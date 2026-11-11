Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, τοποθετήθηκε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026, αναφερόμενος εκ νέου στον δημοφιλή καλλιτέχνη Λάκη Λαζόπουλο. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην τηλεοπτική εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα», ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε πως ο Λάκης Λαζόπουλος «έχει ξεπεράσει πολλές φορές τα όρια» και τον «συκοφαντεί πολύ». Ο υπουργός έφερε συγκεκριμένα παραδείγματα για να τεκμηριώσει την άποψή του, τονίζοντας την ανάγκη για όρια στη δημόσια κριτική.

Οι δηλώσεις για τα όρια της σάτιρας

Ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι ο Λάκης Λαζόπουλος έχει ξεπεράσει επανειλημμένα τα όρια της σάτιρας. Ο ίδιος δήλωσε πως έχει ιδιαίτερη αγάπη για το χιούμορ και δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα όταν γίνονται αναφορές στο πρόσωπό του.

«Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το χιούμορ, δεν έχω κανένα πρόβλημα να μιλάνε για μένα. Ακούω για μένα τα πάντα και γενικά έχω πάρα πολύ γερό στομάχι. Η γυναίκα μου με θεωρεί σχεδόν αναίσθητο», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας, περιγράφοντας τη στάση του απέναντι στην κριτική. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου η κριτική υπερβαίνει τα αποδεκτά όρια.

Η αναφορά στη μητέρα του υπουργού

Ως ένα από τα παραδείγματα όπου ο Λάκης Λαζόπουλος ξεπέρασε τα όρια, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε παλαιότερες δηλώσεις του καλλιτέχνη που αφορούσαν τη μητέρα του. Εξήγησε ότι έχει χάσει τη μητέρα του από την ηλικία των 20 ετών, γεγονός που καθιστά τις συγκεκριμένες αναφορές ιδιαίτερα ευαίσθητες για τον ίδιο.

«Πριν κάποια χρόνια άρχισε να κατηγορεί τη μητέρα μου. Τη μητέρα μου την έχω χάσει από τα 20 μου χρόνια. Το να ακούω στην τηλεόραση κάποιον να κατηγορεί τη μητέρα μου, ήταν πάρα πολύ άσχημο και δεν ήταν καθόλου χιούμορ», δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης. Πρόσθεσε επίσης ότι ο Λάκης Λαζόπουλος αργότερα είχε αναφέρει πως δεν γνώριζε ότι η μητέρα του είχε πεθάνει.

Οι κατηγορίες για το έγκλημα των Τεμπών

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και σε ένα πιο πρόσφατο περιστατικό, τονίζοντας ότι «φέτος έκανε το αμίμητο». Ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι ο Λάκης Λαζόπουλος άρχισε να τον κατηγορεί ως συγκαλύπτοντα το έγκλημα των Τεμπών. Συγκεκριμένα, ο καλλιτέχνης φέρεται να ισχυρίστηκε ότι ο κ. Γεωργιάδης, ως Υπουργός Υγείας, είχε κρύψει τα αίματα των νεκρών σε συνεργασία με τον ανακριτή.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης διευκρίνισε ότι οι κατηγορίες αυτές δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα της θέσης του εκείνη την περίοδο. «Εγώ δεν ήμουν Υπουργός Υγείας καν, ήμουν Υπουργός Ανάπτυξης. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει να υπάρχουν κάποια όρια», τόνισε ο υπουργός, υπογραμμίζοντας την ανακρίβεια των ισχυρισμών και την ανάγκη για σεβασμό ορισμένων ορίων στη δημόσια σφαίρα.

Ο πυρήνας της προσωπικότητας και οι δημόσιες επαφές

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναγνώρισε τη θέση του ως δημόσιο πρόσωπο, δηλώνοντας: «Ναι, είμαι δημόσιο πρόσωπο, είμαι κι εγώ προκλητικός, δεν είμαι κανένας… Γκάντι, πολλοί μπορεί να με αντιπαθούν, άλλοι με συμπαθούν». Ωστόσο, υπογράμμισε ότι αυτό δεν πρέπει να οδηγεί σε προσβολές που πλήττουν τον πυρήνα της προσωπικότητας ενός ανθρώπου.

Σχετικά με τις προσωπικές του σχέσεις με τον Λάκη Λαζόπουλο, ο υπουργός Υγείας δήλωσε ότι δεν έχουν υπάρξει ποτέ προσωπικές επαφές μεταξύ τους. Η σχέση τους περιορίζεται σε μία μόνο τηλεφωνική επικοινωνία.

Η μοναδική τηλεφωνική επικοινωνία

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αποκάλυψε ότι έχει μιλήσει με τον κύριο Λαζόπουλο στο τηλέφωνο μόνο μία φορά. Αυτή η επικοινωνία έλαβε χώρα όταν ο κ. Γεωργιάδης υπηρετούσε ως Υπουργός Ανάπτυξης.

Ο Λάκης Λαζόπουλος ήταν εκείνος που ζήτησε την επικοινωνία για ένα δικό του θέμα. Ο υπουργός Υγείας περιέγραψε τη συζήτηση που είχαν ως «πολιτισμένο κλίμα», παρά τις δημόσιες διαφωνίες και τις κατηγορίες που έχουν εκφραστεί κατά καιρούς.

Με πληροφορίες από: Newsit