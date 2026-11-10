Η Τίνα Μεσσαροπούλου «βλέπει» τη Μπέττυ Μαγγίρα σε κεντρικό ρόλο στο «GNTM»

Μια εκτίμηση για την πορεία του τηλεοπτικού προγράμματος «GNTM» έκανε η Τίνα Μεσσαροπούλου, η οποία προκάλεσε αναστάτωση στους συνεργάτες της στην εκπομπή «Happy Day». Η δήλωση της τηλεκριτικού άφησε εμβρόντητους τους συνομιλητές της στο πλατό, καθώς αφορούσε κεντρικούς ρόλους στην εκπομπή.

Οι δηλώσεις της Βίκυς Καγιά και το σχόλιο της Σταματίνας Τσιμτσιλή

Η συζήτηση ξεκίνησε μετά την προβολή ενός βίντεο με δηλώσεις της Βίκυς Καγιά. Η κυρία Καγιά, μιλώντας στο kick off party για το Madwalk 2026, επανέλαβε ότι το κεφάλαιο του «GNTM» έχει κλείσει οριστικά για την ίδια. Αυτή η τοποθέτηση της Βίκυς Καγιά οδήγησε τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να κάνει το δικό της σχόλιο.

Η παρουσιάστρια του «Happy Day» παρατήρησε ότι οι κόρες της, οι οποίες χρησιμοποιούν την πλατφόρμα του Tik Tok, παίζουν πολλά αποσπάσματα με τη Βίκυ Καγιά από την εποχή που βρισκόταν στα «ντουζένια της» στο «GNTM». Όπως ανέφερε η κυρία Τσιμτσιλή, για τα πιτσιρίκια του Tik Tok, η Βίκυ Καγιά είναι ακόμα σαν να είναι η παρουσιάστρια του «GNTM», με τη δημοφιλία της να παραμένει υψηλή στην πλατφόρμα.

Η παρέμβαση του Δημήτρη Παπανώτα και η Μπέττυ Μαγγίρα

Στη συνέχεια, ο Δημήτρης Παπανώτας βρήκε την ευκαιρία να απευθυνθεί στην Μπέττυ Μαγγίρα. Η κυρία Μαγγίρα αποτελεί την πιο πρόσφατη προσθήκη στην ομάδα του «GNTM», γεγονός που οδήγησε τον κύριο Παπανώτα να της κάνει ένα σχόλιο. Το σχόλιο του Δημήτρη Παπανώτα ήταν αυτό που αφύπνισε τα αντανακλαστικά της Τίνας Μεσσαροπούλου.

Η Τίνα Μεσσαροπούλου, απαντώντας στον κύριο Παπανώτα, επισήμανε τη σταθερή της γνώμη για τη Μπέττυ Μαγγίρα. «Τη γνώμη μου για τη Μαγγίρα την ξέρεις και δεν αλλάζει με τίποτα. Εμένα η Μαγγίρα μου αρέσει», δήλωσε χαρακτηριστικά η τηλεκριτικός, εκφράζοντας την εκτίμησή της προς το πρόσωπο της κυρίας Μαγγίρα.

Η εκτίμηση της Τίνας Μεσσαροπούλου για το μέλλον του «GNTM»

Ωστόσο, η Τίνα Μεσσαροπούλου δεν σταμάτησε εκεί, αλλά προχώρησε σε μια πιο σιβυλλική απάντηση σχετικά με το μέλλον του «GNTM». Η τηλεκριτικός δήλωσε: «Δεν νομίζω. Εγώ σε αυτό που έχω δει στο “GNTM” σε κεντρικό ρόλο βλέπω τη Μπέττυ Μαγγίρα και δίπλα την Ηλιάνα Παπαγεωργίου».

Αυτή η δήλωση της Τίνας Μεσσαροπούλου, η οποία τοποθετεί τη Μπέττυ Μαγγίρα σε κεντρικό ρόλο και την Ηλιάνα Παπαγεωργίου στο πλευρό της στο «GNTM», άφησε τους συνομιλητές της στο πλατό του «Happy Day» εμβρόντητους, δημιουργώντας ερωτήματα για τις μελλοντικές εξελίξεις του τηλεοπτικού προγράμματος.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr