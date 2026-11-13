Αλλαγές στα «Δυο μαύρα πουκάμισα» του Mega και αντιδράσεις για το «Newsroom» της ΕΡΤ

Διορθωτικές κινήσεις παρατηρούνται στη σειρά «Δυο μαύρα πουκάμισα» του Mega, καθώς οι επιδόσεις της δεν ικανοποίησαν πλήρως, οδηγώντας σε αλλαγές σκηνοθετών και πλοκής. Παράλληλα, έντονη είναι η ατμόσφαιρα στην ΕΡΤ σχετικά με την επαναφορά της εκπομπής «Newsroom» με τον Γιώργο Σιαδήμα, η οποία τέθηκε στον «πάγο» μετά από ένα σοβαρό λάθος. Εν τω μεταξύ, το Mega φέρεται να εξετάζει την αξιοποίηση ενός γνώριμου στελέχους, ενώ η θρυλική «Λιλιπούπολη» γιορτάζει τα 50 της χρόνια.

Διορθωτικές κινήσεις στα «Δυο μαύρα πουκάμισα» του Mega

Η σειρά «Δυο μαύρα πουκάμισα», η οποία μεταδίδεται σχεδόν σε καθημερινή βάση από το Mega, είχε επικοινωνηθεί ως ένα από τα φιλόδοξα σχέδια της νέας τηλεοπτικής σεζόν. Μέχρι τώρα, αποτελούσε το πρώτο σε απήχηση πρόγραμμα μυθοπλασίας του σταθμού, με σχεδόν καθημερινή παρουσία στο Top 10 της Nielsen, αν και όχι στην κορυφαία θέση.

Ωστόσο, οι επιδόσεις της σειράς φαίνεται πως δεν ικανοποίησαν πλήρως, προκαλώντας σκεπτικισμό. Το δίδυμο των σκηνοθετών άλλαξε, με τον έμπειρο Κώστα Κιμούλη να αντικαθίσταται από τον Κώστα Αναγνωστόπουλο. Τελευταίως, επιχειρούνται διαρθρωτικές και διορθωτικές κινήσεις σε επίπεδο πλοκής, με στόχο να γίνει πιο σφιχτή. Στο πλαίσιο αυτών των αλλαγών, λέγεται ότι η σειρά θα «κοντύνει» ως προς το πλήθος των επεισοδίων, αποκτώντας διάρκεια παρόμοια με την περσινή επιτυχία του σταθμού, «Μια νύχτα μόνο». Εικάζεται ότι οι τίτλοι τέλους θα «πέσουν» εντός της Άνοιξης, ενώ, ως μεταφορά του ομότιτλου μυθιστορήματος του Μένου Σακελλαρόπουλου, είχε αρχικά σχεδιαστεί να ολοκληρωθεί η ιστορία στην τρέχουσα σεζόν.

Ένταση στην ΕΡΤ για την εκπομπή «Newsroom»

Η ατμόσφαιρα στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ είναι ηλεκτρισμένη, καθώς στα «ψηλά» της ΕΡΤ και αλλού επιθυμούν την επαναφορά της εκπομπής «Newsroom» με τον Γιώργο Σιαδήμα στο ΕΡΤNews, τη Δευτέρα. Η εκπομπή και ο δημοσιογράφος έχουν τεθεί στον «πάγο» εδώ και σχεδόν δύο εβδομάδες, εξαιτίας μιας «γκάφας ολκής» που είχε συμβεί στην εκπομπή της προπερασμένης Δευτέρας.

Συγκεκριμένα, ο παρουσιαστής, ο αρχισυντάκτης και ο ρεπόρτερ της εκπομπής είχαν εμφανίσει τον Παναγιώτη Ηλιόπουλο, πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής και καταδικασμένο για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ως εξαπατημένο θύμα της ΜΚΟ «Παιδική χαρά». Ωστόσο, στην επαναφορά της εκπομπής αντιδρά ένας κόσμος εντός της ΕΡΤ, θέτοντας θέμα ηθικής τάξης και σεβασμού στις δημοκρατικές αρχές.

Οι τεχνικοί διαμήνυσαν στη διοίκηση της ΕΡΤ, κατά τη συνάντηση νωρίτερα την Παρασκευή (12/11) με τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο, Άρη Παναγιωτίδη, ότι τη Δευτέρα θα απέχουν από την εργασία τους κατά το δίωρο (10.00-12.00) της εκπομπής, ώστε το «Newsroom» να μην μεταδοθεί. Παρόμοια δράση σχεδιάζουν να πράξουν ανήμερα της επετείου του Πολυτεχνείου, καθώς και την Τετάρτη. Η συνέχεια των εξελίξεων, λέγεται, θα εξαρτηθεί από διάφορες παραμέτρους.

Πιθανή επιστροφή του Λοΐζου Ξενόπουλου στο Mega

Το Mega βολιδοσκοπεί έναν γνώριμο από τα παλιά στελέχη του, τον Λοΐζο Ξενόπουλο. Φέρεται να συζητά την αξιοποίησή του στον τομέα του προγράμματος, στο πλαίσιο της νέας εποχής του σταθμού.

Ο κ. Ξενόπουλος υπήρξε επιτελικό στέλεχος του Mega στον τομέα της μυθοπλασίας στα μακρινά 90’s. Τότε, επικεφαλής ήταν ο διακεκριμένος συγγραφέας και σεναριογράφος Δημήτρης Νόλλας.

Ενδιαφέρον για σειρές του ΑΝΤ1 και επέτειος για τη «Λιλιπούπολη»

Οι σειρές του ΑΝΤ1 φέρονται να είναι περιζήτητες στο τηλεοπτικό παζάρι των Καννών, γεγονός που υπογραμμίζει την απήχησή τους.

Ταυτόχρονα, η θρυλική «Λιλιπούπολη» γιορτάζει τα 50 της χρόνια. Η εκπομπή «Να παίζουν τα ραδιόφωνα», με την Ντέπυ Γκολεμά, θα παρουσιάσει ένα αφιέρωμα στους ανθρώπους και τις ιστορίες πίσω από αυτή τη θρυλική εκπομπή. Το αφιέρωμα θα μεταδοθεί το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, στις 13:00, στο ΕΡΤnews R.

Με πληροφορίες από: Topontiki