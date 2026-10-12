ΕΣΡ: Πρόστιμα 135.000 ευρώ σε τέσσερα ΜΜΕ για την κάλυψη της αυτοκτονίας στην Ηλιούπολη

Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) προχώρησε στην επιβολή χρηματικών κυρώσεων συνολικού ύψους 135.000 ευρώ σε τέσσερα μέσα ενημέρωσης. Τα πρόστιμα αφορούν τον τρόπο κάλυψης της υπόθεσης αυτοκτονίας δύο ανήλικων κοριτσιών στην Ηλιούπολη, ένα γεγονός που συνέβη τον περασμένο Μάιο. Συγκεκριμένα, κυρώσεις επιβλήθηκαν στους τηλεοπτικούς σταθμούς Mega, Star, Open, καθώς και στον ιστότοπο Pronews.gr.

Οι λόγοι των κυρώσεων από το ΕΣΡ

Η απόφαση του ΕΣΡ βασίστηκε κυρίως στη μετάδοση πλάνων από το σημείο όπου βρέθηκαν νεκρά τα δύο έφηβα κορίτσια. Η προβολή τέτοιων εικόνων κρίθηκε ότι παραβιάζει τις αρχές δεοντολογίας και ευθύνης που πρέπει να διέπουν την κάλυψη ευαίσθητων θεμάτων.

Επιπλέον, αιτία για την επιβολή των προστίμων αποτέλεσε η προβολή ενός σημειώματος που είχαν αφήσει οι μαθήτριες πριν από την αυτοκτονία τους. Οι ενέργειες αυτές θεωρήθηκαν ότι επιτείνουν τον πόνο των οικείων και θέτουν σε κίνδυνο την ηθική και πνευματική ανάπτυξη των ανηλίκων.

Το πρόστιμο στον τηλεοπτικό σταθμό Mega

Στον τηλεοπτικό σταθμό Mega επιβλήθηκε χρηματική κύρωση ύψους 30.000 ευρώ. Η συγκεκριμένη κύρωση αφορά τη «μετάδοση γεγονότων χωρίς προσοχή και αίσθημα ευθύνης κατ’ εξακολούθηση». Οι παραβάσεις αυτές διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια των εκπομπών «Live News» και του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του σταθμού, την 12η Μαΐου 2026.

Ωστόσο, η μητρική εταιρεία του Mega απαλλάχθηκε ομόφωνα από την κατηγορία της «υποχρέωσης σεβασμού μνήμης νεκρών και ιδιωτικού βίου οικείων θανόντων», σύμφωνα με την απόφαση του ΕΣΡ. Η απαλλαγή αυτή υποδηλώνει ότι, παρά τις διαπιστωμένες παραβάσεις, δεν κρίθηκε ότι παραβιάστηκε η μνήμη των θανόντων ή ο ιδιωτικός βίος των συγγενών τους.

Οι κυρώσεις στο Star

Ο τηλεοπτικός σταθμός Star δέχθηκε τρία πρόστιμα, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στις 45.000 ευρώ. Κάθε ένα από αυτά τα πρόστιμα ανήλθε σε 15.000 ευρώ. Το πρώτο αφορούσε την «προβολή χωρίς σπουδαίο λόγο εικόνων και ήχων που επιτείνουν τον πόνο στα άτομα του άμεσου περιβάλλοντος των αναφερόμενων προσώπων».

Το δεύτερο πρόστιμο επιβλήθηκε για τη «μετάδοση των γεγονότων χωρίς το απαιτούμενο αίσθημα ευθύνης», ενώ το τρίτο πρόστιμο αφορούσε τη «μετάδοση προγράμματος που θέτει σε κίνδυνο την ηθική και πνευματική ανάπτυξη των ανηλίκων». Όλες οι παραβάσεις σχετίζονται με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του καναλιού, που μεταδόθηκε την 12η Μαΐου 2026.

Το πρόστιμο στο Pronews.gr

Ανάλογες κυρώσεις, ύψους 45.000 ευρώ συνολικά, επιβλήθηκαν και στον ιστότοπο Pronews.gr. Τα πρόστιμα αυτά, αποτελούμενα από τρία επιμέρους ποσά των 15.000 ευρώ, αφορούσαν την ανάρτηση στο Instagram ενός βίντεο που απεικόνιζε την πτώση των δύο κοριτσιών. Η συγκεκριμένη ανάρτηση χαρακτηρίστηκε ως αναδημοσίευση από το Star.

Οι λόγοι επιβολής των προστίμων ήταν οι ίδιοι με αυτούς που επιβλήθηκαν στο Star, δηλαδή η προβολή εικόνων που επιτείνουν τον πόνο, η μετάδοση γεγονότων χωρίς αίσθημα ευθύνης και η μετάδοση προγράμματος που θέτει σε κίνδυνο την ανάπτυξη των ανηλίκων. Η Αρχή έκρινε ότι η αναδημοσίευση του υλικού συνιστά παράβαση των ίδιων αρχών δεοντολογίας.

Η απόφαση για τον τηλεοπτικό σταθμό Open

Τέλος, στον τηλεοπτικό σταθμό Open επιβλήθηκε ομοφώνως πρόστιμο ύψους 15.000 ευρώ. Το σκεπτικό της Αρχής, που εποπτεύει την τήρηση και εφαρμογή του νόμου για τα ΜΜΕ, αναφέρει ως αιτία την «αδιάκριτη παρέμβαση σε προσωπικό πόνο και πένθος και την πρόκληση πόνου σε πρόσωπα του αμέσου περιβάλλοντος θύματος αυτοχειρίας».

Η παράβαση αυτή διαπιστώθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του καναλιού, το οποίο μεταδόθηκε την 12η Μαΐου 2026. Παρόλα αυτά, ο σταθμός της Παιανίας απαλλάχθηκε, επίσης ομόφωνα, από την πιθανή παράβαση της νομοθεσίας περί «σεβασμού της μνήμης νεκρού».

Με πληροφορίες από: Topontiki