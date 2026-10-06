Έντονο ξέσπασμα Νίκου Στραβελάκη κατά του Χαράλαμπου Λυκούδη

Σε έντονο ύφος ξέσπασε ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής του OPEN, Νίκος Στραβελάκης, κατά του δικηγόρου Χαράλαμπου Λυκούδη, με αφορμή μια προγραμματισμένη τηλεοπτική εμφάνιση που, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, δεν πραγματοποιήθηκε όπως είχε συμφωνηθεί. Ο κ. Στραβελάκης εξέφρασε δημόσια την ενόχλησή του τόσο για την αθέτηση της συμφωνίας όσο και για τον τρόπο που ισχυρίστηκε ότι του μίλησε ο κ. Λυκούδης σε τηλεφωνική επικοινωνία.

Η αθέτηση της συμφωνίας για τηλεοπτική εμφάνιση

Ο Νίκος Στραβελάκης υποστήριξε στον αέρα της εκπομπής του ότι είχε προσωπικά συνεννοηθεί με τον Χαράλαμπο Λυκούδη, ο οποίος είναι δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη, για συγκεκριμένη ώρα σύνδεσης. Όπως ανέφερε, είχαν μια εξαιρετική συνομιλία και είχαν καθορίσει συγκεκριμένη ώρα ραντεβού, με συνεργείο του OPEN να βρίσκεται σε ετοιμότητα για τη ζωντανή μετάδοση.

Ωστόσο, ο δημοσιογράφος ενημερώθηκε από το control room ότι ο κ. Λυκούδης εμφανίστηκε τελικά σε άλλο τηλεοπτικό σταθμό. Ο κ. Στραβελάκης του έστειλε μήνυμα, ζητώντας του να τηρήσει τη συμφωνία τους, λέγοντας «σας παρακαλώ, έχουμε μια συμφωνία, τηρήστε τον λόγο σας».

Η τηλεφωνική επικοινωνία και οι βαριές κουβέντες

Αμέσως μετά το κλείσιμο της εμφάνισης του κ. Λυκούδη στο άλλο κανάλι, ο Νίκος Στραβελάκης τον κάλεσε τηλεφωνικά. Κατά τη διάρκεια αυτής της επικοινωνίας, ο δημοσιογράφος ισχυρίστηκε ότι ο δικηγόρος του μίλησε με απαράδεκτο τρόπο. «Είπατε “σε μένα ρε είπες;”. Το λέω δημόσια. Καταγγέλλω τον κύριο Λυκούδη. “Σε μένα ρε είπες ότι δεν τηρώ τον λόγο μου;”» ανέφερε ο κ. Στραβελάκης, μεταφέροντας τα λόγια του δικηγόρου.

Ο παρουσιαστής εξέφρασε την έκπληξή του, δηλώνοντας ότι σε σαράντα χρόνια πορείας στον χώρο της ενημέρωσης δεν του έχει ξανατύχει ποτέ να του μιλήσει έτσι άνθρωπος, πόσο μάλλον νομικός που έχει δώσει όρκο και ασκεί ένα λειτούργημα. «Δεν μου έχει ξανατύχει ποτέ να μου μιλήσει έτσι άνθρωπος, νομικός, άνθρωπος που έχει δώσει όρκο και ο οποίος ασκεί ένα λειτούργημα. Τι να πω!» τόνισε χαρακτηριστικά.

Δημόσια καταγγελία και πρόθεση προσφυγής στον Δικηγορικό Σύλλογο

Ο Νίκος Στραβελάκης προχώρησε σε δημόσια καταγγελία του Χαράλαμπου Λυκούδη, λέγοντας «Κύριε Λυκούδη, ντροπή σας! Σας το λέω δημόσια. Δεν αρμόζει ο τρόπος που μου μιλήσατε στο λειτούργημα το οποίο ασκείτε». Επίσης, αμφισβήτησε το δικαίωμα του δικηγόρου να απευθύνεται με τέτοιο τρόπο σε έναν λειτουργό της ενημέρωσης με σαράντα χρόνια εμπειρίας.

Ο δημοσιογράφος, ο οποίος δήλωσε ότι είναι και ο ίδιος νομικός, εξέφρασε την πρόθεσή του να καταγγείλει τον κ. Λυκούδη στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. «Να χαίρεται η οικογένεια Μαζωνάκη εσάς και το λειτούργημα το οποίο ασκείτε και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, στον οποίο και θα σας καταγγέλλω σήμερα. Είναι ντροπή αυτό» είπε ο κ. Στραβελάκης.

Το πλαίσιο της υπόθεσης Μαζωνάκη

Ο Νίκος Στραβελάκης αναφέρθηκε και στο ευρύτερο πλαίσιο της υπόθεσης Μαζωνάκη, λέγοντας ότι προσπαθούν να φωτίσουν λάθη και εγκλήματα, «για να μην ξαναχάσει άλλος άνθρωπος τη ζωή του. Τη ζωή του, όπως έχασε τόσο άδικα ο κύριος Μαζωνάκης». Η αναφορά αυτή έγινε κατά τη διάρκεια του ξεσπάσματος του δημοσιογράφου, τονίζοντας τη σοβαρότητα των θεμάτων που καλύπτουν.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr