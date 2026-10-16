Η «Μηχανή του Χρόνου» επιστρέφει για 11η σεζόν στη MagentaTV

Η εκπομπή «Μηχανή του Χρόνου», με τον Χρίστο Βασιλόπουλο, επιστρέφει για την 11η σεζόν της στη MagentaTV. Η νέα σειρά επεισοδίων έχει ως στόχο να ρίξει φως σε γεγονότα και ιστορίες που σημάδεψαν την Ελλάδα, διαμορφώνοντας την ιστορία και τον πολιτισμό της χώρας. Η πρεμιέρα της νέας σεζόν έχει οριστεί για τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, στις 21:00, στο Magenta History.

Η επιστροφή της «Μηχανής του Χρόνου»

Η «Μηχανή του Χρόνου», υπό την επιμέλεια και παρουσίαση του Χρίστου Βασιλόπουλου, επανέρχεται στις τηλεοπτικές οθόνες για την ενδέκατη συνεχόμενη σεζόν της. Η εκπομπή, γνωστή για την εμβάθυνσή της σε ιστορικά θέματα, θα παρουσιάσει νέα επεισόδια που αναδεικνύουν πτυχές της ελληνικής ιστορίας και του πολιτισμού.

Κάθε επεισόδιο είναι σχεδιασμένο να φωτίζει σημαντικά γεγονότα και προσωπικότητες, προσφέροντας μια λεπτομερή καταγραφή που συμβάλλει στην κατανόηση της πορείας της Ελλάδας μέσα στον χρόνο. Η επιστροφή της εκπομπής αναμένεται να συνεχίσει την παράδοση της ποιοτικής δημοσιογραφικής έρευνας και παρουσίασης.

Το πρώτο επεισόδιο: Οι εμπορικές στοές της Αθήνας

Το πρώτο επεισόδιο της νέας σεζόν, που θα προβληθεί τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 21:00, είναι αφιερωμένο στις εμπορικές στοές της Αθήνας. Αυτές οι στοές γνώρισαν μεγάλη ακμή κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα και αποτέλεσαν σημαντικά κέντρα εμπορικής και κοινωνικής δραστηριότητας στην πρωτεύουσα.

Στο κέντρο της Αθήνας υπήρχαν περίπου 40 τέτοιες στοές, ανάμεσά τους η Στοά Χόλιγουντ, η Στοά Όπερας και η Στοά Ορφανίδου. Οι στοές αυτές φιλοξενούσαν μια μεγάλη ποικιλία καταστημάτων, προσφέροντας προϊόντα που κάλυπταν ευρύ φάσμα αναγκών και ενδιαφερόντων, από είδη ένδυσης και δίσκους μουσικής μέχρι αντίκες και συλλεκτικά αντικείμενα.

Η εκπομπή ανατρέχει στην εποχή της μεγάλης εμπορικής τους άνθησης, αναδεικνύοντας τον ιδιαίτερο ρόλο που διαδραμάτισαν στην οικονομική και καθημερινή ζωή των Αθηναίων. Η παρουσίαση αυτής της πτυχής της αστικής ιστορίας προσφέρει μια ματιά στον τρόπο που λειτουργούσε η πόλη σε περασμένες δεκαετίες.

Το δεύτερο επεισόδιο: Η Σφαγή της Βιάννου

Το δεύτερο επεισόδιο της νέας σεζόν θα προβληθεί τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, στις 21:00, επίσης στο Magenta History. Αυτό το επεισόδιο είναι αφιερωμένο στη Σφαγή της Βιάννου στην Κρήτη, ένα τραγικό γεγονός που συνέβη κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Τον Σεπτέμβριο του 1943, οι γερμανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν μια καταδρομική επιχείρηση στην περιοχή Βιάννου-Ιεράπετρας. Κατά τη διάρκεια αυτής της επιχείρησης, εκτέλεσαν περισσότερους από 450 αμάχους και κατέστρεψαν σχεδόν 20 χωριά, αφήνοντας πίσω τους μια βαριά κληρονομιά πόνου και καταστροφής.

Η «Μηχανή του Χρόνου» παρουσιάζει μαρτυρίες και ντοκουμέντα από επιζώντες, ανασυνθέτοντας τα γεγονότα της επιχείρησης με ακρίβεια. Επιπλέον, καταγράφεται η τύχη των στρατηγών Μπρόγιερ και Μίλερ, οι οποίοι διέταξαν τη σφαγή. Μετά τον πόλεμο, συνελήφθησαν, δικάστηκαν και εκτελέστηκαν στην Αθήνα, αποτελώντας μία από τις ελάχιστες περιπτώσεις στον ευρωπαϊκό νότο όπου εγκληματίες πολέμου τιμωρήθηκαν για τις πράξεις τους.

Πρόγραμμα προβολής και διαθεσιμότητα

Η εκπομπή «Μηχανή του Χρόνου» θα προβάλλεται κάθε Δευτέρα, στις 21:00, στο κανάλι Magenta History. Αυτή η σταθερή ημέρα και ώρα προβολής δίνει τη δυνατότητα στους τηλεθεατές να παρακολουθούν συστηματικά τα νέα επεισόδια.

Για όσους δεν καταφέρουν να παρακολουθήσουν την εκπομπή ζωντανά, υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης στην On Demand υπηρεσία της MagentaTV. Μετά την αρχική προβολή στο κανάλι, κάθε επεισόδιο θα είναι διαθέσιμο στην υπηρεσία, προσφέροντας ευελιξία στην παρακολούθηση.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki