Netflix: Μαζικές απολύσεις 1.000 εργαζομένων

Το Netflix προχωρά σε 1.000 απολύσεις εργαζομένων παγκοσμίως, καταργώντας περίπου το 6% των θέσεων εργασίας του. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη περικοπή προσωπικού της εταιρείας από το 2022, με τις αλλαγές να επηρεάζουν κυρίως τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού, νομικών υπηρεσιών, προϊόντων και τεχνολογίας. Η απόφαση ανακοινώθηκε την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, σε μια περίοδο σημαντικών ανακατατάξεων στον κλάδο του streaming.

Ο λόγος πίσω από τις περικοπές

Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς η εταιρεία αντιμετωπίζει αυξανόμενο ανταγωνισμό και πιέσεις για ταχύτερη ανάπτυξη. Το Netflix καλείται να διατηρήσει το ενδιαφέρον των συνδρομητών του, ενώ το YouTube και το TikTok διεκδικούν ολοένα μεγαλύτερο μερίδιο από τον χρόνο που αφιερώνουν οι χρήστες στην ψηφιακή ψυχαγωγία.

Ο Τεντ Σαράντος, ένας εκ των δύο διευθυνόντων συμβούλων του Netflix, είχε παραδεχθεί τον προηγούμενο μήνα, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου Bloomberg Screentime, ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του. Είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Δεν αναπτυσσόμαστε τόσο γρήγορα όσο θα ήθελα».

Εσωτερική ενημέρωση και στρατηγική της εταιρείας

Οι δύο διευθύνοντες σύμβουλοι του Netflix, Τεντ Σαράντος και Γκρεγκ Πίτερς, απέστειλαν ηλεκτρονικό μήνυμα στο προσωπικό, εξηγώντας ότι οι οργανωτικές αλλαγές αποσκοπούν στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων της εταιρείας. Στο μήνυμά τους ανέφεραν: «Η αποστολή μας, να ψυχαγωγούμε τον κόσμο, είναι φιλόδοξη και η εκπλήρωσή της απαιτεί να είμαστε πειθαρχημένοι ως προς το πού δίνουμε προτεραιότητα στους ανθρώπους και στους πόρους μας».

Παρά τις απολύσεις, η διοίκηση ξεκαθάρισε ότι το Netflix θα «συνεχίσει να επενδύει δυναμικά σε τομείς με σημαντικό αντίκτυπο, ώστε να βελτιώσει την υπηρεσία του και να ενισχύσει περαιτέρω την ανάπτυξη και την καινοτομία». Στο ίδιο μήνυμα επισημαίνεται ότι η εταιρεία εξακολουθεί να κινείται εντός των οικονομικών προβλέψεών της.

Το τοπίο του streaming και ο ανταγωνισμός

Οι περικοπές προσωπικού έρχονται ενώ η αγορά των υπηρεσιών streaming βρίσκεται σε φάση συγκέντρωσης, με τις μεγάλες εταιρείες του κλάδου να επιδιώκουν την ενίσχυση της θέσης τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η συμφωνία συγχώνευσης ύψους 110 δισ. δολαρίων μεταξύ της Paramount και της Warner Bros., στην οποία ανήκει το HBO.

Το Netflix είχε βρεθεί κοντά στη σύναψη δικής του συμφωνίας με τη Warner Bros., ωστόσο η Paramount επικράτησε τελικά, καταθέτοντας υψηλότερη προσφορά. Την ίδια στιγμή, ο ανταγωνισμός δεν περιορίζεται στις συνδρομητικές πλατφόρμες, καθώς το YouTube και το TikTok προσφέρουν δωρεάν περιεχόμενο και προσελκύουν εκατομμύρια θεατές, διεκδικώντας την προσοχή τους.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr