αυτής της μάχης, ο Λεκλέρ αναγκάστηκε να βγει εκτός πίστας. Αυτή η κίνηση είχε ως αποτέλεσμα να αποκτήσει πλεονέκτημα στη διεκδίκηση της κορυφής. Τόσο ο Χάμιλτον όσο και ο Φερστάπεν ζήτησαν από τον Μονεγάσκο να επιστρέψει τη θέση που είχε κερδίσει με αυτόν τον τρόπο, ωστόσο ο Λεκλέρ δεν υποχώρησε και παρέμεινε στην πρώτη θέση.

Οι αντιδράσεις και η ποινή

Οι αγωνοδίκες του grand prix του Μεξικού εξέτασαν το περιστατικό και αποφάσισαν να τιμωρήσουν τον Σαρλ Λεκλέρ με ποινή πέντε δευτερολέπτων. Ωστόσο, η ποινή αυτή δεν φάνηκε να ικανοποιεί τον Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος συνέχισε να ζητά την επιστροφή της θέσης που θεωρούσε ότι του ανήκε.

Λίγο αργότερα, ο Χάμιλτον εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του μέσω του team radio της Ferrari, αναφέροντας ότι υπήρχαν πολλά πράγματα να συζητηθούν και αρκετά προβλήματα να λυθούν μετά το συγκεκριμένο περιστατικό. Δεν δίστασε να εκφράσει τις απόψεις του και στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε τον αγώνα. Τα γεγονότα αυτά, τόσο εντός όσο και εκτός πίστας, δεν πέρασαν απαρατήρητα και για αρκετές ημέρες η σχέση των δύο οδηγών βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης στον κόσμο της Formula 1.

Με πληροφορίες από: Athletiko