Το «Σαββατοκύριακο από τις 5» του ΕΡΤnews με ισχυρή τηλεοπτική παρουσία και θετικές επιδόσεις

Με ισχυρή τηλεοπτική παρουσία και αξιοσημείωτες επιδόσεις στους πίνακες τηλεθέασης, η εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» του ΕΡΤnews συνεχίζει την πορεία της για έκτη συνεχή τηλεοπτική σεζόν. Στο τιμόνι της παρουσίασης βρίσκονται σταθερά ο Δημήτρης Κοτταρίδης και η Νίνα Κασιμάτη, διαμορφώνοντας μια ενημερωτική πρόταση που κερδίζει το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.

Η πορεία της εκπομπής και οι συντελεστές της

Η εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» έχει καθιερωθεί πλέον ως μια σταθερή επιλογή για την ενημέρωση του κοινού, διανύοντας την έκτη συνεχή τηλεοπτική της σεζόν. Η συνεργασία των δύο δημοσιογράφων, του Δημήτρη Κοτταρίδη και της Νίνας Κασιμάτη, χαρακτηρίζεται από σταθερότητα και μια εμφανή χημεία που μεταφέρεται στην οθόνη.

Πίσω από την παρουσίαση, μια δυναμική δημοσιογραφική ομάδα συμβάλλει καθοριστικά στην επιτυχία της εκπομπής. Επικεφαλής αυτής της ομάδας είναι η αρχισυντάκτρια Άννυ Ζιώγα, ενώ η συνολική συμβολή όλων των συντελεστών διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα. Αυτή η συλλογική προσπάθεια έχει ως στόχο να προσφέρει μια ολοκληρωμένη και έγκυρη ενημέρωση, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των τηλεθεατών κάθε Σαββατοκύριακο.

Εντυπωσιακά στοιχεία τηλεθέασης για τον Οκτώβριο

Τα στοιχεία τηλεθέασης που αφορούν το διάστημα από τις 5 Σεπτεμβρίου έως και τις 25 Οκτωβρίου επιβεβαιώνουν την απήχηση της εκπομπής στο κοινό. Κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, το μέσο μερίδιο τηλεθέασης για το «Σαββατοκύριακο από τις 5» διαμορφώθηκε σε ένα αξιοσημείωτο 8,2%.

Η εκπομπή σημείωσε ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις σε συγκεκριμένες δημογραφικές ομάδες. Ειδικότερα, στο ανδρικό κοινό ηλικίας 55-64 ετών, το μέσο μερίδιο τηλεθέασης ανήλθε στο 9,5%. Αυτά τα ποσοστά υπογραμμίζουν την ικανότητα της εκπομπής να προσεγγίζει και να διατηρεί το ενδιαφέρον ενός σημαντικού τμήματος του τηλεοπτικού κοινού.

Κορυφαία επίδοση και απήχηση στο κοινό

Μία από τις πιο θετικές επιδόσεις της εκπομπής καταγράφηκε στις 17 Οκτωβρίου. Εκείνη την ημέρα, το μέσο μερίδιο τηλεθέασης του «Σαββατοκύριακο από τις 5» έφτασε το εντυπωσιακό 11,3%. Η επίδοση αυτή αναδεικνύει τις δυνατότητες της εκπομπής να φτάνει σε υψηλά επίπεδα απήχησης σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές.

Σε καθημερινή βάση, την εκπομπή παρακολουθούν κατά μέσο όρο 52.000 τηλεθεατές. Η συνολική της κάλυψη, δηλαδή ο αριθμός των τηλεθεατών που την παρακολούθησαν έστω και για ένα λεπτό στο εξεταζόμενο διάστημα, ανέρχεται σε 314.000 τηλεθεατές. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν την ευρεία απήχηση της εκπομπής στο κοινό και την ικανότητά της να προσελκύει ένα μεγάλο σύνολο τηλεθεατών.

Σταθερή επιλογή για την ενημέρωση του Σαββατοκύριακου

Η επιτυχία του «Σαββατοκύριακο από τις 5» βασίζεται σε μια σειρά από παράγοντες. Η συνέπεια στην παρουσίαση, η έγκυρη ενημέρωση που παρέχεται στους τηλεθεατές και το ομαδικό πνεύμα που διακρίνει όλους τους συντελεστές αποτελούν τα θεμέλια αυτής της πορείας.

Η εκπομπή συνεχίζει να αποτελεί μία από τις σταθερές επιλογές του κοινού για την ενημέρωση του Σαββατοκύριακου. Μέσα από την πορεία της, ενισχύει την παρουσία του ΕΡΤnews στον τηλεοπτικό χάρτη, καθιερώνοντας το κανάλι ως μια αξιόπιστη πηγή ενημέρωσης και ψυχαγωγίας για τους τηλεθεατές.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis