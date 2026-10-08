Η σειρά «Το παιδί: Η επιστροφή» βραβεύτηκε στη Σεούλ και έρχεται με νέα επεισόδια στην ΕΡΤ

Η μαύρη κωμωδία της ΕΡΤ «Το Παιδί: Η Επιστροφή» διακρίθηκε στα Seoul International Drama Awards 2026, αποσπώντας το βραβείο Καλύτερης Σειράς. Παράλληλα με αυτή τη διεθνή αναγνώριση, η σειρά ετοιμάζεται να επιστρέψει στις οθόνες με νέα επεισόδια, τα οποία θα είναι διαθέσιμα αρχικά στο ERTFLIX και στη συνέχεια στην ΕΡΤ1.

Διεθνής διάκριση στη Σεούλ

Η σειρά της ΕΡΤ τιμήθηκε με το βραβείο Καλύτερης Σειράς στην κατηγορία International Competition των Seoul International Drama Awards 2026. Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, στη Σεούλ της Νότιας Κορέας, σε έναν σημαντικό διεθνή θεσμό της τηλεοπτικής βιομηχανίας που αναδεικνύει δημιουργίες από όλο τον κόσμο.

Το βραβείο παρέλαβε στην επίσημη τελετή ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, μαζί με τη δημιουργική ομάδα της σειράς και την εταιρεία παραγωγής Foss Productions. Στον ευχαριστήριο λόγο του, ο πρόεδρος της ΕΡΤ τόνισε την ιδιαίτερη αξία της διάκρισης, δεδομένου του υψηλού επιπέδου του φετινού ανταγωνισμού, με 352 παραγωγές από 46 χώρες να συμμετέχουν στη διοργάνωση. Επεσήμανε επίσης τη φιλοδοξία της ΕΡΤ να επενδύει στην ποιότητα και σε περιεχόμενο υψηλών προδιαγραφών, με στόχο τη διεύρυνση του αποτυπώματος της δημόσιας τηλεόρασης παγκοσμίως και τη μεταφορά της ελληνικής δημιουργίας σε κάθε γωνιά του κόσμου.

Η επιστροφή της σειράς με νέα επεισόδια

Η αγαπημένη σειρά επιστρέφει με οκτώ νέα επεισόδια, μετατρεπόμενη σε μίνι σειρά. Τα νέα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα στο ERTFLIX το πρώτο τρίμηνο του 2027, ενώ στη συνέχεια θα μεταδοθούν και από την ΕΡΤ1. Η επιστροφή αυτή έρχεται ως απάντηση στο αίτημα πολλών τηλεθεατών, φανατικών της σειράς, οι οποίοι είχαν εκφράσει την επιθυμία τους για τη συνέχισή της.

Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα η εταιρεία παραγωγής είχε ξεκινήσει crowdfunding για να μπορέσει να γυρίσει τον δεύτερο κύκλο. Η μίνι σειρά «Το Παιδί: Η Επιστροφή» αποτελεί πρωτοβουλία της ΕΡΤ, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να ξανασυναντήσει τους ήρωες και τον κόσμο της σειράς.

Οι συντελεστές πίσω από την επιτυχία

Η επιστροφή της σειράς φέρνει ξανά στην οθόνη τους βασικούς συντελεστές που την έκαναν αγαπητή. Το σενάριο υπογράφει ο Παναγιώτης Ιωσηφέλης, ενώ τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Στέφανος Μπλάτσος. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους επιστρέφουν οι Βασίλης Μπούτσικο, Ντένια Στασινοπούλου, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Ιζαμπέλα Μπαλτσαβιά, Άννα Μάσχα, Έλενα Τοπαλίδου, Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, Αλέξανδρος Λογοθέτης και Αλεξία Καλτσίκη, μεταξύ άλλων.

Η αναγνώριση και η απήχηση στο κοινό

Η σειρά «Το Παιδί» είχε αγαπηθεί ιδιαίτερα από το κοινό, καταγράφοντας περισσότερες από 18.000.000 θεάσεις στο ERTFLIX. Ξεχώρισε για την ιδιαίτερη ταυτότητά της και τη διαφορετική ματιά της, γεγονός που συνέβαλε στην ευρεία απήχησή της και στην αναμονή για τη συνέχεια της ιστορίας της.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr