Το MEGA επαναφέρει τα δύο επεισόδια της «Νταντάς της Γειτονιάς» την εβδομάδα

Η κωμική σειρά «Νταντά της Γειτονιάς» του MEGA επαναφέρει την προβολή δύο επεισοδίων ανά εβδομάδα, ξεκινώντας από την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου. Αυτή η εξέλιξη έρχεται μετά από μια δεκαήμερη διακοπή των γυρισμάτων, η οποία προκλήθηκε από τον αιφνίδιο θάνατο του σκηνοθέτη Διονύση Φερεντίνου. Τη σκυτάλη της σκηνοθεσίας έχει πλέον αναλάβει ο Βασίλης Θωμόπουλος, με τους ηθοποιούς να έχουν επιστρέψει στο σετ για τη συνέχιση των γυρισμάτων.

Η διακοπή των γυρισμάτων και η αλλαγή σκηνοθέτη

Η παραγωγή της σειράς «Νταντά της Γειτονιάς» είχε αναγκαστεί να διακόψει τα γυρίσματα για ένα διάστημα δέκα ημερών. Η διακοπή αυτή οφειλόταν στον αιφνίδιο θάνατο του σκηνοθέτη Διονύση Φερεντίνου, ένα γεγονός που επηρέασε άμεσα την πορεία της παραγωγής.

Μετά την απώλεια, ο Βασίλης Θωμόπουλος ανέλαβε το έργο της σκηνοθεσίας, συνεχίζοντας την προσπάθεια. Οι ηθοποιοί έχουν ήδη επιστρέψει στο σετ, προκειμένου να ολοκληρωθούν τα νέα επεισόδια και να συνεχιστεί απρόσκοπτα η προβολή της σειράς.

Επαναφορά στον αρχικό προγραμματισμό

Τα νέα επεισόδια της «Νταντάς της Γειτονιάς» θα προβληθούν τελικά σύμφωνα με τον αρχικό τους προγραμματισμό, ο οποίος προέβλεπε δύο επεισόδια ανά εβδομάδα. Αυτή η επαναφορά στον αρχικό σχεδιασμό σηματοδοτεί την επιστροφή της σειράς σε μια σταθερή ροή προβολής.

Συγκεκριμένα, οι τηλεθεατές θα μπορούν να παρακολουθούν τη σειρά κάθε Πέμπτη και Παρασκευή, στις 21:00, στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA. Η νέα αυτή διάταξη θα τεθεί σε ισχύ από την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου.

Η επιστροφή με το τέταρτο επεισόδιο

Η κωμική σειρά «Νταντά της Γειτονιάς» επιστρέφει στους δέκτες των τηλεθεατών την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, στις 21:00, με το τέταρτο επεισόδιό της. Το επεισόδιο υπόσχεται να προσφέρει γέλιο και νέες τρυφερές οικογενειακές στιγμές, όπως αναφέρεται.

Στο επεισόδιο αυτό, οι ισορροπίες ανάμεσα στους ήρωες δοκιμάζονται ξανά, καθώς μια μετακόμιση φέρνει καινούργιο αέρα στη γειτονιά. Παράλληλα, μια απλή βόλτα στην παιδική χαρά εξελίσσεται σε μια απρόσμενη αστυνομική περιπέτεια, προσθέτοντας εντάσεις και ανατροπές στην πλοκή.

Οι εξελίξεις στη γειτονιά και οι σχέσεις των ηρώων

Στις νέες εξελίξεις, η Γιόνα μετακομίζει στο σπίτι της Μαίρης, φέρνοντας όλη την παρέα του σαντουιτσάδικου στην πολυκατοικία για να βοηθήσει. Παράλληλα, ο Μπάμπης φλερτάρει τη Χριστίνα, ενώ ο Αλέξανδρος την κοιτάει από μακριά, έχοντας ερωτευτεί από την πρώτη στιγμή αλλά χωρίς να τολμά να της το αποκαλύψει. Η διαχειρίστρια της πολυκατοικίας, όπως συνηθίζει, είναι έτοιμη για καβγά, προσθέτοντας μια νότα έντασης στο περιβάλλον.

Την ίδια ώρα, η προσπάθεια του Γιάννη, τον οποίο υποδύεται ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, να επιβάλει το δικό του σύστημα πειθαρχίας σαμποτάρεται από μια νέα σκανταλιά της μικρής Ελευθερίας. Η πράξη της Ελευθερίας βάζει τον Γιάννη σε μπελάδες με την αστυνομία, δημιουργώντας απρόβλεπτες καταστάσεις.

Η Ελευθερία πείθει τον Γιάννη να κάνουν μια μικρή παράκαμψη στον δρόμο προς το ωδείο και να περάσουν από την παιδική χαρά. Ωστόσο, όταν έρχεται η ώρα να φύγουν, η Ελευθερία κάνει πως δεν τον ξέρει. Η αστυνομία καταφθάνει στο σημείο, ενώ η Χριστίνα δεν απαντάει το τηλέφωνό της, περιπλέκοντας την κατάσταση.

Όπως αναφέρεται, «Καμιά φορά, οι άνθρωποι που σου αλλάζουν τη ζωή, είναι εκείνοι που δεν περίμενες να γνωρίσεις…», μια φράση που συνοδεύει τις απρόβλεπτες αλλαγές και τις νέες γνωριμίες που διαμορφώνουν την πλοκή της σειράς.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis