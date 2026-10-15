Η EON γίνεται Nova TV με αναβαθμισμένη εμπειρία θέασης

Μια σημαντική αλλαγή έρχεται στον χώρο της τηλεοπτικής ψυχαγωγίας, καθώς από τις 15 Οκτωβρίου η πλατφόρμα EON δίνει τη θέση της στη Nova TV. Η μετάβαση αυτή σηματοδοτεί την έναρξη μιας αναβαθμισμένης εμπειρίας θέασης, φέρνοντας μαζί της ένα νέο look, αυξημένη ταχύτητα και μια φρέσκια αίσθηση για τους συνδρομητές.

Η μετάβαση στη Nova TV και η αναβάθμιση

Η αλλαγή από την EON στη Nova TV, η οποία τίθεται σε ισχύ από τις 15 Οκτωβρίου, δεν περιορίζεται απλώς σε μια μετονομασία. Αντιθέτως, πρόκειται για μια ολοκληρωμένη αναβάθμιση της τηλεοπτικής εμπειρίας, με στόχο να καταστήσει την εύρεση περιεχομένου πιο γρήγορη από ποτέ. Παράλληλα, η νέα πλατφόρμα υπόσχεται την καλύτερη δυνατή οπτικοποίηση του διαθέσιμου υλικού.

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του λανσαρίσματος της τρίτης γενιάς της cloud-based πλατφόρμας τηλεόρασης και ψυχαγωγίας της United Group. Η United Group αποτελεί κορυφαίο όμιλο τηλεπικοινωνιών, μέσων ενημέρωσης και τεχνολογίας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με τη Nova να είναι μέλος του.

Νέα αισθητική και ευκολότερη πλοήγηση

Οι συνδρομητές της Nova TV θα απολαύσουν μια εντελώς νέα χρωματική παλέτα και βελτιωμένη πλοήγηση. Τα νέα χρώματα έχουν σχεδιαστεί για να αναδεικνύουν το περιεχόμενο, μετατρέποντας την πλοήγηση σε μια κινηματογραφική εμπειρία. Το μενού της υπηρεσίας έχει αλλάξει διάταξη, προσφέροντας περισσότερο χώρο για την καλύτερη αποτύπωση του περιεχομένου, ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις στον σχεδιασμό πλατφορμών.

Η αρχική σελίδα της Nova TV εμπλουτίζεται σημαντικά με περισσότερες προτάσεις για τους χρήστες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι προσεχείς αθλητικές μεταδόσεις, η απευθείας μετάβαση σε καταλόγους περιεχομένου ανά είδος (genre), καθώς και τα πιο δημοφιλή προγράμματα της πλατφόρμας. Επιπλέον, εάν ο χρήστης παρακολουθούσε ζωντανό πρόγραμμα σε κάποιο κανάλι, η τηλεόραση θα το φέρνει στην πρώτη θέση της αρχικής σελίδας όταν ανοίξει ξανά τη Nova TV, διευκολύνοντας την άμεση συνέχιση της θέασης.

Βελτιωμένη ανακάλυψη περιεχομένου

Ένα από τα νέα χαρακτηριστικά είναι ο οπτικοποιημένος ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος (EPG), ο οποίος πλέον θα περιλαμβάνει πλούσιες εικόνες (thumbnails). Αυτό επιτρέπει στον χρήστη να διακρίνει αμέσως τι παίζει και να επιλέγει αυτό που του αρέσει με μεγαλύτερη ευκολία και ταχύτητα.

Η επιλογή του τι θα παρακολουθήσει κανείς γίνεται ακόμα πιο εύκολη χάρη στα preview videos. Αυτά τα σύντομα βίντεο θα είναι διαθέσιμα σε banners και στις σελίδες των assets, προσφέροντας μια γρήγορη ματιά στο περιεχόμενο πριν την τελική επιλογή. Παράλληλα, η προσωποποίηση περνάει σε άλλο επίπεδο με τα premium profiles και μια τεράστια ποικιλία από νέα, μοντέρνα avatars, επιτρέποντας στους χρήστες να προσαρμόσουν την εμπειρία τους.

Ειδικά προφίλ και προσβασιμότητα

Η Nova TV δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα ειδικά προφίλ, ξεκινώντας με το Kids Profile. Το παιδικό προφίλ αποκτά την ίδια αισθητική με τα προφίλ των ενηλίκων, διατηρώντας όμως στο 100% τον γονικό έλεγχο. Αυτό εξασφαλίζει τη μέγιστη προστασία για τους μικρούς τηλεθεατές. Οι αγαπημένοι παιδικοί ήρωες, ένας πλούσιος On Demand κατάλογος και η μεγαλύτερη ποικιλία παιδικών καναλιών στην αγορά, προσφέρουν μια τεράστια γκάμα θεάματος ειδικά για παιδιά.

Για πρώτη φορά, η πλατφόρμα εισάγει και το Visitor Mode. Μέσω αυτής της λειτουργίας, όλοι μπορούν να εξερευνήσουν το περιβάλλον και το περιεχόμενο της Nova TV χωρίς να χρειαστεί να συνδεθούν. Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να πλοηγηθούν ελεύθερα, να δουν καταλόγους και τίτλους, λαμβάνοντας μια πλήρη εικόνα της εμπειρίας που προσφέρει η Nova TV. Τέλος, η σύνδεση στην πλατφόρμα γίνεται πλέον πιο γρήγορη και πιο απλή σε κάθε συσκευή, βελτιώνοντας την προσβασιμότητα για όλους τους χρήστες.

Με πληροφορίες από: Topontiki