Ο Άρης Παναγιωτίδης προσωρινός διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΤ

Ο Άρης Παναγιωτίδης, ο οποίος διατελεί γενικός διευθυντής της ΕΡΤ3, προτείνεται ως προσωρινός διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΤ ΑΕ, μετά την παραίτηση του Κωνσταντίνου Παπαβασιλείου από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Την εισήγηση ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, και θα υποβληθεί στην προσεχή Γενική Συνέλευση της ΕΡΤ.

Η πρόταση για τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, ο Άρης Παναγιωτίδης προτείνεται για τη θέση του προσωρινού διευθύνοντος συμβούλου της ΕΡΤ ΑΕ. Η εισήγηση αυτή θα τεθεί προς έγκριση στην προσεχή Γενική Συνέλευση της ΕΡΤ, ακολουθώντας τις προβλέψεις του νόμου 5062/2023, ο οποίος αφορά το νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα.

Η επιλογή του κ. Παναγιωτίδη σηματοδοτεί τη συνεχιζόμενη έμπρακτη εμπιστοσύνη στο στελεχιακό δυναμικό της ΕΡΤ. Εκφράζεται παράλληλα η βεβαιότητα ότι τα νέα και τα υφιστάμενα μέλη της διοίκησης, καθώς και το προσωπικό της ΕΡΤ Α.Ε., θα συνεχίσουν να ανταποκρίνονται στην αποστολή τους, παρέχοντας υψηλής ποιότητας ενημέρωση και ψυχαγωγία, προσβάσιμη σε όλους τους Έλληνες, με σεβασμό στα χρήματα των φορολογουμένων.

Η αποχώρηση του Κωνσταντίνου Παπαβασιλείου

Στην ίδια Γενική Συνέλευση, ο Παύλος Μαρινάκης θα αποδεχθεί την παραίτηση του απερχόμενου διευθύνοντος συμβούλου, Κωνσταντίνου Παπαβασιλείου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξέφρασε θερμές ευχαριστίες στον κ. Παπαβασιλείου για την πολύτιμη συνεισφορά του στη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση.

Ο Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου υπηρέτησε την ΕΡΤ επί σειρά ετών από διάφορες θέσεις ευθύνης, με κορυφαία αυτή του διευθύνοντος συμβούλου. Είχε οριστεί σε αυτή τη θέση τον Ιανουάριο του 2025, μέσω της διαδικασίας που προβλέπει ο ανωτέρω νόμος.

Η διαδικασία για την πλήρωση της θέσης

Μετά την ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης, ο αρμόδης υφυπουργός και η αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης θα εκκινήσουν τις απαραίτητες ενέργειες για την πλήρωση της θέσης του διευθύνοντος συμβούλου. Στόχος είναι η διαδικασία να προχωρήσει το συντομότερο δυνατόν.

Η επιλογή του μόνιμου διευθύνοντος συμβούλου θα διεξαχθεί από το ΑΣΕΠ, με βάση τις αρχές της απόλυτης διαφάνειας και αξιοκρατίας, και με σεβασμό στην ισχύουσα νομοθεσία. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος, υποβολή αιτήσεων, μοριοδότηση τυπικών προσόντων και γραπτές εξετάσεις.

Το προφίλ του Άρη Παναγιωτίδη

Ο Άρης Παναγιωτίδης διαθέτει πολυετή και ιδιαίτερα σημαντική προϋπηρεσία στον χώρο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, έχοντας υπηρετήσει την ΕΡΤ επί 25 χρόνια. Προέρχεται από τα «σπλάχνα» της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης και έχει διανύσει μια μακρά επαγγελματική πορεία στην ΕΡΤ και στην ΕΡΤ3.

Από τον Ιανουάριο του 2026, ο κ. Παναγιωτίδης είναι Γενικός Διευθυντής της ΕΡΤ3. Από αυτή τη θέση, έχει συνδράμει στον εμπλουτισμό των προγραμμάτων του καναλιού με νέες εκπομπές και περιεχόμενο, καθώς και στην αναβάθμιση του τεχνικού εξοπλισμού. Επίσης, είχε σημαντική συμβολή στο πρότζεκτ του νέου κτηρίου που θα στεγάσει την ΕΡΤ3. Ο αρμόδιος υφυπουργός Παύλος Μαρινάκης και ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος, που έχουν συμβάλει ουσιαστικά στη δυναμική ανάπτυξη και την ποιοτική αναβάθμιση του τηλεοπτικού προϊόντος της ΕΡΤ, δίνουν ακόμη μία ψήφο εμπιστοσύνης στο στελεχιακό δυναμικό της, επιλέγοντας έναν άνθρωπο με σημαντικό μερίδιο στο success story της ΕΡΤ3.

Στο παρελθόν, έχει βρεθεί σε καίριες θέσεις ευθύνης, όπως Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Παραγωγής – Τεχνικής Λειτουργίας & Ανάπτυξης και Διευθυντής Παραγωγής Ενημερωτικών Εκπομπών της ΕΡΤ3. Έχει διαχειριστεί με επιτυχία απαιτητικά και σύνθετα πρότζεκτ στον χώρο της παραγωγής και της διοίκησης, διαθέτοντας βαθιά γνώση στον σχεδιασμό, στην οργάνωση και στον συντονισμό απαιτητικών τηλεοπτικών εγχειρημάτων, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών ενημερωτικών και αθλητικών διοργανώσεων.

Σπουδές και θεσμική παρουσία

Ο Άρης Παναγιωτίδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη τον Φεβρουάριο του 1976. Πραγματοποίησε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στη Μεγάλη Βρετανία, όπου μέχρι το 1999 απέκτησε Πτυχίο και Μεταπτυχιακό στο πεδίο των Τεχνών στην Παραγωγή ΜΜΕ. Ομιλεί αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά.

Πέρα από την επαγγελματική του πορεία, ο κ. Παναγιωτίδης έχει σημαντική παρουσία σε θεσμικούς και πολιτιστικούς φορείς. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, καθώς και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΧΑΝΘ.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit