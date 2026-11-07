TikTok: Ο αλγόριθμος που οδηγεί προς το OnlyFans και η δράση των «sexfluencers»

Πίσω από βίντεο με συμβουλές ομορφιάς, μακιγιάζ, μαγειρική και καθημερινές στιγμές στο TikTok, κρύβεται ένας μηχανισμός έμμεσης προώθησης της βιομηχανίας του σεξ. Αυτό αναδεικνύει μια νέα έκθεση που εξετάζει τη σύνδεση της δημοφιλούς πλατφόρμας με το OnlyFans. Οι λεγόμενοι «sexfluencers» χρησιμοποιούν συγκεκριμένες πρακτικές για να κατευθύνουν τους ακολούθους τους σε πλατφόρμες όπου πωλείται περιεχόμενο για ενηλίκους.

Ο μηχανισμός των «sexfluencers»

Οι «sexfluencers» αξιοποιούν ευφημισμούς, κωδικοποιημένες λέξεις, emoji και σεξουαλικά υπονοούμενα στα βίντεό τους. Στόχος τους είναι να παραπέμψουν τους χρήστες σε άλλες πλατφόρμες, όπως το OnlyFans, όπου διαθέτουν περιεχόμενο για ενηλίκους προς πώληση. Η εμπορευματοποίηση της σεξουαλικότητας παρουσιάζεται συχνά ως δρόμος προς την οικονομική ανεξαρτησία και μια πολυτελή ζωή, εξιδανικεύοντας τη ζωή στο OnlyFans με αναφορές σε πολυτελή σπίτια και μεγάλα κέρδη.

Το TikTok, σύμφωνα με την έκθεση, συμβάλλει στην προώθηση και την αποδοχή της βιομηχανίας του σεξ. Επιτρέπει στους «sexfluencers» να δημοσιεύουν βίντεο που λειτουργούν ως έμμεση προώθηση πορνογραφικού περιεχομένου, το οποίο έχουν ανεβάσει σε άλλους ιστότοπους.

Τα ευρήματα της έρευνας

Μια διεθνής έρευνα, που διεξήχθη από τις οργανώσεις Cease (Centre to End All Sexual Exploitation) και Collective Shout, κατέγραψε αυτές τις πρακτικές έμμεσης διαφήμισης. Η μελέτη, με τίτλο «TikTok to OnlyFans pipeline», ανέλυσε περιεχόμενο από δημοφιλείς νεαρές δημιουργούς του OnlyFans στο TikTok για ένα έτος, καταλήγοντας σε αποκαλυπτικά συμπεράσματα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι γυναίκες αυτές χρησιμοποίησαν βίντεο «καθημερινού τρόπου ζωής» (lifestyle), όπως στιγμές από ψώνια, μαγείρεμα, φροντίδα κατοικιδίων ή συμβουλές ομορφιάς. Μέσα σε αυτά τα φαινομενικά αθώα βίντεο, έκρυβαν επιδέξια κωδικοποιημένες αναφορές στην πορνογραφία, παρακάμπτοντας έτσι τους αυστηρούς αλγοριθμικούς περιορισμούς της πλατφόρμας.

Παράκαμψη των περιορισμών της πλατφόρμας

Ενώ το TikTok απαγορεύει ρητά την αναφορά στο OnlyFans ή την άμεση παραπομπή σε αυτό από τους λογαριασμούς των χρηστών, οι δημιουργοί περιεχομένου έχουν αναπτύξει τρόπους να παρακάμπτουν αυτή την απαγόρευση. Χρησιμοποιούν ευφημισμούς, emoji και χυδαίες χειρονομίες για να υποδηλώσουν ότι το περιεχόμενο για ενήλικες που παράγουν διατίθεται προς πώληση σε άλλες πλατφόρμες.

Για παράδειγμα, οι δημιουργοί ενδέχεται να χρησιμοποιούν τη λέξη «corn» αντί για τη λέξη «porn», ή να προσθέτουν το emoji του καλαμποκιού δίπλα σε ένα emoji αστεριού, προκειμένου να αποφύγουν τον αποκλεισμό του περιεχομένου από τον αλγόριθμο. Αυτοί οι υπαινιγμοί για περιεχόμενο για ενήλικες κρύβονται σε βίντεο του TikTok που έχουν μεγάλη διανομή, όπως οι αναρτήσεις τύπου «get ready with me» (GRWM), όπου αστέρες του OnlyFans καταγράφουν τη ρουτίνα τους για τα μαλλιά και το μακιγιάζ.

Η στάση του TikTok και η προώθηση περιεχομένου

Το TikTok απαγορεύει τη σεξουαλική προσέλκυση, συμπεριλαμβανομένων των προσκλήσεων για κοινή χρήση ρητών εικόνων. Ωστόσο, η πλατφόρμα διανέμει το λεγόμενο «safe-for-work» υλικό που παράγεται από δημοφιλείς δημιουργούς του OnlyFans. Αυτή η διανομή συμβάλλει στην έμμεση προώθηση της βιομηχανίας του σεξ, παρά τους επίσημους περιορισμούς.

Η έκθεση αναδεικνύει τον ρόλο του αλγορίθμου του TikTok σε αυτή τη διαδικασία, καθώς επιτρέπει την ευρεία διάδοση περιεχομένου που, αν και δεν είναι άμεσα πορνογραφικό, λειτουργεί ως «γέφυρα» προς πλατφόρμες ενηλίκων. Έτσι, η πλατφόρμα συμβάλλει στην εξιδανίκευση και την αποδοχή της εμπορευματοποίησης της σεξουαλικότητας ως μέσο οικονομικής ανέλιξης.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr