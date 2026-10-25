«Ντέρτι»: Ο Γιάννης αποκαλύπτει στη Στέλλα πως η υπόθεση ήταν στημένη

Η καθηλωτική ιστορία του «Ντέρτι» συνεχίζει να ξετυλίγεται στην οθόνη του ΑΝΤ1, με νέα επεισόδια που θα προβληθούν από τη Δευτέρα 26 έως και την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, στις 22:30. Η Στέλλα βρίσκεται ξαφνικά αντιμέτωπη με δύο εντελώς διαφορετικές αλήθειες, γεγονός που κλονίζει την εμπιστοσύνη της στον Άρη και θέτει σε σοβαρή δοκιμασία όσα έχουν γεννηθεί ανάμεσά τους. Η συνάντησή της με τον Γιάννη ξυπνά παλιές πληγές και φέρνει στο φως μια ανατρεπτική αποκάλυψη.

Οι αποκαλύψεις του Γιάννη και οι κρυφές προθέσεις

Στο 16ο επεισόδιο, ο Γιάννης αποκαλύπτει στη Στέλλα ότι η όλη υπόθεση ήταν στημένη με σκοπό να την παγιδεύσουν. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, ο στόχος ήταν να την αναγκάσουν να επιστρέψει στη μητέρα της, προκειμένου να καταφέρουν να πιάσουν τον Αβραμίδη. Ωστόσο, ο Γιάννης αποκρύπτει επιμελώς τη δική του εμπλοκή σε αυτή την υπόθεση, κρατώντας κρυφά τα πραγματικά του κίνητρα.

Αυτή η αποκάλυψη καθιστά αναπόφευκτη τη σύγκρουση ανάμεσα στη Στέλλα και τον Άρη, καθώς η εμπιστοσύνη της έχει κλονιστεί βαθιά. Η Στέλλα παλεύει να ξεχωρίσει ποιον μπορεί πραγματικά να πιστέψει, ενώ ετοιμάζεται για μία τελευταία συνάντηση με τον Γιάννη, προσπαθώντας να βρει τις απαντήσεις που αναζητά.

Παράλληλες εξελίξεις και νέες εντάσεις

Την ίδια στιγμή, η Ξένια βιώνει έντονο φόβο πως χάνει τον Λευτέρη. Εκείνος ξεσπά για τα όνειρα που νιώθει πως έχασε και για τη θέση του μέσα στην οικογένεια, με την Ξένια να πιστεύει ότι η Στέλλα είναι αυτή που τον παρασύρει σε τέτοιες σκέψεις. Η σχέση της Ξένιας με τη Στέλλα παραμένει εύθραυστη, προσθέτοντας ένα ακόμη επίπεδο έντασης στις προσωπικές τους σχέσεις.

Ο Δήμος και η Καίτη προχωρούν αποφασιστικά προς τον γάμο τους, ενώ ο Άρης και ο Παύλος βρίσκονται σε εντατικές προετοιμασίες για μια επιχείρηση εναντίον του Αλέκου. Η επιχείρηση αυτή σχεδιάζεται εν όψει της παραλαβής ενός νέου φορτίου, γεγονός που προϊδεάζει για κρίσιμες εξελίξεις.

Προετοιμασίες και μυστικά σχέδια

Ο Πασχάλης ετοιμάζεται να επιστρέψει στην υπηρεσία του και ζητά από τον Λεωνίδα να του παραδώσει το κλειδί που βρέθηκε στα πράγματα του Κωστή. Σκοπός του είναι να το ερευνήσει κρυφά, προσπαθώντας να ανακαλύψει τι κρύβεται πίσω από αυτό το εύρημα. Παράλληλα, ο Πασχάλης και η Βούλα προσπαθούν να προστατέψουν τη Φανή, χωρίς να χάσουν ξανά την εμπιστοσύνη της.

Ενώ όλα αυτά συμβαίνουν, μια νέα προδοσία ετοιμάζεται πίσω από την πλάτη της Στέλλας, αλλά και πίσω από την πλάτη του Άρη, δημιουργώντας ένα κλίμα ανασφάλειας και απρόβλεπτων εξελίξεων για τους πρωταγωνιστές της σειράς.

Απρόοπτα και ανατροπές στο ραντεβού

Στο 17ο επεισόδιο, η Στέλλα είναι σοκαρισμένη και απογοητευμένη, καθώς ο Γιάννης δεν εμφανίστηκε στο ραντεβού τους. Μετά από αυτή την εξέλιξη, η Στέλλα και ο Άρης ξαναβρίσκουν την εμπιστοσύνη τους, όμως κανείς από τους δύο δεν υποψιάζεται τι μπορεί να συμβαίνει εν αγνοία τους. Η Ξένια παρατηρεί τον Λευτέρη να απομακρύνεται όλο και περισσότερο από εκείνη, ενώ η σχέση της με τη Στέλλα εξακολουθεί να είναι εύθραυστη.

Ο Αλέκος ετοιμάζεται για την παραλαβή του φορτίου, αλλά ένα κακό προαίσθημα τον κάνει να προετοιμάσει την Ξένια για την περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά, υποδηλώνοντας πιθανές δυσάρεστες εξελίξεις.

Με πληροφορίες από: Newsit