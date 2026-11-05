Η ΕΣΗΕΑ κήρυξε 4ωρη στάση εργασίας την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026 για τη Γενική Συνέλευση του ΕΔΟΕΑΠ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ) προχώρησε στην απόφαση για κήρυξη τετράωρης στάσης εργασίας. Η κινητοποίηση αυτή έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2026, και θα επηρεάσει τους συντάκτες μέλη της Ένωσης. Η στάση εργασίας θα ξεκινήσει στις 11:30 το πρωί και θα ολοκληρωθεί στις 15:30 το απόγευμα, καλύπτοντας ένα σημαντικό μέρος του εργασιακού ωραρίου.

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ

Η απόφαση για την κήρυξη της τετράωρης στάσης εργασίας ελήφθη από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ. Αυτή η ενέργεια αποτελεί μέρος των συνδικαλιστικών δράσεων του δημοσιογραφικού σωματείου. Η συγκεκριμένη στάση εργασίας έχει καθοριστεί για την Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2026, μια ημερομηνία που έχει επιλεγεί για την πραγματοποίηση μιας κρίσιμης συνέλευσης.

Το χρονικό πλαίσιο της στάσης εργασίας είναι σαφώς ορισμένο. Θα διαρκέσει για τέσσερις ώρες, αρχίζοντας από τις 11:30 π.μ. και τελειώνοντας στις 3:30 μ.μ. Αυτό το διάστημα έχει υπολογιστεί ώστε να επιτρέψει στα μέλη να συμμετάσχουν απρόσκοπτα στις διαδικασίες για τις οποίες κηρύχθηκε η στάση εργασίας, διασφαλίζοντας την παρουσία τους.

Συμμετοχή του topontiki.gr στην κινητοποίηση

Στο πλαίσιο αυτής της απόφασης και της γενικότερης κινητοποίησης, το topontiki.gr ανακοίνωσε τη συμμετοχή του στην τετράωρη στάση εργασίας. Η συμμετοχή του ειδησεογραφικού portal επιβεβαιώνει την υποστήριξή του στην απόφαση της ΕΣΗΕΑ και την προσήλωσή του στα συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων στον χώρο των μέσων ενημέρωσης. Η συμμετοχή του topontiki.gr θα λάβει χώρα την ίδια ημέρα, την Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2026.

Η δράση αυτή σημαίνει ότι το topontiki.gr θα απέχει από την εργασία του κατά τις καθορισμένες ώρες, δηλαδή από τις 11:30 έως τις 15:30. Με τον τρόπο αυτό, το portal ενώνεται με τους συναδέλφους συντάκτες που είναι μέλη της ΕΣΗΕΑ, οι οποίοι επίσης συμμετέχουν στην τετράωρη αυτή κινητοποίηση. Η απόφαση αυτή υπογραμμίζει τη σημασία της συλλογικής δράσης στον κλάδο.

Ο βασικός λόγος της στάσης εργασίας

Ο πρωταρχικός και καθοριστικός λόγος για την κήρυξη της τετράωρης στάσης εργασίας είναι η πραγματοποίηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του ΕΔΟΕΑΠ. Η συνέλευση αυτή αποτελεί ένα θεσμικό γεγονός με ιδιαίτερη βαρύτητα για τον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περίθαλψης. Η παρουσία των μελών κρίνεται απαραίτητη για την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών της.

Η ΕΣΗΕΑ, με την απόφασή της, αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι όλα τα μέλη της θα έχουν τη δυνατότητα να παραστούν και να συμμετάσχουν ενεργά στις διαδικασίες της Γενικής Συνέλευσης. Η στάση εργασίας δημιουργεί τις συνθήκες ώστε οι συντάκτες να μην εμποδιστούν από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις να ασκήσουν τα δικαιώματά τους εντός του πλαισίου του ΕΔΟΕΑΠ, ενός οργανισμού που τους αφορά άμεσα.

Το συνδικαλιστικό δικαίωμα των συντακτών μελών

Η συμμετοχή στην τετράωρη στάση εργασίας παρέχει σε όλους τους συντάκτες που είναι μέλη της ΕΣΗΕΑ τη δυνατότητα να ασκήσουν ένα θεμελιώδες συνδικαλιστικό τους δικαίωμα. Αυτό το δικαίωμα αφορά την ενεργό παρουσία και συμμετοχή τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση του ΕΔΟΕΑΠ. Είναι σημαντικό για τους εργαζόμενους να μπορούν να εκφράσουν τις απόψεις τους και να συμβάλουν στις αποφάσεις που λαμβάνονται σε τέτοιου είδους θεσμικά όργανα.

Η κήρυξη της στάσης εργασίας από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποτελεί ένα μέτρο που στοχεύει στην προάσπιση αυτού του δικαιώματος. Με αυτό τον τρόπο, διασφαλίζεται ότι οι συντάκτες δεν θα στερηθούν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις συζητήσεις, να θέσουν ερωτήματα και να ψηφίσουν επί των θεμάτων που απασχολούν τον ΕΔΟΕΑΠ. Η δράση αυτή ενισχύει τη δημοκρατική λειτουργία των συνδικαλιστικών οργάνων και την εκπροσώπηση των μελών.

Με πληροφορίες από: Topontiki