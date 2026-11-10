Αλλαγή ηγεσίας στα DC Studios: Ο Τζέρεμι Λάτσαμ αναλαμβάνει τα ηνία

Σημαντικές αλλαγές ανακοινώθηκαν στην ηγεσία των DC Studios, καθώς ο Τζέιμς Γκαν και ο Πίτερ Σάφραν αποχωρούν από τις θέσεις των διευθυνόντων συμβούλων και συμπροέδρων. Τη σκυτάλη αναλαμβάνει από την 1η Δεκεμβρίου ο Τζέρεμι Λάτσαμ, ένα στέλεχος με μακρά θητεία και εμπειρία από το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την εταιρεία, με τους προηγούμενους επικεφαλής να επιστρέφουν σε δημιουργικούς ρόλους.

Αποχώρηση μετά από τέσσερα χρόνια

Ο Τζέιμς Γκαν και ο Πίτερ Σάφραν κατείχαν τις θέσεις των διευθυνόντων συμβούλων και συμπροέδρων της DC Studios για τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, είχαν αναλάβει το έργο της ανασυγκρότησης του κινηματογραφικού σύμπαντος της εταιρείας. Η αποχώρησή τους αποτελεί μια απρόσμενη εξέλιξη για τον χώρο της κινηματογραφικής παραγωγής υπερηρώων.

Σε κοινή τους δήλωση, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Skydance, Ντέιβιντ Έλισον, μαζί με τον νέο συνδιευθύνοντα σύμβουλο, Ινόν Κράιζ, εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους. Ανέφεραν ότι «ο Τζέιμς και ο Πίτερ εγκαινίασαν μια νέα εποχή για την DC Studios και την οδήγησαν μέσα από μια περίοδο ουσιαστικού μετασχηματισμού, θέτοντας νέες βάσεις και δημιουργώντας ένα πρόγραμμα ταινιών για το οποίο είμαστε εξαιρετικά περήφανοι». Επιπλέον, συμπλήρωσαν πως «είμαστε ευγνώμονες για το πάθος, τη συνεισφορά και την αφοσίωσή τους».

Ο Τζέρεμι Λάτσαμ στο τιμόνι

Ο Τζέρεμι Λάτσαμ, ένα όνομα με σημαντική παρουσία στον χώρο, αναλαμβάνει τα νέα του καθήκοντα από την 1η Δεκεμβρίου. Η εμπειρία του προέρχεται κυρίως από το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel (MCU), όπου είχε μακρά και σημαντική θητεία. Στο βιογραφικό του περιλαμβάνονται συμμετοχές σε επιτυχημένες παραγωγές όπως τα «Iron Man» και «The Avengers», ταινίες που καθόρισαν την πορεία του είδους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Λάτσαμ είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Τζέιμς Γκαν στην ταινία «Guardians of the Galaxy». Στον νέο του ρόλο, θα έχει την ευθύνη για την δημιουργική κατεύθυνση, την παραγωγή και τον συνολικό σχεδιασμό όλων των νέων κινηματογραφικών, τηλεοπτικών και animation παραγωγών της DC Studios. Θα αναφέρεται απευθείας στους συμπροέδρους της Skydance Motion Picture Group, Ντέινα Γκόλντμπεργκ και Τζος Γκρίνσταϊν.

Οι δηλώσεις του νέου επικεφαλής

Ο Τζέρεμι Λάτσαμ εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη νέα πρόκληση. «Είχα το προνόμιο να συμβάλω στη μεταφορά ορισμένων από τις πιο διάσημες ιστορίες υπερηρώων στη μεγάλη οθόνη και νιώθω ενθουσιασμένος και τιμημένος που μου δίνεται η ευκαιρία να ηγηθώ πλέον της DC Studios στη νέα της εποχή», σημείωσε ο ίδιος.

Πρόσθεσε επίσης τις φιλοδοξίες του για το μέλλον της εταιρείας, τονίζοντας τη δέσμευσή του για σκληρή δουλειά. «Ανυπομονώ να εργαστώ μέρα-νύχτα στο πλευρό κινηματογραφιστών, δημιουργών κόμικς, καλλιτεχνών και αφηγητών κάθε είδους, στους τομείς του κινηματογράφου, της τηλεόρασης και των κινουμένων σχεδίων, για να δημιουργήσουμε κάτι φιλόδοξο, τόσο για τους παλιούς θαυμαστές της DC όσο και για τους καινούργιους», δήλωσε ο Λάτσαμ, σκιαγραφώντας το όραμά του για την επόμενη φάση της DC Studios.

Το μέλλον των Γκαν και Σάφραν

Παρά την αποχώρησή τους από τις διοικητικές θέσεις, οι Τζέιμς Γκαν και Πίτερ Σάφραν δεν εγκαταλείπουν τελείως την DC. Θα συνεχίσουν να εμπλέκονται στην παραγωγή διαφόρων πρότζεκτ της εταιρείας, επιστρέφοντας αμιγώς στον δημιουργικό τομέα, ο οποίος τους προσέλκυσε αρχικά σε αυτή τη δουλειά.

Αυτή την περίοδο, οι δύο δημιουργοί επιβλέπουν το τελικό στάδιο της συνέχειας της ταινίας «Superman», η οποία φέρει τον τίτλο «Man of Tomorrow». Η συγκεκριμένη παραγωγή αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 9 Ιουλίου 2027, αποτελώντας ένα από τα πιο αναμενόμενα έργα της DC. Οι ίδιοι δήλωσαν: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που επιστρέφουμε σε αυτό που μας προσέλκυσε αρχικά σε αυτή τη δουλειά που είναι η αφήγηση ιστοριώ».

Με πληροφορίες από: News.gr