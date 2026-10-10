Αναζητείται νέος διευθύνων σύμβουλος στην ΕΡΤ: Τα πρόσωπα που διεκδικούν τη θέση

Αλλαγές σημειώνονται στις καρέκλες του Ραδιομεγάρου, καθώς η παραίτηση του Κωνσταντίνου Παπαβασιλείου από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της ΕΡΤ ΑΕ έχει δρομολογήσει εξελίξεις. Η διαδικασία επιλογής του επόμενου CEO, ο οποίος θα έχει πενταετή θητεία, θα ακολουθήσει μέσω ΑΣΕΠ. Μέχρι την οριστική τοποθέτηση, αναμένεται να οριστεί προσωρινός διευθύνων σύμβουλος, γεγονός που φέρνει ένα ντόμινο διευθετήσεων στην κρατική τηλεόραση και ραδιοφωνία.

Η παραίτηση του Κωνσταντίνου Παπαβασιλείου και η προηγούμενη θητεία του

Ο Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου είχε αναλάβει τα καθήκοντά του ως διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΤ ΑΕ στις 14 Φεβρουαρίου του 2025, με την θητεία του να εκτείνεται έως το 2030. Η παραίτησή του έχει δημιουργήσει κενό στην ηγεσία του οργανισμού.

Πριν αναλάβει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, ο Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου είχε μακρά πορεία στην ΕΡΤ. Από το 2019 είχε διατελέσει γενικός διευθυντής Προγράμματος, ενώ τα προηγούμενα έτη είχε υπηρετήσει και ως οικονομικός διευθυντής της ΕΡΤ.

Η διαδοχή στην ηγεσία της ΕΡΤ

Ο Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου είχε διαδεχτεί την Κατερίνα Κασκανιώτη στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου. Η Κατερίνα Κασκανιώτη παρέμεινε στην ΕΡΤ ως CEO για 14 συνολικά μήνες, μετά την αποχώρηση του Κωνσταντίνου Ζούλα.

Η ίδια δεν είχε διεκδικήσει τη θέση καταθέτοντας τον φάκελό της στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για την επιτροπή αξιολόγησης της δημόσιας τηλεόρασης. Είχε δηλώσει την παραίτησή της στην ΕΡΤ ΑΕ, ανοίγοντας τον δρόμο για την τοποθέτηση του Κωνσταντίνου Παπαβασιλείου τον Φεβρουάριο του 2025.

Ο ρόλος του Βαγγέλη Λουριδά

Στο παρελθόν, ο γενικός διευθυντής των Οικονομικών Υπηρεσιών, Βαγγέλης Λουριδάς, είχε αναλάβει προσωρινά τη θέση του CEO. Αυτό είχε συμβεί μέχρι να διευθετηθούν οι λεπτομέρειες της τοποθέτησης του Κωνσταντίνου Παπαβασιλείου τον Φεβρουάριο του 2025.

Ο Βαγγέλης Λουριδάς είναι ένα από τα δύο πρόσωπα που αυτή τη στιγμή φέρονται να ανταγωνίζονται για τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου στην κρατική τηλεόραση και ραδιοφωνία. Διαθέτει μια, έστω και μικρή, προϋπηρεσία στα συγκεκριμένα καθήκοντα, γεγονός που τον καθιστά υποψήφιο.

Ο Άρης Παναγιωτίδης ως επικρατέστερος υποψήφιος

Ο δεύτερος υποψήφιος για τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου είναι ο Άρης Παναγιωτίδης, ο οποίος είναι γενικός διευθυντής της ΕΡΤ3. Ο Άρης Παναγιωτίδης θεωρείται πρόσωπο γενικής αποδοχής στο Ραδιομέγαρο.

Ανέλαβε τα καθήκοντά του ως γενικός διευθυντής της ΕΡΤ3 στις 29 Ιανουαρίου του 2026, περίπου έναν μήνα μετά την καθαίρεση της Σύνθιας Σάπικα τον Δεκέμβριο του 2025. Ήταν ανάμεσα σε όσους διεκδίκησαν τη θέση με την προβλεπόμενη διαδικασία του ΑΣΕΠ.

Μέχρι τώρα, ο Άρης Παναγιωτίδης θεωρείται το επικρατέστερο όνομα για την αντικατάσταση του Κωνσταντίνου Παπαβασιλείου. Έχει διατελέσει επικεφαλής στη Διεύθυνση Παραγωγής, Τεχνικής Λειτουργίας και Ανάπτυξης της ΕΡΤ3 και διαθέτει προϋπηρεσία 26 ετών στην ΕΡΤ3, με μεγάλη εμπειρία και γνώσεις στον χώρο.

Η διαδικασία επιλογής μέσω ΑΣΕΠ

Η επιλογή του διευθύνοντος συμβούλου της ΕΡΤ γίνεται βάσει των διατάξεων του νόμου 5253/2025. Ο νόμος αυτός ορίζει τη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων των γενικών διευθυντών της ΕΡΤ Α.Ε.

Συγκεκριμένα, η διαδικασία περιλαμβάνει δημόσια προκήρυξη της θέσης και αξιολόγηση των υποψηφίων από μια τριμελή επιτροπή. Αυτή η διαδικασία διασφαλίζει τη διαφάνεια και την αξιοκρατία στην επιλογή του προσώπου που θα αναλάβει τα ηνία της δημόσιας τηλεόρασης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis