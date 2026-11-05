Σωτήρης Τσαφούλιας: Παρέμβαση στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα με έντονο εκνευρισμό

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας παρενέβη τηλεφωνικά το πρωί της Πέμπτης στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, εκφράζοντας την έντονη ενόχλησή του. Η παρέμβαση του σκηνοθέτη ήρθε ως απάντηση στην αυστηρή κριτική που είχε ασκήσει νωρίτερα ο παρουσιαστής για δηλώσεις του Τσαφούλια σχετικά με τις τραγουδίστριες Αγγελική Ηλιάδη και Σαμπρίνα.

Η αρχική κριτική του Γιώργου Λιάγκα

Η κριτική του Γιώργου Λιάγκα στον Σωτήρη Τσαφούλια αφορούσε όσα είχε πει ο σκηνοθέτης στο vidcast «Rainbow Mermaids» για την Αγγελική Ηλιάδη και τη Σαμπρίνα. Οι δύο τραγουδίστριες είχαν στο παρελθόν κατακρίνει δημόσια τον σκηνοθέτη για τις θέσεις που είχε πάρει υπέρ της άμβλωσης και κατά της θρησκευτικής «τύφλωσης».

Η σημερινή αντιπαράθεση ξεκίνησε από μια δήλωση του Σωτήρη Τσαφούλια, στην οποία ανέφερε ότι θα περίμενε διαφορετική αντιμετώπιση από δύο γυναίκες που στην εποχή τους υπήρξαν πρωτοπόρες.

Η ερμηνεία του παρουσιαστή

Εισάγοντας το θέμα, ο Γιώργος Λιάγκας προχώρησε σε μια δική του ερμηνεία για το τι ήθελε να πει ο δημιουργός και τι τελικά αποτυπώθηκε από τις κάμερες. Ο παρουσιαστής εξέφρασε την άποψη ότι ο Τσαφούλιας ξεκίνησε να πει «θα κρίνουν εμένα για αμορφωσιά η Σαμπρίνα και η Ηλιάδη;», αλλά μόλις κατάλαβε ότι αυτό θα προκαλούσε έντονη αντίδραση, το γύρισε και είπε ότι είναι πρωτοπόρες.

Ο Γιώργος Λιάγκας υποστήριξε ότι ο σκηνοθέτης είπε δύο πράγματα που αντικρούουν το ένα το άλλο μέσα σε μία φράση. Συγκεκριμένα, τόνισε ότι από τη μία πλευρά φαινομενικά αποκαλεί κάποιον αμόρφωτο και από την άλλη τον χαρακτηρίζει πρωτοπόρο, που έσπασε αυγά με την εμφάνισή του, τη μουσική του και την τέχνη του.

Ο παρουσιαστής εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο Σωτήρης Τσαφούλιας δεν είναι θιασώτης της τέχνης είτε της Σαμπρίνας είτε της Ηλιάδη, κρίνοντας από αισθητικά κριτήρια. Κατά την εκτίμησή του, η πραγματική άποψη του σκηνοθέτη ήταν «πώς θα κρίνουν εμένα που είμαι μορφωμένος – και όντως είναι μορφωμένος – δύο άνθρωποι που δεν έχουν το μορφωτικό επίπεδο;».

Ο Γιώργος Λιάγκας κατέληξε στην ερμηνεία του, λέγοντας ότι ο Τσαφούλιας μόλις κατάλαβε ότι η αρχική του δήλωση ήταν λάθος με βάση την πολιτική ορθότητα, προσπάθησε να την λειάνει. Ωστόσο, σύμφωνα με τον παρουσιαστή, στην αρχή ο σκηνοθέτης πήγε να υποτιμήσει ξεκάθαρα τις δύο τραγουδίστριες.

Η τηλεφωνική παρέμβαση του σκηνοθέτη

Ενώ η συζήτηση είχε ανάψει στο πάνελ της εκπομπής, ο Σωτήρης Τσαφούλιας επικοινώνησε τηλεφωνικά με την παραγωγή. Ο σκηνοθέτης απαίτησε να του δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για να απαντήσει στις κατηγορίες και τις ερμηνείες που είχαν ακουστεί στον αέρα.

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας εξέφρασε την έκπληξή του για την τροπή που είχε πάρει η συζήτηση. «Δεν το περίμενα καθόλου από εσάς αυτό το πράγμα. Είστε εκτός θέματος και παραπλανάτε τον κόσμο σε τέτοιο βαθμό», δήλωσε χαρακτηριστικά, χωρίς να κρύβει τον εκνευρισμό του.

Η έντονη αντίδραση του Σωτήρη Τσαφούλια

Ο σκηνοθέτης απευθύνθηκε στον Γιώργο Λιάγκα, ρωτώντας τον ευθέως: «Μίλησα εγώ για μορφωτικό επίπεδο; Δεν το ακούσατε, βάλτε τη δήλωση ολόκληρη». Ζήτησε επίμονα να προβληθεί η πλήρης δήλωσή του, προκειμένου να αποκατασταθεί η αλήθεια.

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας τόνισε ότι δεν δέχεται να κατηγορείται για κάτι «τόσο χυδαίο» που ο ίδιος ποτέ δεν έχει κάνει στη ζωή του. Υπογράμμισε ότι ο παρουσιαστής δεν είχε δει ολόκληρη τη δήλωσή του πριν προχωρήσει σε κριτική.

«Δεν δέχομαι ότι βγαίνετε εσείς και με κατηγορείτε για κάτι τόσο χυδαίο που εγώ ποτέ δεν έχω κάνει στη ζωή μου, χωρίς να έχετε δει εσείς ο ίδιος τη δήλωσή μου ολόκληρη», είπε ο σκηνοθέτης, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά του.

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας ολοκλήρωσε την παρέμβασή του με τη φράση: «Δεν είναι σωστό αυτό που κάνετε απέναντί μου», διατηρώντας έναν εμφανή εκνευρισμό καθ' όλη τη διάρκεια της τηλεφωνικής του επικοινωνίας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis