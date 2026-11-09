Δημοσιογραφική έρευνα αποκαλύπτει εκτεταμένο ντόπινγκ σε ανήλικους αθλητές

Μια ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα για την έκταση του ντόπινγκ στις πολύ νεαρές ηλικίες παρουσίασε η γερμανική ερευνητική ομάδα του ARD. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, εκτιμάται ότι τουλάχιστον δέκα εκατομμύρια ανήλικοι εμπλέκονται στο ντόπινγκ παγκοσμίως. Τα στοιχεία αυτά προέκυψαν έπειτα από μια εκτενή δημοσιογραφική εργασία που διήρκεσε έξι χρόνια.

Η ερευνητική ομάδα του ARD και η έκταση του προβλήματος

Η γερμανική ερευνητική ομάδα του ARD διεξήγαγε μια δημοσιογραφική έρευνα διάρκειας έξι ετών, καλύπτοντας περισσότερες από 50 χώρες και 25 αθλήματα. Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας είναι μια σειρά ντοκιμαντέρ με τίτλο «Doping Top Secret: Children», η οποία θα είναι διαθέσιμη στη διαδικτυακή πλατφόρμα του ARD από τις 13 Νοεμβρίου, στα γερμανικά και στα αγγλικά.

Η έρευνα φέρνει στο προσκήνιο τη χορήγηση απαγορευμένων ουσιών σε ανηλίκους, συχνά από τους ίδιους τους ανθρώπους που έχουν την ευθύνη της προστασίας τους. Η ανησυχητική αυτή πρακτική αναδεικνύει ένα σοβαρό ζήτημα που επηρεάζει τον αθλητισμό σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πώς προέκυψε η εκτίμηση των δέκα εκατομμυρίων

Η εκτίμηση για τους τουλάχιστον δέκα εκατομμύρια ανήλικους που εμπλέκονται στο ντόπινγκ προέκυψε από την ανάλυση 44 μελετών από 15 χώρες. Στις μελέτες αυτές, νεαροί αθλητές απάντησαν ανώνυμα σχετικά με τη χρήση ουσιών που βελτιώνουν την απόδοση. Ο Πάουλο Νταβίντ, πρώην γραμματέας της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ανέφερε ότι οι μελέτες υποδεικνύουν ένα μέσο ποσοστό χρήσης της τάξης του 5% έως 6%.

Με βάση περίπου 200 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας 8 έως 17 ετών που αθλούνται παγκοσμίως, η αναγωγή οδηγεί στον συγκεκριμένο αριθμό. Ωστόσο, τονίζεται ότι πρόκειται για εκτίμηση και όχι για καταγεγραμμένα περιστατικά, καθώς οι μελέτες διαφέρουν ως προς τη μεθοδολογία, το δείγμα και τον χρόνο διεξαγωγής τους, ενώ δεν υπάρχει ενιαία παγκόσμια έρευνα.

Ελλιπής η παγκόσμια εικόνα και οι «σκοτεινές» περιοχές

Η παγκόσμια εικόνα παραμένει ελλιπής, καθώς απουσιάζουν ανεξάρτητες μελέτες από χώρες όπου υπάρχουν ενδείξεις ότι το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Ανάμεσά τους βρίσκονται η Ρωσία, η Ινδία και η Κίνα, οι οποίες, σύμφωνα με τα στοιχεία της WADA, καταγράφουν τα περισσότερα θετικά τεστ ανηλίκων. Αυτό το κενό δεδομένων δυσχεραίνει την πλήρη κατανόηση της έκτασης του προβλήματος σε αυτές τις περιοχές.

Αντίστοιχο κενό υπάρχει και στη Δομινικανή Δημοκρατία, όπου η έρευνα του ARD αποκάλυψε εκτεταμένη χρήση απαγορευμένων ουσιών σε παιδιά που ασχολούνται με το μπέιζμπολ. Η έλλειψη ολοκληρωμένων στοιχείων από αυτές τις χώρες καθιστά την αντιμετώπιση του φαινομένου ακόμα πιο δύσκολη.

Οι ουσίες και οι κίνδυνοι της άγνοιας

Το πρόβλημα του ντόπινγκ σε ανήλικους εκτείνεται από τις τοπικές διοργανώσεις μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι περισσότερες μελέτες αφορούσαν ουσίες όπως τα αναβολικά στεροειδή και η αυξητική ορμόνη, ενώ η εύκολη πρόσβαση σε αυτές μέσω διαδικτύου ενισχύει την ανησυχία για την εξάπλωση του φαινομένου.

Υπάρχει παράλληλα μια διάσταση ακόμα πιο δυσοίωνη, καθώς πολλά παιδιά λαμβάνουν απαγορευμένες ουσίες χωρίς να το γνωρίζουν. Ο Νταβίντ περιγράφει περιπτώσεις στις οποίες χάπια παρουσιάζονται ως βιταμίνες, ενώ στην πραγματικότητα περιέχουν αναβολικά. Ο φόβος της αποκάλυψης μπορεί επίσης να αποτελέσει παράγοντα που επιδεινώνει την κατάσταση.

Με πληροφορίες από: Athletiko