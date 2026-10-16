Τέσσερις πρεμιέρες εκπομπών σε Mega, ΣΚΑΪ και OPEN σηματοδοτούν τη νέα τηλεοπτική σεζόν

Τέσσερις εκπομπές κατεβαίνουν από σήμερα στη μάχη για την τηλεθέαση στη νέα σεζόν, σε τρία διαφορετικά κανάλια. Από αυτές, οι τρεις είναι ήδη γνωστές στο τηλεοπτικό κοινό, ενώ μία κάνει την παρθενική της εμφάνιση. Οι πρεμιέρες αυτές σηματοδοτούν την έναρξη μιας νέας τηλεοπτικής περιόδου, φέρνοντας στην οθόνη ένα μείγμα από έρευνα, επιχειρηματικότητα, ψυχαγωγία και κοινωνικά θέματα.

Η Αγγελική Νικολούλη επιστρέφει με το «Φως στο τούνελ»

Στις 23:20, το Mega «σηκώνει αυλαία» για το «Φως στο τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη, η οποία κάνει ποδαρικό στην 32η σεζόν της εκπομπής. Η πρεμιέρα αυτή έχει μια ιδιαιτερότητα, καθώς η δημοσιογράφος εμφανίζεται με μαύρο κοστούμι στο προωθητικό οπτικοακουστικό και φωτογραφικό υλικό της εκπομπής.

Το πρώτο θρίλερ της σεζόν αφορά μια υπόθεση που εκτυλίσσεται σε χώρο ασφαλείας, όπου, παρά τις 50 κάμερες κλειστού κυκλώματος, δεν καταγράφηκε το παραμικρό. Η ενδυματολογική επιλογή της Αγγελικής Νικολούλη έχει συγκεκριμένο λόγο, όπως η ίδια εξομολογήθηκε σε συνέντευξη στο Hello!.

Συνήθως, στις πρεμιέρες του «Τούνελ» προτιμά το λευκό, ένα χρώμα που σηματοδοτεί για εκείνη το νέο ξεκίνημα και το ταξίδι προς το φως. Το κόκκινο, από την άλλη, το επιλέγει σε δύσκολες και σύνθετες υποθέσεις, όταν αρχίζει να διαφαίνεται μια χαραμάδα φωτός μέσα από το σκοτάδι. Η ίδια ανέφερε πως το πένθος από την απώλεια της μητέρας της είναι ακόμα νωπό, εξηγώντας έτσι την επιλογή του μαύρου κοστουμιού. Δήλωσε επίσης ότι θα έρθει και πάλι η στιγμή του κόκκινου.

Το «Dragons' Den» ανοίγει νέο κεφάλαιο στον ΣΚΑΪ

Το «Dragons' Den» ανοίγει νέο κεφάλαιο μεταδόσεων, αυτή τη φορά από τον ΣΚΑΪ, με την πρεμιέρα του να είναι προγραμματισμένη για σήμερα στις 22:10. Το μοναδικό τηλεοπτικό σόου με θέμα την επιχειρηματικότητα έρχεται να επιβεβαιώσει τη δυναμική είσοδο που έχει κάνει ο τομέας της τεχνητής νοημοσύνης (AI) στις επιχειρήσεις.

Οι «Dragons» Χάρης Βαφειάς, Μαρία Χατζηστεφανή, Λέων Γιοχάη, Γιάννης Τσιώρης, Αντώνης Καράτζης, Ελευθερία Ζούρου και Κώστας Χαλκιάς είναι έτοιμοι να ρισκάρουν, να διεκδικήσουν, να διαπραγματευτούν και να επενδύσουν σε νέες επιχειρηματικές ιδέες.

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος υποδέχεται τους πρώτους καλεσμένους του

Αμέσως μετά το «Dragons' Den», στις 00:10, αρχίζει για φέτος το νυχτερινό τοκ σόου «Στην αγκαλιά του Φάνη» στον ΣΚΑΪ. Ο Φάνης Λαμπρόπουλος υποδέχεται τους πρώτους του καλεσμένους σε ένα «ό,τι να 'ναι» τοκ σόου.

Στην πρεμιέρα θα φιλοξενήσει τους ηθοποιούς Ιζαμπέλα Φούλοπ και Βαγγέλη Κακουριώτη, οι οποίοι αποτελούν το πρωταγωνιστικό δίδυμο της σειράς «Μπλε ώρες». Στη συνέχεια, θα υποδεχθεί και τη Ρένα Μόρφη.

Νέα εκπομπή για τη στεγαστική κρίση στο OPEN

Νωρίτερα από κάθε άλλη εκπομπή, στις 19:50, θα κάνει την παρθενική της εμφάνιση στον αέρα του OPEN η εκπομπή «Ποιός παίρνει το κλειδί;». Ο οικοδεσπότης της εκπομπής είναι ο Πέτρος Χατζησταύρου, γνωστός και ως «mr Pocket».

Η εκπομπή έρχεται σε μια περίοδο που η στεγαστική κρίση γιγαντώνεται, με τον σταθμό να αξιοποιεί το συγκεκριμένο κοινωνικό ζήτημα.

Με πληροφορίες από: Topontiki